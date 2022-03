“Lamento muito por fazer parte do governo mais corrupto da história do Acre”, diz vice-governador Major Rocha

Depois de enfrentar sérios problemas de saúde, o vice-governador do estado, Major Rocha (União Brasil) vai aos poucos retomando a rotina política e sem poupar críticas a um dos piores governadores da Região Norte considerado chefe de quadrilha segundo apuração da Polícia Federal, mesmo diante de seu histórico, Gladson Cameli (Progressista) quer ser governador de novo, por mais 4 anos.

Entrevistado pelo Jornalista Itaan Arruda na tarde desta segunda-feira (7), Rocha respondeu a fala de Gladson, que em um evento na cidade de Xapuri pediu desculpa a população pelo vice que escolheu na eleição de 2018, se referindo a Rocha. O vice governador não deixou barato e disse que quem deve desculpa é ele, por ter feito parte de um projeto que ganhou a confiança do povo e terminará atolado em corrupção e escândalos.

“Eu devo confessar que eu me envergonho e me desculpo com a população, pois ganhamos o governo para gerar oportunidades e moralizar o estado. Infelizmente o que se viu foi um governo cheio de desvios e corrupção, sendo que eu tentei alertar ao governador e fazer as denúncias é que saio como errado?” Indagou Major Rocha.

O vice governador criticou os investimentos dado a empresas de Manaus e disse que um estado pobre como o Acre não pode sustentar o Amazonas.

“O Amazonas é muito mais poderoso e rico que o Acre, lá eles tem a Zona Franca e não acho certo o grupinho de amigos da família do governador vir aqui buscar todo o lucro dos grandes investimentos. Já fiz muitas denúncias contra o PT nos governos da FPA, mas esse aqui é o mais corrupto da história”, finalizou.

