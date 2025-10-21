Política Destaque
Lula e Jorge Viana lideram comitiva com mais de 100 empresários em fóruns na Indonésia e na Malásia para ampliar presença do Brasil na Ásia
Lula participará de fóruns empresariais na Indonésia e na Malásia com Jorge Viana e mais de 100 empresários – Foto: Reprodução
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá participar, entre os dias 23 e 26 de outubro, de dois importantes fóruns empresariais organizados pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). As agendas estão marcadas para acontecer nos dias 23 e 24 em Jakarta, na Indonésia, e nos dias 25 e 26 em Kuala Lumpur, na Malásia. O objetivo é fortalecer as relações comerciais do Brasil com o Sudeste Asiático e ampliar oportunidades de negócios entre os países.
A comitiva brasileira contará com a presença do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, que acompanhará o presidente Lula nas atividades oficiais. Viana destacou que a presença do chefe de Estado em eventos como esses reforça a credibilidade do Brasil e demonstra o empenho do governo em apoiar o setor produtivo nacional. Segundo ele, os fóruns são oportunidades estratégicas para promover produtos brasileiros e atrair investimentos estrangeiros.
Mais de 100 empresários brasileiros também estão confirmados para participar dos encontros. Eles representarão diversos setores da economia, incluindo agronegócio, energia, tecnologia, infraestrutura e indústria. A expectativa é de que sejam firmados novos acordos de cooperação e que o Brasil amplie sua presença comercial em mercados emergentes da Ásia.
Durante os fóruns, o presidente Lula deve ressaltar a importância de uma política externa voltada para o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a geração de empregos. Além disso, pretende reforçar o papel do Brasil como um parceiro estratégico para países em desenvolvimento, promovendo uma diplomacia econômica voltada ao crescimento mútuo.
A viagem de Lula à Indonésia e à Malásia faz parte da estratégia do governo de diversificar os destinos das exportações brasileiras e consolidar novas parcerias comerciais fora do eixo tradicional. Com o apoio da ApexBrasil e a liderança de Jorge Viana, o país busca projetar uma imagem moderna, competitiva e aberta ao diálogo internacional, fortalecendo a presença brasileira no cenário econômico global.
Gladson Cameli e Tião Bocalom entram para a história como os governantes que mais endividaram o Acre e a capital, comprometendo o futuro das próximas gerações
Acre e Rio Branco afundam em empréstimos sob Cameli e Bocalom – Foto: Reprodução redes sociais
O governador Gladson Cameli (PP) e o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PL) têm algo em comum além do alinhamento político: ambos adotaram uma gestão marcada por empréstimos milionários e pelo crescente endividamento do poder público. Em vez de fortalecer a capacidade de investimento com recursos próprios ou buscar alternativas sustentáveis, Cameli e Bocalom se tornaram símbolos de uma administração dependente de financiamentos, sem transparência suficiente sobre onde e como o dinheiro tem sido aplicado.
No caso do governador Gladson Cameli, já são sete anos de mandato acumulando pedidos de empréstimos que somam centenas de milhões de reais, com resultados práticos pouco visíveis à população. As promessas de obras estruturantes e de melhoria nos serviços públicos se perdem em discursos e anúncios, enquanto os acreanos seguem enfrentando estradas precárias, hospitais superlotados e escolas sem condições dignas de funcionamento. O discurso de “investimentos para o futuro” soa cada vez mais como justificativa para uma política de endividamento irresponsável.
Já o prefeito Tião Bocalom, que vive afirmando fazer uma gestão de “economia e responsabilidade fiscal”, caiu em uma contradição evidente. Após anos se vangloriando de guardar dinheiro nos cofres municipais, o gestor da capital agora multiplica pedidos de empréstimos — alguns aprovados sem um debate público consistente, outros com finalidade genérica e duvidosa. O que se vê é uma prefeitura que promete o céu em obras, mas entrega pouco, e ainda compromete as finanças de administrações futuras.
O mais grave é que os dois gestores estão oferecendo como garantia os repasses constitucionais, como o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o FPE (Fundo de Participação dos Estados) — recursos que são essenciais para manter serviços básicos de saúde, educação e infraestrutura. Em outras palavras, estão hipotecando o futuro do Acre e de Rio Branco em nome de uma gestão que privilegia números e discursos, e não resultados concretos para o cidadão.
Se nada mudar, Gladson Cameli e Tião Bocalom entrarão para a história como os governantes que mais endividaram o Acre e a capital, deixando para as próximas gerações o peso de uma dívida que poderia ser evitada. É urgente que os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, acompanhem com rigor cada centavo desses empréstimos, para que o povo acreano não continue pagando caro pelos erros de gestores que confundem crédito com progresso.
