Justiça Federal cita desvio de finalidade e autopromoção em R$ 126 milhões destinados pelo senador bolsonarista Márcio Bittar

O vereador Eber Machado (MDB) fez duras críticas à gestão do prefeito Tião Bocalom, acusando-o de desperdiçar recursos públicos, abandonar a população rural e usar a prefeitura como instrumento de perseguição política e eleitoreira.

Em um gesto simbólico e provocativo, Eber levou à tribuna uma embalagem de óleo de peroba, dizendo que seria para “passar na cara de pau” do prefeito, a quem também chamou de “mentiroso”. A fala aconteceu durante a denúncia de que cerca de R$ 40 milhões em emendas do senador Sérgio Petecão (PSD) destinadas a Rio Branco desde 2020 não foram executadas pela Prefeitura.

“Ele teve a coragem de culpar o senador Petecão por uma obra não realizada no ramal do Noca. Fui conferir os documentos e descobri que a culpa é da Prefeitura, que desde 2023 não entrega a documentação necessária para a liberação dos recursos. Isso é má-fé, é incompetência e é politicagem!”, disparou o parlamentar.

As emendas, segundo Eber, previam a construção de uma rampa de acesso, um galpão de produção e o asfaltamento de uma área estratégica às margens do Riozinho do Rola, no km 45 da Transacreana. A obra poderia reduzir de 15 horas para 40 minutos o tempo de viagem dos produtores rurais, mas foi travada por omissão da gestão municipal.

Eber revelou ainda que chegou a redigir uma nota de repúdio contra Petecão, acreditando na versão da Prefeitura. No entanto, após checar os ofícios e documentos, voltou atrás e pediu desculpas públicas ao senador, apontando a real responsabilidade: a má gestão de Bocalom.

“Está tudo parado por falta de vontade da gestão. O prefeito não executa emenda de quem não é aliado, não executa recurso federal pra não dar mérito ao presidente Lula, e não executa emenda de deputado da oposição. Transformou a Prefeitura num comitê eleitoral pessoal”, acusou.

Ao longo da fala, o tom do vereador aumentou. Eber criticou duramente o distanciamento do prefeito da realidade da cidade e ironizou suas constantes viagens: “Ele vai pra Goiás, vai pra fazenda em Acrelândia, só não vai onde o povo precisa: nos bairros, nos ramais, nos postos de saúde”.

Por fim, o parlamentar anunciou que deve formalizar denúncia ao Ministério Público Federal.

“Se for preciso dormir no Ministério Público, eu durmo. Mas não vou permitir que devolvam mais recursos por incompetência. Já devolveram R$ 1 milhão da emenda do Henrique Afonso, que era pra ciclovia. Isso é um crime contra a cidade”, concluiu.

Veja o vídeo: