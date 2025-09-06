Política Destaque
Mais um escândalo: Governo Gladson Cameli autoriza contrato milionário de R$ 4,3 milhões para terceirização na Secretaria de Comunicação
Assinado pela secretária Nayara Lessa, contrato prevê contratação de mão de obra exclusiva para cargos administrativos, motoristas e consultores, em mais um exemplo de mau uso do dinheiro público
Governo Cameli prioriza contrato milionário na comunicação em vez de investir na saúde e educação – Foto: Secom
A gestão do governador Gladson Cameli (PP) voltou a ser alvo de críticas ao anunciar um novo contrato milionário para a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom). Sob a assinatura da secretária Nayara Maria Pessoa Lessa, foi oficializada a Ata de Registro de Preços nº 11/2025, proveniente do Pregão Eletrônico SRP nº 279/2025, que prevê a contratação da empresa Verticalize Serviços Ltda., CNPJ 12.013.484/0001-92, no valor de R$ 4.334.952,38 (quatro milhões, trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos).
O contrato, assinado em 28 de agosto de 2025, tem vigência inicial de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Os serviços envolvem a disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para atividades de apoio administrativo e operacional na Secom.
Além dos salários, o contrato ainda prevê despesas reembolsáveis, como diárias para servidores dentro do Estado, aumentando ainda mais o custo para os cofres públicos.
Críticas e questionamentos
O gasto de mais de R$ 4,3 milhões apenas com funcionários terceirizados na Secretaria de Comunicação é visto como mais uma afronta da gestão de Gladson Cameli e de sua secretária Nayara Lessa ao povo acreano. Enquanto setores essenciais como saúde, educação e segurança pública estão mergulhados no caos, o governo prioriza contratos milionários que beneficiam apadrinhados políticos e empresas terceirizadas, revelando a completa inversão de prioridades e o descaso com a população.
É inadmissível que a Secom, sob comando de Nayara Lessa, destina recursos públicos em cifras milionárias para manter cargos administrativos, motoristas e consultores. A decisão levanta sérias suspeitas sobre a real finalidade desse contrato e reforça a percepção de que o governo Cameli está mais preocupado em sustentar sua máquina de propaganda do que em atender às necessidades urgentes do povo acreano.
Assinaturas
O documento foi assinado pela secretária de Comunicação, Nayara Lessa, e pelo representante da empresa contratada, Márcio Roberto da Silva Miranda, oficializando a polêmica contratação.
Valor Global do Contrato
R$ 4.334.952,38 (quatro milhões, trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos).
Educação em crise: governador Gladson Cameli autoriza gasto de R$ 1,07 milhão em utensílios de cozinha para a Secretaria de Educação
Governador é criticado por priorizar contratos milionários com panelas, colheres e raladores, enquanto alunos estudam em salas sem climatização e estrutura
Gladson Cameli autoriza gasto de R$ 1,07 milhão com utensílios de cozinha enquanto escolas do Acre sofrem com abandono – Foto: Reprodução/ freepik/ Arte Alemão Monteiro
O governador Gladson Cameli voltou a ser alvo de críticas após autorizar, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado do Acre, a destinação de R$ 1.079.613,00 para a compra de utensílios de cozinha para a Secretaria de Estado da Educação e Cultura e suas unidades escolares. A medida foi oficializada na ATA de registro de preços Nº 21/ 2025, vinculada ao Processo SEI nº 0014.013896.00068/ 2025-29 e ao Pregão Eletrônico nº 243/ 2025.
O contrato, válido por um ano, foi assinado pelo secretário de Educação em exercício, Reginaldo Luís Pereira Prates, e pelo representante da fornecedora Papelaria Mundo Importação e Exportação Ltda – ME, Ursus Lujan Fernandez.
Enquanto o governo anuncia esse gasto milionário, a realidade vivida diariamente por professores, alunos e servidores nas escolas públicas é bem diferente. Falta climatização em várias unidades escolares, telhados estão comprometidos, paredes apresentam infiltrações e rachaduras, além da carência de material pedagógico básico.
Em municípios do interior, estudantes ainda enfrentam a rotina de estudar em ambientes improvisados, com pouca ou nenhuma estrutura adequada. Em muitas escolas, falta até mesmo água potável de forma regular, enquanto milhões são destinados à compra de utensílios de cozinha que poderiam ser adquiridos em escala muito menor e de forma mais racional.
O gasto de mais de R$ 1 milhão em utensílios de cozinha levanta questionamentos sobre as prioridades da gestão de Gladson Cameli. Críticos apontam que, em vez de direcionar recursos para resolver problemas estruturais graves da rede estadual de ensino, o governo prefere investir em compras que não correspondem às necessidades mais urgentes da educação acreana.
Para especialistas, o caso é mais um exemplo da má gestão dos recursos públicos no Acre. “Não se trata de negar a necessidade de utensílios de cozinha, mas sim de questionar a prioridade dada a esse tipo de gasto quando as escolas estão em estado crítico. É um desrespeito com a comunidade escolar e um sinal claro de falta de compromisso com a educação de qualidade”, avaliou um servidor ouvido pela reportagem.
Gladson Cameli, que já foi alvo de investigações e críticas por contratos suspeitos e pela falta de investimentos efetivos em áreas essenciais, reforça com essa medida a imagem de um governo desconectado da realidade vivida pela população.
A lista de compras impressiona pelo detalhamento e pelos valores aplicados. Entre os itens contratados estão:
Lista de compras do Governo do Acre (Educação)
- 100.000 colheres de sopa em aço inox (197mm x 2,5mm) – R$ 174.000,00
- 2.000 facas em aço inox, 12″ com cabo em polipropileno – R$ 38.000,00
- 2.000 facas em aço inox, 8″ com cabo em polipropileno – R$ 13.900,00
- 2.000 facas em aço inox, 10″ com cabo em polipropileno – R$ 23.980,00
- 500 conchas em alumínio nº10 (250 ml) – R$ 8.235,00
- 500 conchas em alumínio nº12 (300 ml) – R$ 11.495,00
- 500 peneiras em aço inox, 24 cm de diâmetro, com cabo – R$ 12.060,00
- 200 descascadores de legumes/frutas em aço inox (7×18 cm) – R$ 1.174,00
- 500 conchas em alumínio nº9 (150 ml) – R$ 3.500,00
- 500 colheres de madeira (50 cm, espátula 6 cm largura) – R$ 6.000,00
- 200 garrafas térmicas (1,8 litros, ampola de vidro, bombeamento por pressão) – R$ 11.504,00
- 500 colheres de arroz em aço inox (8,5 x 51,5 cm, 2 mm espessura) – R$ 7.495,00
- 500 raladores em aço inox, 4 faces (25,5 x 11,8 x 10,8 cm) – R$ 6.440,00
- 500 pedras para afiar facas, dupla face (20 x 7,5 x 2,5 cm) – R$ 2.940,00
- 500 colheres de arroz em aço inox (35 cm, 2 mm espessura) – R$ 4.250,00
- 500 tábuas de corte em polietileno, brancas (50 x 30 x 1 cm, antibacteriana) – R$ 24.490,00
- 200 cuscuzeiras em alumínio polido nº26, com tampa – R$ 12.000,00
- 200 jarras de polipropileno com tampa e alça (4 litros) – R$ 1.400,00
- 600 panelas de pressão de 10 litros em alumínio polido (8 travas de segurança) – R$ 123.000,00
- 80.000 pratos fundos em vidro temperado (22 cm, resistentes a impactos) – R$ 380.000,00
- 450 panelas de pressão de 22 litros em alumínio polido (espessura 4 mm, cabo de baquelite) – R$ 213.750,00
Valor total da compra: R$ 1.079.613,00
