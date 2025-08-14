Mais um escândalo de gestão: CGU aponta falhas graves e força Secretaria de Educação, no governo Gladson Cameli, a cancelar contrato milionário

CGU barra gasto milionário e expõe falhas graves na Educação do governo Gladson Cameli – Foto: Reprodução/ Arte Alemão Monteiro

Um novo episódio expõe fragilidades na gestão do governador Gladson Cameli. Após auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU), a Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE/AC) foi obrigada a cancelar um processo licitatório que poderia custar R$ 61,6 milhões aos cofres públicos, destinado à contratação de serviços de segurança eletrônica para escolas.

A investigação da CGU revelou falhas primárias e preocupantes na condução do Pregão Eletrônico nº 78/2024. O órgão apontou que a proposta mais barata, apresentada pela empresa New Line Sistemas de Segurança Ltda., foi desclassificada sem sequer ser dado à empresa o direito de comprovar a viabilidade da oferta — um direito garantido pela lei de licitações. A proposta, segundo a CGU, continha apenas um provável erro de digitação que, corrigido, poderia reduzir o custo do contrato para R$ 37,4 milhões.

Ainda assim, a SEE, sob gestão de Cameli, optou pela proposta mais cara, da Teltex Tecnologia S/A, no valor de R$ 61,6 milhões — uma diferença de R$ 24,2 milhões que, se não fosse a atuação da CGU, teria sido paga com dinheiro público.

O relatório da Controladoria foi além, apontando outros erros graves:

Planejamento deficiente: o estudo técnico preliminar não detalhou sequer a quantidade de equipamentos necessários por escola.

Pesquisa de preços viciada: uma das empresas usadas como referência para formar o preço-base nem sequer tinha a segurança eletrônica como atividade principal.

A própria Secretaria de Educação admitiu as irregularidades e, diante da pressão, revogou o processo por meio do Termo de Revogação nº 1/2025/SEE. A promessa agora é refazer tudo “do zero” — algo que poderia ter sido evitado com competência e transparência desde o início.

Enquanto isso, mais uma vez, o governo Gladson Cameli expõe falhas administrativas que colocam em risco o uso eficiente do dinheiro público e atrasam melhorias urgentes para a educação acreana.