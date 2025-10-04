Política Destaque
Mailza Assis responde Bocalom sobre candidatura enquanto Gladson Cameli tenta empurrá-la goela abaixo, apesar da rejeição popular
Política Destaque
Mailza Assis insiste em pré-candidatura ao governo do Acre mesmo sem apoio popular e empurrada por Gladson.
Após as declarações do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), que durante o Festival da Macaxeira voltou a deixar claro seu desejo de disputar o governo do Acre, a vice-governadora Mailza Assis (PP) tratou de reafirmar sua intenção de concorrer ao Palácio Rio Branco em 2026.
Mailza, que é vista como a candidata “imposta” pelo atual governador Gladson Cameli, tenta de todas as formas se viabilizar politicamente, mesmo sem conquistar a confiança do povo acreano e sem apresentar avanços que justifiquem sua ascensão.
Durante entrevista, a vice-governadora confirmou publicamente sua candidatura e chegou a declarar que gostaria de ter o apoio de Bocalom na disputa estadual.
“Sou candidata, preciso dele, gostaria muito que ele me apoiasse. Mas a política é livre, a decisão é livre, todo mundo tem o direito de ser. Eu sigo fazendo minha campanha com coragem, compromisso e responsabilidade. É isso que precisa acontecer na boa política”, disse Mailza.
No entanto, o discurso da vice-governadora não reflete a realidade política do Acre. Mailza Assis não consegue subir nas pesquisas, não empolga a população e carrega consigo a imagem do governo de Gladson Cameli, marcado por escândalos, denúncias e pela incapacidade de resolver os problemas mais graves do estado.
A candidatura de Mailza soa como continuidade do caos administrativo que já levou o Acre a um estado de colapso em áreas como saúde, segurança e infraestrutura. A população, que clama por mudanças, dificilmente aceitará mais quatro anos de retrocesso sendo empurrado “goela abaixo” por um projeto de poder que prioriza acordos políticos em detrimento do bem-estar do povo.
Política Destaque
Gladson Cameli tenta se apropriar do Minha Casa Minha Vida, mas só entrega 500 casas após anos de atraso, graças aos investimentos do presidente Lula
Apesar de atrasar a entrega e tentar capitalizar politicamente, o governador Gladson Cameli (PP) anunciou a conclusão das primeiras 500 moradias do Minha Casa Minha Vida, programa federal recriado e ampliado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O detalhe é que o projeto não é fruto de esforço estadual, mas sim de uma das maiores políticas habitacionais já implementadas no Brasil — e que vem sendo conduzida diretamente pelo governo federal.
Na edição do Diário Oficial do Acre da última quinta-feira (2), foi publicada a lista com os nomes das 500 pessoas pré-aprovadas para receber uma das unidades em Rio Branco, no bairro Cidade do Povo. A relação ainda será enviada à Caixa Econômica Federal, que fará o pente-fino para confirmar se os contemplados atendem aos requisitos do programa. Só depois virá a lista definitiva, cabendo ao governo estadual apenas finalizar as obras, urbanizar o local e realizar a cerimônia de entrega.
Lula investe no Acre, mesmo após derrota eleitoral
O contraste é gritante: Lula é o presidente que mais investiu no Acre em toda a história, independente dos resultados eleitorais. Em 2022, o estado deu cerca de 70% dos votos a Jair Bolsonaro, mas mesmo assim Lula não virou as costas ao povo acreano. Ao contrário, demonstrou compromisso e afeto pela população, garantindo recursos em áreas como habitação, saúde, infraestrutura e programas sociais.
Já Bolsonaro, o preferido de Gladson Cameli, governou por quatro anos sem entregar uma única obra relevante no estado. O ex-presidente foi incapaz de apresentar qualquer política consistente para reduzir o déficit habitacional ou melhorar a qualidade de vida das famílias mais pobres do Acre.
Governo do Acre: incompetência e apropriação política
O anúncio das casas revela mais uma vez a estratégia recorrente de Gladson Cameli: usar o trabalho do governo federal como palanque próprio, tentando transformar em mérito pessoal aquilo que só existe por causa do investimento direto de Lula. A verdade é que o papel do governo do Acre nesse processo foi burocrático e limitado — não há um centavo de política habitacional estadual nesse projeto.
Enquanto Lula coloca recursos reais e transforma promessas em ações concretas, Cameli se limita a posar para fotos e a atrasar entregas que já deveriam estar beneficiando famílias acreanas há muito tempo.
O legado de Lula contra o descaso de Cameli
O Minha Casa Minha Vida é uma marca dos governos petistas: milhões de famílias brasileiras já foram contempladas ao longo dos anos, com impacto direto na dignidade, na geração de emprego e no fortalecimento da economia local. Agora, em seu terceiro mandato, Lula reafirma essa prioridade, inclusive no Acre, onde a necessidade de habitação popular é urgente.
Já Gladson Cameli, atolado em denúncias de corrupção e em uma gestão marcada pelo improviso, tenta colher dividendos de um programa que não é dele. A população acreana sabe que essas 500 casas só se tornaram realidade porque o governo federal voltou a investir, depois de anos de abandono.
Mailza Assis responde Bocalom sobre candidatura enquanto Gladson Cameli tenta empurrá-la goela abaixo, apesar da rejeição popular
Abertura da primeira ExpoFronteira em Assis Brasil reúne grande público com rodeio, show e queima de fogos
Entrega de benefícios e assinatura de obra marcam abertura da primeira ExpoFronteira em Assis Brasil
César assina ordem de serviço para modernizar mercado e conseguir novos boxes em Porto Walter
Com duas edições no mesmo dia, presidente da Aleac, Nicolau Júnior, certifica 300 alunos no programa Redação Nota Mil
POLÍTICA
Exporta Mais Amazônia supera a marca de R$ 100 milhões em negócios e fortalece a imagem da região no mercado internacional
De 28 de setembro a 1º de outubro de 2025, Rio Branco sediou a 40ª edição do Exporta Mais Amazônia,...
Deputada Meire Serafim ignora entidades acreanas e entrega execução de emendas a ONG da Bahia, deixando o Acre à mercê da própria sorte
A deputada federal Meire Serafim (União Brasil) destinou mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para projetos em áreas...
Prefeito do Acre teria flagrado a esposa em suposta traição com promotor de Justiça dentro da própria casa, em episódio que abalou a cidade
As informações que circulam nos bastidores da política acreana são de cair o queixo. De acordo com relatos, um episódio...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Após intensa reforma, estádio O Cruzeirão volta a receber grande público em Cruzeiro do Sul
Assessoria – Depois do investimento feito pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, na reforma e revitalização, o Estádio O Cruzeirão...
Epitaciolândia em destaque: jovens atletas brilham no Jiu-Jitsu e fortalecem projeto “Artes Marciais nas Escolas”
No último domingo, aconteceu um dos melhores eventos de jiu-jitsu do Acre, reunindo atletas de alto nível técnico e proporcionando...
Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco
Assessoria – Neste domingo (28), Rio Branco recebeu no Afa Jardim o desafio “Pequenos Gigantes”, uma disputa de cinturão que...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Esporte6 dias atrás
Corrida Setembro Verde e Amarelo encerra programação especial no município de Epitaciolândia
-
Cultura7 dias atrás
Prefeitura de Epitaciolândia realiza o 2º Arraial do Programa Anjo Azul, em comemoração aos três anos de existência
-
Política7 dias atrás
Em palestra na OAB/AC, Jorge Viana destaca salto histórico de 90% nas exportações do Acre e importância da advocacia no comércio exterior
-
Política6 dias atrás
Ao lado de Jorge Viana, o superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participa da abertura do Exporta Mais Amazônia no Seringal Cachoeira, em Xapuri