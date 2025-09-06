Mais um escândalo: Governo Gladson Cameli autoriza contrato milionário de R$ 4,3 milhões para terceirização na Secretaria de Comunicação

Governo Cameli prioriza contrato milionário na comunicação em vez de investir na saúde e educação – Foto: Secom

A gestão do governador Gladson Cameli (PP) voltou a ser alvo de críticas ao anunciar um novo contrato milionário para a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom). Sob a assinatura da secretária Nayara Maria Pessoa Lessa, foi oficializada a Ata de Registro de Preços nº 11/2025, proveniente do Pregão Eletrônico SRP nº 279/2025, que prevê a contratação da empresa Verticalize Serviços Ltda., CNPJ 12.013.484/0001-92, no valor de R$ 4.334.952,38 (quatro milhões, trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos).

O contrato, assinado em 28 de agosto de 2025, tem vigência inicial de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Os serviços envolvem a disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para atividades de apoio administrativo e operacional na Secom.

Além dos salários, o contrato ainda prevê despesas reembolsáveis, como diárias para servidores dentro do Estado, aumentando ainda mais o custo para os cofres públicos.

Críticas e questionamentos

O gasto de mais de R$ 4,3 milhões apenas com funcionários terceirizados na Secretaria de Comunicação é visto como mais uma afronta da gestão de Gladson Cameli e de sua secretária Nayara Lessa ao povo acreano. Enquanto setores essenciais como saúde, educação e segurança pública estão mergulhados no caos, o governo prioriza contratos milionários que beneficiam apadrinhados políticos e empresas terceirizadas, revelando a completa inversão de prioridades e o descaso com a população.

É inadmissível que a Secom, sob comando de Nayara Lessa, destina recursos públicos em cifras milionárias para manter cargos administrativos, motoristas e consultores. A decisão levanta sérias suspeitas sobre a real finalidade desse contrato e reforça a percepção de que o governo Cameli está mais preocupado em sustentar sua máquina de propaganda do que em atender às necessidades urgentes do povo acreano.

Assinaturas

O documento foi assinado pela secretária de Comunicação, Nayara Lessa, e pelo representante da empresa contratada, Márcio Roberto da Silva Miranda, oficializando a polêmica contratação.

Valor Global do Contrato

R$ 4.334.952,38 (quatro milhões, trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos).