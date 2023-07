Luxo demais pago pelo povo: Mailza Assis escolhe ir de Jatinho executivo para agenda da SUDAM em Belém

Há quem diga que o estado do Acre é um estado pobre, mas as atitudes de alguns políticos desmentem isso e mostram muita ostentação e gasto exagerado de dinheiro público.

Com o governador Gladson Cameli (PP), acuado e assombrado por possíveis desdobramentos da Operação Ptolomeu, a vice-governadora Mailza Assis é quem está representando o Acre na maioria das agendas dentro e fora do estado.

Esta semana, ela viajou para um fórum de desenvolvimento da Amazônia, que acontece em Belém, Capital do Pará. O que chamou atenção foi que de acordo com informações palacianas, a vice-governadora ignorou o vôo de linha das companhias aéreas e adotou o método usado do por Gladson Cameli, foi de jatinho luxuoso e pago com dinheiro público para viagens.

A vice-governadora do Acre, Mailza, participou nesta sexta-feira, 14, da 25ª reunião do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Condel/Sudam), realizada na sede do órgão em Belém (PA). Presidido pelo ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Waldez Góes, e pelo superintendente da Sudam, Paulo Rocha, o encontro teve como objetivo discutir e votar o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA) – 2024/2027.

Mailza tem sido vista na maioria das ações públicas do governo, informações dão conta que ela já teria dito que vai lutar para ser a sucessora do governador Gladson Cameli em 2026. Enquanto usufrui das regalias que o poder lhe proporciona, o povo do Acre amarga miséria e nem mesmo o Tratamento Fora do Domicílio – TFD resolve as pendências de centenas de pessoas que precisam viajar a tratamento.