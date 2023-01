MDB quer ressurgir no Juruá com Jéssica Sales em Cruzeiro do Sul, Randson em Thaumaturgo e Chicão em Mâncio Lima

O glorioso como é carinhosamente chamado pelos seus filiados, foi de maior partido do Juruá, para um partido de terra arrasada depois do resultado das eleições de 2018, mas aposta em um recomeço forte com pelo ao menos três grandes candidaturas em prefeituras da Região em 2024.

Em Cruzeiro do Sul, o partidos jogará todas as suas fichas na possível candidatura da deputada federal Jéssica Sales. Por três eleições seguidas a mais votada em Cruzeiro do Sul, Jéssica tem carisma e é amada pelo povo da cidade e pode ser o único nome capaz de derrotar o atual grupo do prefeito Zequinha Lima (PP). Mesmo não se elegendo para o terceiro mandato, Jessica Sales foi a mais votada, obtendo 1.0684 votos (23,73%) do eleitorado cruzeirense.

Randson Almeida – É uma aposta dos MDBista para disputa da prefeitura de Marechal Thaumaturgo, cidade com 18 mil habitantes e que foi por muito tempo gerida pelo MDB. Randson foi prefeito eleito em 2008, mas teve problemas na gestão, onde foi cassado e acusado de improbidade administrativa. Passado muitos anos de sua condenação, continua em alta popular e se tiver em condições de ser candidato, seria o nome a ser batido na disputa local.

Chicão – Sem dúvidas esse será um dos nomes mais forte na disputa pela sucessão do prefeito Isaac Lima (PP), que está no segundo mandato e não pode mais concorrer a outro pleito. Na eleição de 2020, Chicão perdeu justamente para Issac, mas foi por uma diferença pequena, obtendo 45,68% 3.460 votos válidos.

Além desses nomes o partido que está em reformulação dos quadros, busca se fortalecer em outras regiões, principalmente na capital Rio Branco, onde aposta do partido é em buscar um nome de peso para disputar a sucessão de Bocalom, inclusive pode atrair o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) e também apostar no deputado recém eleito Emerson Jarude, que tem bastante aceitação entre os riobranquenses.