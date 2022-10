Mesmo enganando a população com a não construção da Ponte, Gladson Cameli vence com folga em Rodrigues Alves

O primeiro turno das eleições encerrou com Lula liderando a corrida ao segundo turno com 48,43% dos votos válidos em todo País e Jair Bolsonaro com 43,20% em uma disputa acirrada.

O Acre que em 2018, foi estado onde Bolsonaro obteve maior percentual de votos, dando a ele quase 80% no total, este ano caiu para terceiro; atrás de Rondônia com 64,36% de votos e Santa Catarina, com que foi o primeiro colocado com 69,57% no total. Os acreanos depositaram 62,50% de todos os votos válidos, ficando no pódio dos estados mais conservadores do país.

O QUe chama atenção nisso tudo é que mesmo o Acre tendo ampla maioria de sua bancada federal na base do governo Bolsonaro, inclusive o relator do orçamento da União, o presidente não inaugurou uma única obra durante seu governo no estado mais Bolsonarista da última eleição. As duas principais BR Federais que cortam o estado, a 317 e 364, não se encontram em perfeito estado, sendo que a 364 teve o menor volume de trabalho dos últimos anos e corre o risco de fechar nesse inverno.

De Assis Brasil a Marechal Thaumaturgo, não se ver uma obra do governo federal que possamos justificar o grande eleitorado do presidente no Acre, o que leva estudiosos da política a entender tanta veneração para alguém tão ingrato com estado que mais lhe ama. Lula tem mais de 6 milhões de votos de vantagem para Bolsonaro, o que significa um importante passo para vitória no segundo turno.