Mais uma mulher rompe o silêncio e denuncia assédio moral na gestão Bocalom: “Prefeito não me ouviu, destruiu meus sonhos e minha vida”

Mais uma mulher denuncia assédio moral na gestão de Bocalom.

A gestão do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, volta a ser alvo de denúncias de assédio moral contra secretários municipais. Desta vez, quem se manifesta é Daniela Paiva, que gravou um vídeo em seu perfil no Instagram relatando ter sido vítima de perseguições e humilhações enquanto trabalhou na administração municipal.

No vídeo, Daniela inicia declara apoio a Marília — outra mulher que recentemente prestou depoimento na Câmara Municipal de Rio Branco denunciando práticas semelhantes.

“Quero parabenizar a Marília, que está aí depondo na Câmara. Você é uma das vítimas, mas não foi só você. Eu também passei por isso. Esse cara prejudicou meu vínculo familiar, minha reputação na vida pública, no trabalho, destruiu meus sonhos e perseguiu meus primos concursados”, afirmou.

Daniela relata que, por não ser ouvida pela liderança, decidiu deixar Rio Branco e recomeçar a vida longe da família. Segundo ela, o pior não são apenas os assediadores, mas a postura do prefeito Bocalom, que não teria tomado providências.

“Se fosse o governador Gladson Cameli, ele mandava ouvir e demitir. Mas o Bocalom não faz isso. Eu registrei um assédio moral e ele disse que eu precisava melhorar. Minha forma de melhorar foi me afastando, desistindo dos meus sonhos”, desabafou.

A ex-servidora também narra um episódio em que, por ordens de chefia, teria que “fechar um ramal” na zona rural, o que provocou revolta de moradores e ameaças contra ela. “A polícia precisou me escoltar para sair. Mesmo assim, fui tratada como mentirosa e ignorada pelo prefeito”, contou.

Para Daniela, a omissão do prefeito Tião Bocalom é tão grave quanto o assédio em si:

“Ele nunca me chamou pra conversar. Tudo que a Marília está dizendo é verdade. Pode ir atrás que é tudo verdade. E eu vou deixar essa live salva.”

Com essa nova manifestação, cresce a pressão sobre o prefeito e sua equipe para que casos de assédio sejam investigados e providências efetivas sejam tomadas. Até o momento, a Prefeitura de Rio Branco não se pronunciou sobre as declarações de Daniela Paiva.

Veja o vídeo no Instagram: