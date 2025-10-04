Mailza Assis responde Bocalom sobre candidatura enquanto Gladson Cameli tenta empurrá-la goela abaixo, apesar da rejeição popular

Apesar de atrasar a entrega e tentar capitalizar politicamente, o governador Gladson Cameli (PP) anunciou a conclusão das primeiras 500 moradias do Minha Casa Minha Vida, programa federal recriado e ampliado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O detalhe é que o projeto não é fruto de esforço estadual, mas sim de uma das maiores políticas habitacionais já implementadas no Brasil — e que vem sendo conduzida diretamente pelo governo federal.

Na edição do Diário Oficial do Acre da última quinta-feira (2), foi publicada a lista com os nomes das 500 pessoas pré-aprovadas para receber uma das unidades em Rio Branco, no bairro Cidade do Povo. A relação ainda será enviada à Caixa Econômica Federal, que fará o pente-fino para confirmar se os contemplados atendem aos requisitos do programa. Só depois virá a lista definitiva, cabendo ao governo estadual apenas finalizar as obras, urbanizar o local e realizar a cerimônia de entrega.

Lula investe no Acre, mesmo após derrota eleitoral

O contraste é gritante: Lula é o presidente que mais investiu no Acre em toda a história, independente dos resultados eleitorais. Em 2022, o estado deu cerca de 70% dos votos a Jair Bolsonaro, mas mesmo assim Lula não virou as costas ao povo acreano. Ao contrário, demonstrou compromisso e afeto pela população, garantindo recursos em áreas como habitação, saúde, infraestrutura e programas sociais.

Já Bolsonaro, o preferido de Gladson Cameli, governou por quatro anos sem entregar uma única obra relevante no estado. O ex-presidente foi incapaz de apresentar qualquer política consistente para reduzir o déficit habitacional ou melhorar a qualidade de vida das famílias mais pobres do Acre.

Governo do Acre: incompetência e apropriação política

O anúncio das casas revela mais uma vez a estratégia recorrente de Gladson Cameli: usar o trabalho do governo federal como palanque próprio, tentando transformar em mérito pessoal aquilo que só existe por causa do investimento direto de Lula. A verdade é que o papel do governo do Acre nesse processo foi burocrático e limitado — não há um centavo de política habitacional estadual nesse projeto.

Enquanto Lula coloca recursos reais e transforma promessas em ações concretas, Cameli se limita a posar para fotos e a atrasar entregas que já deveriam estar beneficiando famílias acreanas há muito tempo.

O legado de Lula contra o descaso de Cameli

O Minha Casa Minha Vida é uma marca dos governos petistas: milhões de famílias brasileiras já foram contempladas ao longo dos anos, com impacto direto na dignidade, na geração de emprego e no fortalecimento da economia local. Agora, em seu terceiro mandato, Lula reafirma essa prioridade, inclusive no Acre, onde a necessidade de habitação popular é urgente.

Já Gladson Cameli, atolado em denúncias de corrupção e em uma gestão marcada pelo improviso, tenta colher dividendos de um programa que não é dele. A população acreana sabe que essas 500 casas só se tornaram realidade porque o governo federal voltou a investir, depois de anos de abandono.