Márcio Bittar embarca para reunião com a direção nacional do União Brasil e pode voltar anunciando sua candidatura ao governo

A semana do desespero, assim podemos chamar os últimos dias para os partidos deferirem suas alianças e realizar suas convenções eleitorais. Os partidos estão deixando para definir suas estratégias no prazo limite estabelecido pela Justiça eleitoral.

Por exemplo, o grupo de partidos que é liderado pelo senador Márcio Bittar, tenta ajustar aliança com MDB de Mara Rocha, mas caso não seja possível o senador que rompeu recentemente com o governador Gladson Cameli (PP), pode ser aposta do União Brasil para disputa de governo.

Márcio Bittar embarcou para São Paulo, onde se encontra com a direção nacional do União Brasil e deve relatar os motivos pelos quais não quer Alan Rick como vice de Gladson Cameli, que decidiu sacar a sua esposa Márcia Bittar da chapa.

Para concorrer ao governo, Bittar teria um bom tempo de TV, pois preside o União Brasil, controla o Republicanos e PL, além de tentar fazer o presidente Bolsonaro entrar de vez na sua campanha, o que pode dar certo ou não.

A convenção do União Brasil está marcada para acontecer na tarde do dia 5, data limite do que é estabelecido pela Justiça eleitoral, resta saber se com candidato ao governo, ou apoiando a chapa do MDB