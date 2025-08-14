Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Mais um escândalo de gestão: CGU aponta falhas graves e força Secretaria de Educação, no governo Gladson Cameli, a cancelar contrato milionário

14 de agosto de 2025

CGU barra gasto milionário e expõe falhas graves na Educação do governo Gladson Cameli – Foto: Reprodução/ Arte Alemão Monteiro

Um novo episódio expõe fragilidades na gestão do governador Gladson Cameli. Após auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU), a Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE/AC) foi obrigada a cancelar um processo licitatório que poderia custar R$ 61,6 milhões aos cofres públicos, destinado à contratação de serviços de segurança eletrônica para escolas.

A investigação da CGU revelou falhas primárias e preocupantes na condução do Pregão Eletrônico nº 78/2024. O órgão apontou que a proposta mais barata, apresentada pela empresa New Line Sistemas de Segurança Ltda., foi desclassificada sem sequer ser dado à empresa o direito de comprovar a viabilidade da oferta — um direito garantido pela lei de licitações. A proposta, segundo a CGU, continha apenas um provável erro de digitação que, corrigido, poderia reduzir o custo do contrato para R$ 37,4 milhões.

Ainda assim, a SEE, sob gestão de Cameli, optou pela proposta mais cara, da Teltex Tecnologia S/A, no valor de R$ 61,6 milhões — uma diferença de R$ 24,2 milhões que, se não fosse a atuação da CGU, teria sido paga com dinheiro público.

Leia Também:  Bocalom diz que pegou o saneamento da capital para evitar a privatização e que o governo do estado não repassou um centavo pela reversão

O relatório da Controladoria foi além, apontando outros erros graves:

  • Planejamento deficiente: o estudo técnico preliminar não detalhou sequer a quantidade de equipamentos necessários por escola.
  • Pesquisa de preços viciada: uma das empresas usadas como referência para formar o preço-base nem sequer tinha a segurança eletrônica como atividade principal.

A própria Secretaria de Educação admitiu as irregularidades e, diante da pressão, revogou o processo por meio do Termo de Revogação nº 1/2025/SEE. A promessa agora é refazer tudo “do zero” — algo que poderia ter sido evitado com competência e transparência desde o início.

Enquanto isso, mais uma vez, o governo Gladson Cameli expõe falhas administrativas que colocam em risco o uso eficiente do dinheiro público e atrasam melhorias urgentes para a educação acreana.

Bocalom lança edital de quase R$ 5 milhões para decoração natalina de 2025; Casa do Papai Noel e Pinheiro Digital vão custar quase R$ 1 milhão

5 horas atrás

14 de agosto de 2025

Luxo de Natal: Bocalom lança edital milionário para decoração enquanto Rio Branco enfrenta abandono estrutural – Foto: Reprodução

A Prefeitura de Rio Branco, comandada por Tião Bocalom (PP), publicou o Pregão Eletrônico nº 075/2025 para contratação de empresa responsável pela iluminação e decoração natalina deste ano. O valor global estimado da contratação impressiona: R$ 4.637.534,4

Entre os itens, dois chamam atenção pelo custo:

Casa do Papai Noel – R$ 365.470,67

Pinheiro Digital – R$ 402.209,75

Enquanto isso, a realidade dos bairros de Rio Branco é bem menos iluminada. Moradores convivem diariamente com ruas esburacadas, problemas de drenagem, desabastecimento de água, escolas deterioradas e unidades de saúde com falta de manutenção. Situações que, para quem vive longe do Centro enfeitado, não combinam com a imagem de “cidade natalina” que a prefeitura quer vender.

Prioridades questionadas

O lançamento do edital, previsto para ser disputado em agosto, escancara uma gestão que, diante de graves deficiências em serviços básicos, opta por investir milhões em eventos e decoração temporária enquanto posterga soluções para problemas permanentes.

Leia Também:  Servidores estão sendo coagidos a assinar lista para participar de todos os eventos de campanha de Bocalom, denuncia funcionários

A medida levanta críticas de moradores e especialistas em gestão pública, que apontam a inversão de prioridades. Em um cenário de crise econômica e social, o gasto com atrações natalinas de alto custo é visto como insensível e desconectado da realidade da maioria da população.

Natal para poucos, abandono para muitos

A licitação milionária pode garantir luzes e enfeites vistosos no Centro e em áreas turísticas, mas não ilumina as vielas onde falta saneamento, não tapa buracos nas ruas alagadas das periferias e não melhora a estrutura precária de postos de saúde.

Enquanto o Papai Noel da prefeitura ganha uma casa de mais de R$ 365 mil, famílias inteiras seguem abandonadas pelo poder público, convivendo diariamente com a falta de ramais, pontes e bueiros. Comunidades rurais enfrentam dificuldade para escoar a produção, crianças têm o acesso à escola comprometido e moradores ficam isolados, à mercê de promessas nunca cumpridas. É o retrato de uma gestão que prefere gastar milhões em um cenário temporário de luzes e enfeites, enquanto problemas estruturais básicos seguem ignorados ano após ano.

Leia Também:  Ninguém em Cruzeiro do Sul explica a aliança entre Rocha e o ex-prefeito Vagner Sales, aquele que um dia foi chamado de corrupto e bandido pelo próprio vice-governador

No fim das contas, o Natal da gestão Bocalom promete ser brilhante nas fotos oficiais — e sombrio para quem vive o dia a dia da cidade real.

Veja o documento nesse Link: Edital – Decoração Natalina

COMENTE ABAIXO:
