Mal administrado pelo Governador Gladson Cameli, Acre ocupa última posição no ranking de competitividade nacional

O Ranking de Competitividade dos Estados de 2023 já está no ar e mostra o desempenho dos 26 estados e mais o Distrito Federal, com a lastimosa última posição do Estado do Acre, mal administrado pelo Governador Gladson Cameli (PP) que está sendo investigado por ser o líder de uma organização Criminosa e ter desviado milhões dos cofres público.

O Acre sobrevive atualmente dos repasses do FPE e da economia do contracheque, mas exagera nos gastos com comissionados, diárias, viagens desnecessárias e falta de incentivo para atrair investidores de fora.

O método de avaliação leva em conta os principais setores da administração pública como;

1 – Segurança

2 – Infraestrutura

3 – Sustentabilidade Social

4 – Solidez Fiscal

5 – Educação

6 – Sustentabilidade Ambiental

7 – Eficiência da Máquina Pública

8 – Capital Humano

9 – Potência de Mercado

10 – Inovação

O Acre ficou atrás de estados como Roraima e Amapá, só comprovando o fracasso do governo de Gladson Cameli.

O Relatório técnico completo está disponível no site Rankingdecompetitividade