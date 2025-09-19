Luiz Calixto: o crítico seletivo que ataca Jorge Viana, mas esquece a podridão do governo Gladson Cameli que finge não enxergar

Luiz Calixto: o crítico seletivo que esquece da própria casa – Foto: Reprodução

Nos últimos dias, Luiz Calixto, atual secretário de Governo do Acre, resolveu gastar tinta e energia atacando o ex-senador e hoje presidente da ApexBrasil, Jorge Viana. Em artigo, Calixto pintou o petista como alguém que vive de privilégios, citando aposentadorias e o cargo conquistado em Brasília.

O problema é que, quando se trata de olhar para dentro de casa, Calixto perde a coragem. Prefere mirar em adversários políticos do passado, mas finge não enxergar a realidade do presente: seu governador e chefe direto, Gladson Cameli, é alvo de inúmeras investigações por corrupção que tramitam em diferentes instâncias da Justiça.

Não há uma linha de Luiz Calixto sobre os contratos suspeitos, os desvios apontados pela Polícia Federal e os processos que colocam o atual governador no centro de um dos maiores escândalos de corrupção já vistos no Acre. Calixto prefere a seletividade política: critica Jorge Viana, mas silencia diante da lama que ameaça afundar seu próprio governo.

Calixto ataca Jorge chamando-o de “marajá”. Mas ignora que faz parte de uma gestão que aumentou o salário de secretários para mais de R$ 32 mil por mês, em um estado com os piores indicadores sociais do país. Criticar o “privilégio” alheio e se beneficiar do próprio é, no mínimo, incoerente.

A estratégia é conhecida: criar inimigos externos para desviar a atenção dos problemas internos. Enquanto isso, obras paradas e uma crise de confiança na política estadual.

Se Calixto deseja de fato falar em moralidade pública, talvez devesse começar pelo exemplo mais próximo: o governo do qual participa e que hoje é alvo de denúncias que envergonham o Acre. Atacar Jorge Viana pode render manchetes, mas não apaga os processos que cercam a atual gestão.

No fim, a crítica de Calixto soa mais como cortina de fumaça do que como compromisso com a verdade. Porque é fácil mirar no passado — difícil mesmo é encarar o presente.