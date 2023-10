Mara Rocha critica governador Gladson Cameli que perdeu uma emenda de dois milhões de sua autoria destinados à saúde

Veja o vídeo:

O estado do Acre enfrenta problemas sérios graças a incompetência e irresponsabilidade do governo Gladson Cameli que tem realizado uma gestão péssima e que tem causados prejuízos para a população. O Governo do Estado do Acre perdeu uma emenda destinada pela ex-deputada federal, Mara Rocha no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) que foi destinada em 2020.

Este recurso tinha como finalidade, levar melhorias para o Centro de Nefrologia da Fundação Hospitalar do Acre – FUNDHACRE, visando um melhor tratamento para as pessoas que fazem hemodiálise. Não dá para entender o motivo de tamanho descaso, uma vez que saúde estadual encontra-se extremamente precária necessitando de aporte financeiro.

Outra grande preocupação que é sobre uma emenda também de autoria da deputada Mara Rocha no valor de R$ 3 milhões para a construção do Centro de Atendimento ao Autista. Essa emenda foi destinada para o Governo do Estado, também em 2020. Esse o processo está parado desde o dia 30/08/2022. Essa emenda não foi paga devido a pendências que precisam ser sanadas junto ao Ministério da Saúde.

Portanto, esse processo está parado há mais de um ano e a emenda de R$ 3 milhões para a Construção do Centro dos Autistas está prestes a ser perdida, assim como aconteceu com a emenda de R$ 2 milhões para o Centro de Nefrologia.

“O que me deixa profundamente triste, é que nós sabemos do sofrimento de familiares e de milhares de crianças autistas no estado, que precisam desse espaço para um melhor tratamento. Estou aqui alertando os familiares dos autistas e também as associações ligadas a causa, que cobrem, fiscalizem, busquem o Ministério Público e acompanhem esse processo para que esse recurso não seja perdido, uma vez que o processo tem prazo e este já está se findando. Esse recurso é extremamente importante e pertence a população do Estado do Acre. Ele não pode ser perdido, apenas por ter sido destinado por político que não pertence à base do governador”, publicou a ex-parlamentar.

Diante dessa falta de interesse em receber esses recursos, a dúvida que fica é. Será que o governo não quer receber esses recursos federais, por meio de emenda parlamentar para manter os órgãos de controles federais distantes, uma vez que o governo optou por retirar todo o dinheiro repassado pelo governo federal e usar apenas recurso próprio, com o intuito de afastar as investigações dos órgãos federais como: Ministério Público Federal, Polícia Federal e Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União?

Veja o vídeo: