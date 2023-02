Maria Antônia cobra do governo a ponte de Rodrigues Alves e Gladson afirma que já tem 40 milhões para iniciar a obra

Veja o Vídeo:

A deputada estadual, Maria Antônia, aproveitou a 1ª sessão solene, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (02), na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, para levar alguns anseios da população ao conhecimento do governador Gladson Cameli que se fez presente juntamente com toda sua equipe.

De início, Maria Antônia solicitou diretamente do governador, estimativas para o início da ponte que ligará Cruzeiro do Sul à Rodrigues Alves, haja vista que veículos estão caindo no rio Juruá devido as péssimas condições do trecho da balsa. Na oportunidade, Gladson informou para a deputada que já tem garantido o valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) para a construção da ponte. Sabendo que ainda não é suficiente, a parlamentar fez um apelo para que os deputados federais deem suas parcelas de contribuição para que este sonho da população local passa se realizar.

Maria enfatizou a alegria em ver o anel viário ser concluído na região do Alto Acre que ligará Brasileia e Epitaciolândia, fazendo com que amenize os transtornos causados pelo trânsito e destaca que gostaria de ter essa alegria com a situação do Juruá, precisamente o povo de Rodrigues Alves, a mesma ainda declara que seu coração é metade Alto Acre e metade Juruá pois devido as relações de afeto em ambas as regiões, a parlamentar destaca grande carinho por elas.

Ainda durante seu pronunciamento, a deputada Maria Antônia disse que para ela o primordial para a vida é a saúde, inclusive esta é a grande bandeira de todos os seus mandatos é algo em que Maria Antônia enquanto deputada tem lutado para melhorar e declarou ainda que espera que o governador Gladson jogue todas as suas cartas na saúde pública do Acre pois ela é conhecedora do sofrimento da população que aguarda por uma cirurgia e que muitas vezes liga para a parlamentar chorando de dor e a deputada fica extremamente triste com essa situação.

“Por isso eu peço que nosso governador jogue todos os esforços ali para a cidade de Brasileia, para o Alto Acre, para que aquele hospital possa realizar todos os serviços necessários, que possa zerar as cirurgias ali do Alto Acre, bem como do Juruá, enfim de todo o nosso estado. Eu acho todas as áreas importantes, mas saúde deve ser a nº 1”, concluiu a parlamentar.

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Brasiléia é um município brasileiro localizado no sul do estado do Acre. Sua população, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020, é de 26 702 habitantes. Sua área é de 3916,507 km² (com uma densidade de 5,46 h/km²). Localizado a 237 km ao sul de Rio Branco, na fronteira com a Bolívia, tem limites com os municípios de Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena Madureira e Xapuri. Apesar de instituída como área de livre comércio, a mesma ainda não foi regulamentada. Atualmente, registra-se forte dependência comercial com o vizinho município boliviano de Cobija, contrariando o ocorrido em décadas passadas, quando o fato era o inverso.

Veja o Vídeo:

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.