Lula desmente Bocalom e diz que prefeito mente ao afirmar que não foi convidado para evento oficial no Acre: “Se disserem isso, é mentira”

Presidente responde declarações do prefeito de Rio Branco e afirma que sempre convida autoridades locais, independentemente de partido

Durante agenda oficial no Acre nesta sexta-feira (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) respondeu publicamente às declarações do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), que alegou não ter sido convidado para participar do ato institucional realizado na capital.

Em tom firme, Lula desmentiu a acusação e reforçou que, em todas as cidades que visita, prefeitos e governadores são formalmente convidados, com direito a participação no evento e uso da palavra, independentemente de filiação partidária.

“O que não pode é um prefeito mentir e dizer que não foi convidado. E a gente prova. Não tem como eu ir a qualquer cidade ou estado sem convidar o governador e o prefeito. Eles são convidados pelo ministro da área, pelo meu chefe de gabinete. E têm, inclusive, direito à palavra. É assim que eu faço”, afirmou Lula diante do público presente.

A fala do presidente foi uma resposta direta à ausência de Bocalom no evento e às críticas do prefeito à organização da agenda presidencial em Rio Branco. Lula classificou as declarações como desnecessárias e infundadas.

“Se vocês ouvirem alguém dizer que o Lula foi na cidade e não convidou o prefeito, pode dizer que é mentira. Eu não sou de falar por trás. Eu gosto de falar com quem quer ouvir. Eu não falo mal de ninguém, trato todo mundo com respeito. É assim que eu quero cuidar do meu querido Acre”, completou.

Contexto

A declaração de Lula ocorre em meio a sua visita ao Acre, onde anunciou mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos para o estado em áreas como infraestrutura, energia, educação e meio ambiente. O evento contou com a presença de ministros, parlamentares e lideranças locais.

A ausência do prefeito de Rio Branco no evento gerou repercussão, sobretudo após ele declarar à imprensa que não teria sido convidado pela organização do governo federal.

Lula aproveitou a oportunidade para reafirmar seu compromisso com o respeito institucional, defendendo a convivência democrática entre diferentes forças políticas:

“Eu quero tratar todo mundo com respeito. E espero o mesmo de volta. Eu fui eleito para governar para todos — quem votou em mim e quem não votou também. O que o Brasil precisa é de paz, união e trabalho.”