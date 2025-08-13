Política Destaque
Mais uma mulher rompe o silêncio e denuncia assédio moral na gestão Bocalom: “Prefeito não me ouviu, destruiu meus sonhos e minha vida”
Mais uma mulher denuncia assédio moral na gestão de Bocalom.
A gestão do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, volta a ser alvo de denúncias de assédio moral contra secretários municipais. Desta vez, quem se manifesta é Daniela Paiva, que gravou um vídeo em seu perfil no Instagram relatando ter sido vítima de perseguições e humilhações enquanto trabalhou na administração municipal.
No vídeo, Daniela inicia declara apoio a Marília — outra mulher que recentemente prestou depoimento na Câmara Municipal de Rio Branco denunciando práticas semelhantes.
“Quero parabenizar a Marília, que está aí depondo na Câmara. Você é uma das vítimas, mas não foi só você. Eu também passei por isso. Esse cara prejudicou meu vínculo familiar, minha reputação na vida pública, no trabalho, destruiu meus sonhos e perseguiu meus primos concursados”, afirmou.
Daniela relata que, por não ser ouvida pela liderança, decidiu deixar Rio Branco e recomeçar a vida longe da família. Segundo ela, o pior não são apenas os assediadores, mas a postura do prefeito Bocalom, que não teria tomado providências.
“Se fosse o governador Gladson Cameli, ele mandava ouvir e demitir. Mas o Bocalom não faz isso. Eu registrei um assédio moral e ele disse que eu precisava melhorar. Minha forma de melhorar foi me afastando, desistindo dos meus sonhos”, desabafou.
A ex-servidora também narra um episódio em que, por ordens de chefia, teria que “fechar um ramal” na zona rural, o que provocou revolta de moradores e ameaças contra ela. “A polícia precisou me escoltar para sair. Mesmo assim, fui tratada como mentirosa e ignorada pelo prefeito”, contou.
Para Daniela, a omissão do prefeito Tião Bocalom é tão grave quanto o assédio em si:
“Ele nunca me chamou pra conversar. Tudo que a Marília está dizendo é verdade. Pode ir atrás que é tudo verdade. E eu vou deixar essa live salva.”
Com essa nova manifestação, cresce a pressão sobre o prefeito e sua equipe para que casos de assédio sejam investigados e providências efetivas sejam tomadas. Até o momento, a Prefeitura de Rio Branco não se pronunciou sobre as declarações de Daniela Paiva.
Veja o vídeo no Instagram:
Pressionado por denúncias de assédio moral, vereadores de Rio Branco pedem afastamento de Clendes Vilas Boas do comando da RBTrans
A gestão do superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Clendes Vilas Boas, enfrenta uma crise de credibilidade após denúncias de suposto assédio moral virem à tona na Câmara Municipal de Rio Branco nesta quarta-feira (13).
O caso ganhou destaque depois do depoimento da ex-servidora e influenciadora digital Marília Rodrigues, que relatou ter sofrido perseguição e constrangimentos no ambiente de trabalho sob a administração de Vilas Boas. O episódio, que expõe práticas incompatíveis com a função pública, provocou reação imediata de vereadores, que passaram a defender o afastamento temporário do superintendente enquanto as investigações estiverem em curso.
Entre os parlamentares que se manifestaram estão o vice-presidente da Mesa Diretora, Leôncio Castro, além de Zé Lopes e André Kamai. O vereador Fábio Araújo anunciou que irá protocolar um requerimento formal solicitando o afastamento imediato do gestor, argumentando que sua permanência no cargo durante a apuração poderia comprometer a lisura do processo.
A denúncia será formalmente apresentada ao Ministério Público do Acre (MPAC), que deverá analisar o caso e decidir sobre as medidas legais cabíveis. A presidente da Comissão de Direito e Defesa das Mulheres, Elzinha Mendonça, reforçou que o Legislativo não ficará omisso. “Encaminharemos um documento ao MP para garantir que os fatos sejam apurados e as providências adequadas sejam tomadas”, afirmou.
A postura de Clendes Vilas Boas diante das acusações também é alvo de críticas, já que, até o momento, não apresentou explicações públicas convincentes nem demonstrou disposição para colaborar com total transparência. Em um momento em que a confiança na gestão pública depende de respostas rápidas e ações éticas, o silêncio do superintendente apenas amplia as dúvidas sobre sua conduta.
A pressão política e social cresce, e a permanência de Vilas Boas no comando da RBTrans pode se tornar insustentável caso as denúncias avancem no MP e sejam confirmadas. O caso reforça a necessidade de rigor na apuração e de responsabilização, para que cargos de confiança não sejam usados como instrumento de abuso de poder.
Veja o vídeo no Instagram:
