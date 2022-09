Leo de Brito pede que MPF e TCU investiguem o desbloqueio de R$ 3,5 bilhões em emendas do chamado “orçamento secreto”

Vereador de Brasileia Jorge da Laura, Jura Pacheco de Assis Brasil e Elenilson Cruz de Brasileia – Foto: Reprodução

Os vereadores do município de Brasileia, Elenilson Cruz (líder da prefeita Fernanda Hassem no Poder Legislativo) e Jorge da Laura (base da prefeita na Câmara) e o vereador do município de Assis Brasil, Jura Pacheco, cometeram infrações éticas e disciplinares ao declararem apoio a candidatos de coligação contrárias a do PT.

Jura Pacheco participou de uma motociata que aconteceu em Assis Brasil. Segundo informações, esse apoio seria motivado pelo emprego da filha de Jura, que é nomeada politicamente por um candidato do partido de Gladson Cameli.

Já os vereadores Elenilson e Jorge se mobilizaram para participar da caminhada que aconteceu no município de Brasileia em apoio ao candidato a reeleição Gladson Cameli (o mesmo que está sendo acusado pela Polícia Federal e pelo STJ de ser chefe de quadrilha e ter desviado R$ 820 milhões de reais da saúde e educação). Elenilson e Jorge podem estar seguindo os passos da prefeita Fernanda Hassem que segundo informações prometeu apoiar Petecão.

Fernanda, mesmo sendo do PT não apoia os candidatos do partido pois tem priorizado o projeto familiar, onde nenhum fazem parte do PT, mas ao contrário da gestora, os parlamentares pode ficar sem mandatos por conta da infidelidade que estão praticando.

As infrações podem ser comprovadas ao consultar o Estatuto do Partido dos Trabalhadores no qual os três vereadores são correligionário e nas eleições de 2022 eles decidiram apoiar candidatos de outros partidos, mesmo o PT tendo candidatura própria.

O art. 227 do Estatuto do PT, traz as disposições que tratam sobre infidelidade partidária passiveis de punibilidade, ocasião em que pode resultar na perda do mandados dos parlamentares caso assim decida a comissão executiva do partido, (Clique aqui e veja o estatuto)

Art. 227. Constituem infrações éticas e disciplinares:

I – a violação às diretrizes programáticas, à ética, à fidelidade, à disciplina e aos deveres partidários ou a outros dispositivos previstos neste Estatuto;

II – o desrespeito à orientação política ou a qualquer deliberação regularmente tomada pelas instâncias competentes do Partido, inclusive pela Bancada a que pertencer o ocupante de cargo legislativo;

III – a improbidade no exercício de mandato parlamentar ou executivo, bem como no exercício de mandato de órgão partidário ou de função administrativa;

IV– a atividade política contrária ao Programa e ao Manifesto do Partido;

V – a falta, sem motivo justificado por escrito, a mais de 3 (três) reuniões sucessivas das instâncias de direção partidárias de que fizer parte;

VI – a falta de exação no cumprimento dos deveres atinentes aos cargos e funções partidárias;

VII – a infidelidade partidária, nos termos da lei e deste Estatuto;

VIII – o não acatamento às deliberações dos Encontros e Congressos do Partido, bem como àquelas adotadas pelos Diretórios e Comissões Executivas do Partido, principalmente se, tendo sido convocado, delas não tiver participado;

IX – a propaganda de candidato ou candidata a cargo eletivo de outro Partido ou de coligação não aprovada pelo PT ou, por qualquer meio, a recomendação de seu nome ao sufrágio do eleitorado;

X – acordos ou alianças que contrariem os interesses do Partido, especialmente com filiados ou filiadas de partidos não apoiados pelas direções partidárias;

XI – o apoio a governos que contrariem os princípios programáticos do Partido, principalmente quando em proveito pessoal, ou o exercício de cargo de governo – ministro ou ministra, secretário ou secretária, diretor ou diretora de autarquia ou similar – em qualquer nível, em governo não apoiado pelo PT, salvo autorização expressa das instâncias partidárias;

XII – a obstrução ao funcionamento de qualquer órgão de direção partidária.

Clique aqui e veja o estatuto versão final alterada em Junho