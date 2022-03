Marcio Bittar fica de “trelê-lhe” com garota de programa, trai a mulher e é traído pela mulher, diz deputado Daniel Zen

Durante a sessão deste terça-feira, o deputado Edvaldo Magalhães fez um breve desabafo a respeito da atitude do governador Gladson Cameli em usar a força ao invés do diálogo com os trabalhadores que protestavam na AC-405, em Cruzeiro do Sul.

O parlamentar repudiou a atitude do governo Gladson que deu ordens à Tropa de Choque para desobstruir a AC-405. Enquanto os trabalhadores rurais e estudantes pediam ao governo o cumprimento de uma promessa de que pavimentaria 7 quilômetros do Ramal Pentecostes.

“Professores, trabalhadores rurais, alunos do Pentecostes foram fazer uma manifestação, coisa mais normal do mundo. Chamaram o Choque para dispersá-los com bombas de efeito moral. Nunca um governador fez isso. Isso é muito covardia. Nunca deveria substituir o diálogo pela força, pela covardia, porque são trabalhadores”, enfatizou.

Vale destacar que o atual governo vem sendo marcado por uma quantidade recorde de protestos e insatisfação, como se nunca viu em governos anteriores.

Veja o Vídeo Abaixo: Em apoio às reivindicações dos servidores da Educação, Saúde e Segurança do Estado. Leo de Brito anunciou que entrou com uma ação popular, na Justiça Federal, para que o governador Gladson Cameli restitua aos cofres públicos os R$ 800 milhões que a Polícia Federal, por meio da Operação Ptolomeu, apontou que foram desviados.

