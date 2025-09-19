Política Destaque
Luiz Calixto: o crítico seletivo que ataca Jorge Viana, mas esquece a podridão do governo Gladson Cameli que finge não enxergar
Luiz Calixto: o crítico seletivo que esquece da própria casa – Foto: Reprodução
Nos últimos dias, Luiz Calixto, atual secretário de Governo do Acre, resolveu gastar tinta e energia atacando o ex-senador e hoje presidente da ApexBrasil, Jorge Viana. Em artigo, Calixto pintou o petista como alguém que vive de privilégios, citando aposentadorias e o cargo conquistado em Brasília.
O problema é que, quando se trata de olhar para dentro de casa, Calixto perde a coragem. Prefere mirar em adversários políticos do passado, mas finge não enxergar a realidade do presente: seu governador e chefe direto, Gladson Cameli, é alvo de inúmeras investigações por corrupção que tramitam em diferentes instâncias da Justiça.
Não há uma linha de Luiz Calixto sobre os contratos suspeitos, os desvios apontados pela Polícia Federal e os processos que colocam o atual governador no centro de um dos maiores escândalos de corrupção já vistos no Acre. Calixto prefere a seletividade política: critica Jorge Viana, mas silencia diante da lama que ameaça afundar seu próprio governo.
Calixto ataca Jorge chamando-o de “marajá”. Mas ignora que faz parte de uma gestão que aumentou o salário de secretários para mais de R$ 32 mil por mês, em um estado com os piores indicadores sociais do país. Criticar o “privilégio” alheio e se beneficiar do próprio é, no mínimo, incoerente.
A estratégia é conhecida: criar inimigos externos para desviar a atenção dos problemas internos. Enquanto isso, obras paradas e uma crise de confiança na política estadual.
Se Calixto deseja de fato falar em moralidade pública, talvez devesse começar pelo exemplo mais próximo: o governo do qual participa e que hoje é alvo de denúncias que envergonham o Acre. Atacar Jorge Viana pode render manchetes, mas não apaga os processos que cercam a atual gestão.
No fim, a crítica de Calixto soa mais como cortina de fumaça do que como compromisso com a verdade. Porque é fácil mirar no passado — difícil mesmo é encarar o presente.
Humilhados pelo governo de Gladson Cameli, sindicalistas da Saúde apelam a Mailza Assis por soluções que ela não pode oferecer
Gladson Cameli amordaça sindicatos da Saúde com cargos e promessas vazias.
A cena é, no mínimo, constrangedora para os trabalhadores da saúde. Sindicalistas que, em governos anteriores, rugiam feito leões contra qualquer deslize administrativo, hoje se limitam a miar como gatinhos diante do desgoverno de Gladson Cameli (PP).
Pressionado por servidores que exigem aprovação do PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações), melhores condições de trabalho e a realização de concurso público, Gladson Cameli age com a velha tática do “banho-maria”: empurra as negociações com a barriga, promete estudar impactos financeiros, mas não apresenta soluções concretas. Enquanto isso, líderes sindicais são amansados com cargos na máquina pública, estratégia que serve apenas para desmobilizar a categoria.
Funcionários da saúde procuraram o portal 3 de Julho Notícias para denunciar a forma como o governo Gladson Cameli vem silenciando parte da direção sindical da categoria. Segundo os relatos, alguns dirigentes que deveriam estar na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores acabam sendo “amaciados” com cargos no próprio governo, o que explica a passividade diante do descaso com a pauta da saúde. Para os servidores, essa é a razão pela qual o PCCR segue sendo empurrado com a barriga, enquanto a categoria permanece humilhada e sem avanços concretos.
Segundo informações obtidas pelo portal 3 de Julho, ao tentarem ser recebidos pelo “zero 1” do governo Cameli – um dos principais articuladores do Palácio Rio Branco – os dirigentes sindicais acabaram batendo às portas da vice-governadora Mailza Assis. A situação expõe ainda mais o nível de humilhação: recorrem a quem não tem poder algum para decidir sobre pautas estruturais. Mailza pode, no máximo, fazer promessas para um futuro distante, condicionado à possibilidade de chegar ao governo em 2026.
Enquanto isso, o sistema de saúde estadual afunda em crise de gestão. Os chamados mutirões de cirurgia só acontecem porque o governo do presidente Lula envia recursos extras para não deixar a população sem atendimento. Gladson, por sua vez, se beneficia politicamente da situação: sabe que, mesmo ignorando e humilhando a categoria, muitos sindicalistas ainda estarão em sua campanha para o Senado, seja por medo, conveniência ou dependência.
No fim das contas, o que mais chama atenção é o silêncio cúmplice. Aqueles que antes não hesitavam em mobilizar greves e atos públicos, agora aceitam ser tratados com descaso. O resultado é uma categoria fragilizada, que assiste à sua pauta ser empurrada para o futuro indefinido, enquanto a máquina pública segue servindo de cabresto político.
Gladson Cameli aprendeu uma lição antiga: não é preciso atender as demandas dos trabalhadores quando se pode cooptar suas lideranças. E é exatamente isso que explica o tom baixo dos sindicatos e o ecoar de uma pergunta incômoda: até quando a saúde pública do Acre vai sobreviver apenas de promessas?
Luiz Calixto: o crítico seletivo que ataca Jorge Viana, mas esquece a podridão do governo Gladson Cameli que finge não enxergar
