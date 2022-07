Magoado, deputado Alan Rick cobra de Márcio Bittar a defesa de seu nome ao senado e diz que espera Lealdade de Gladson Cameli

O deputado estadual Alan Rick (UB), começou a ver sua pré-candidatura ao senado ameaçada e não escondeu a mágoa com o senador Márcio Bittar e até mesmo com o governador Gladson Cameli (PP).

Durante entrevista ao apresentador Itaan Arruda, o parlamentar afirmou que por ser leal e cumprir com que sempre acordou, passou a ser vítima de armações e atitudes suspeitas de seus aliados de sigla. Alan Rick se viu em uma armação para isolar o mesmo da corrida pelo posto de candidato na chapa de Gladson Cameli e percebeu aproximação do casal Bittar com a senadora Mailza Gomes (PP).

“Eu tenho a garantia da direção nacional do União Brasil, que serei o nome do partido na disputa ao senado. Eu quero uma defesa pública e mais incisiva do senador Márcio Bittar comigo, afinal ele é o presidente do partido. Quanto ao governador Gladson Cameli eu espero a mesma lealdade dele, que eu tive em ajudá-lo e continuo tendo”, desabafou Alan.

O deputado disse ter uma conversa marcada com o Senador Márcio Bittar, onde irão tirar a limpo todas as dúvidas veiculada pela mídia.