Lula e Jorge Viana lideram comitiva com mais de 100 empresários em fóruns na Indonésia e na Malásia para ampliar presença do Brasil na Ásia

Lula participará de fóruns empresariais na Indonésia e na Malásia com Jorge Viana e mais de 100 empresários – Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá participar, entre os dias 23 e 26 de outubro, de dois importantes fóruns empresariais organizados pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). As agendas estão marcadas para acontecer nos dias 23 e 24 em Jakarta, na Indonésia, e nos dias 25 e 26 em Kuala Lumpur, na Malásia. O objetivo é fortalecer as relações comerciais do Brasil com o Sudeste Asiático e ampliar oportunidades de negócios entre os países.

A comitiva brasileira contará com a presença do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, que acompanhará o presidente Lula nas atividades oficiais. Viana destacou que a presença do chefe de Estado em eventos como esses reforça a credibilidade do Brasil e demonstra o empenho do governo em apoiar o setor produtivo nacional. Segundo ele, os fóruns são oportunidades estratégicas para promover produtos brasileiros e atrair investimentos estrangeiros.

Mais de 100 empresários brasileiros também estão confirmados para participar dos encontros. Eles representarão diversos setores da economia, incluindo agronegócio, energia, tecnologia, infraestrutura e indústria. A expectativa é de que sejam firmados novos acordos de cooperação e que o Brasil amplie sua presença comercial em mercados emergentes da Ásia.

Durante os fóruns, o presidente Lula deve ressaltar a importância de uma política externa voltada para o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a geração de empregos. Além disso, pretende reforçar o papel do Brasil como um parceiro estratégico para países em desenvolvimento, promovendo uma diplomacia econômica voltada ao crescimento mútuo.

A viagem de Lula à Indonésia e à Malásia faz parte da estratégia do governo de diversificar os destinos das exportações brasileiras e consolidar novas parcerias comerciais fora do eixo tradicional. Com o apoio da ApexBrasil e a liderança de Jorge Viana, o país busca projetar uma imagem moderna, competitiva e aberta ao diálogo internacional, fortalecendo a presença brasileira no cenário econômico global.