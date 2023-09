Líder do Governo na Aleac, deputado Manoel Moraes, ignora sofrimento dos terceirizados e joga a culpa do atraso para as empresas

Pegou mal para o governador Gladson Cameli (PP), passar o início de seu 5º ano de governo do Acre se preocupando somente com festas e feiras de exposições, enquanto deixava a infraestrutura e a geração de empregos de lado.

Gastos milionários com as festas Expoacre de Rio Branco e Juruá, que pagaram shows milionários e até assadores de carne do Rio Grande do Sul, mostravam um Acre rico, que paga R$200 mil por um voo de Jatinho executivo do governador ou sua vice quando não querem enfrentar as filas do aeroporto.

Passado o verão que era o período ideal para alavancar as grandes obras, fazer recuperação de rodovias, pontes, ramais, aquecer a construção civil e atrair investidores de fora, o governador aparece com uma história de lançar pacote de obras para o inverno.

Gladson reza dormindo e acorda rezando pela liberação dos recursos do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, lançado pelo presidente Lula e que pode dar uma sobrevida ao Acre.

O governador não tem comando na estrutura da máquina pública, os secretários casam e batizam e não tem um assessor que cuide disso. Ele tentou determinar ao seu fiel escudeiro, Alysson Bestene, que seja esse nome, mas ele não sabe nem quantas secretarias existem e nenhum secretário lhe presta conta.

Agora que o verão passou o governador pousa em Brasília, cortejando os ministros de Lula e fazendo manchetes desnecessárias, pois Lula já determinou o que fará pelo Acre, basta que ele; Gladson, cuide dos projetos de viabilidade para receber tais recursos. De agora em diante, pare de cuidar de festas e cuide do maltratado Acre.