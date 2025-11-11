Política Destaque
Julgamento de Gladson Cameli expõe o colapso moral do governo acusado de comandar o maior esquema de corrupção da história do Acre
Cresce a tensão com julgamento de Gladson Cameli, acusado de liderar o maior esquema de corrupção da história do Acre
A contagem regressiva para o julgamento do governador Gladson Cameli (PP) acirra os ânimos na política acreana. Acusado de comandar o maior esquema de corrupção já identificado no Estado, o chefe do Executivo chega ao dia 19 carregando o peso de uma série de denúncias que dão nome à operação Ptolomeu investigação que expôs um suposto rombo milionário em recursos públicos e se tornou símbolo de um governo marcado por suspeitas, privilégios e blindagens políticas.
Após sucessivas tentativas de anular o processo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) finalmente analisará um dos nove inquéritos que apontam a prática de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e outros crimes atribuídos ao núcleo liderado por Cameli. A expectativa é enorme, e não apenas nos corredores do Judiciário: a classe política observa em silêncio, calculando riscos e reposicionamentos. A possibilidade de condenação, afastamento do cargo e até prisão do governador deixa aliados inquietos e adversários atentos. Em público, poucos se arriscam a defender Cameli; em particular, muitos já torcem para vê-lo fora do jogo.
O julgamento promete ser um divisor de águas, capaz de redefinir o cenário eleitoral e expor a fragilidade de um governo que sempre tentou se vender como moderno, mas que hoje se vê atolado em investigações que lembram velhas práticas da política mais atrasada. A operação Ptolomeu deixou claro que, por trás dos discursos, havia um suposto esquema organizado para desviar dinheiro público enquanto serviços essenciais enfrentavam abandono e falta de investimentos.
O site 3 de Julho Notícias acompanhará cada etapa desse processo decisivo, trazendo informações atualizadas e uma cobertura rigorosa dos desdobramentos. O que acontecer no dia 19 não afetará apenas o futuro político de Gladson Cameli, mas também a credibilidade das instituições e a esperança de um Acre que ainda luta para se livrar da sombra da corrupção.
Faltam menos de duas semanas para o julgamento de Gladson Cameli no STJ, considerado o maior escândalo de corrupção da história do Acre
Decisão sobre denúncias contra Gladson Cameli se aproxima e aumenta expectativa no Acre – Foto: Pedro Devani
A contagem regressiva para o dia 19 de novembro escancara um dos momentos mais delicados da história recente do Acre. Nesta data, às 14h (horário de Brasília), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai julgar o governador Gladson Cameli (PP) em uma ação penal que o acusa de participar de um amplo esquema de corrupção, fraudes em licitação, desvio de recursos públicos e formação de organização criminosa.
A Corte Especial do STJ já aceitou, em maio deste ano, a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF), elevando Cameli à condição de réu. Entre os crimes imputados pela acusação estão corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude à licitação todos ligados às investigações da Operação Ptolomeu, desencadeada pela Polícia Federal em 2019.
O caso gira em torno da contratação da empresa Murano, de Brasília, para prestação de serviços ao governo do Acre. Segundo o MPF, a empresa teria subcontratado outra firma sediada no estado, cujo sócio é Gledson Cameli, irmão do governador. Para os investigadores, esse arranjo configura um esquema de favorecimento financeiro que drenou dinheiro público e beneficiou diretamente o núcleo político ligado ao chefe do Executivo.
Apesar da gravidade das acusações e do avanço das evidências apontadas pela PF e pelo MPF, Gladson Cameli permaneceu no cargo mesmo após se tornar réu. O fato alimenta críticas de que o governo continua funcionando sob forte sombra de suspeição, enquanto o Acre acompanha perplexo a proximidade da decisão que poderá redefinir o comando do Estado.
A menos de duas semanas do julgamento, a pressão política aumenta e o clima é de absoluta incerteza. O Acre agora assiste a um governador que carrega uma extensa lista de denúncias e que poderá enfrentar um desfecho histórico: condenação, afastamento, prisão ou até a combinação de todas essas possibilidades, caso a Corte entenda que os crimes foram praticados e que a permanência no cargo representa risco.
Enquanto o tempo corre e o dia 19 se aproxima rapidamente, cresce a pergunta que ecoa entre servidores, lideranças políticas e a população: qual será o destino de Gladson Cameli?
O Acre aguarda. E desta vez, o relógio corre contra o governador.
Câmara de Rio Branco realiza audiência pública sobre situação das famílias residentes na área do Papoco
Prefeito Jerry Correia entrega laboratório móvel de informática para escolas municipais de Assis Brasil
Prefeito Salatiel Magalhães discute avanços ambientais em visita à Promotoria de Justiça da Bacia do Juruá
Rodrigues Alves dá início ao Campeonato Rodriguense de Futsal 2025 com grande festa esportiva
POLÍTICA
”O Acre chegou com prestígio à COP graças à memória e ao legado de Chico Mendes”, afirma Jorge Viana, presidente da ApexBrasil
Ministra Marina Silva, Sua Alteza Real a Princesa Esmeralda da Bélgica, Décio Lima (presidente do Sebrae) e Jorge Viana (presidente...
Ponte abandonada pelo prefeito Gehlen Diniz obriga moradores do Ramal do 12 a reconstruírem a estrutura por conta própria
Ramal do 12 clama por gestão: moradores reformam ponte diante da omissão da prefeitura – Foto: Reprodução/ Palaciano Cansados de...
Ministra Marina Silva critica avanço de medidas pró-carvão e alerta para contradições na agenda climática
Ministra aponta retrocessos na agenda climática – Foto: Rogério Cassimiro/MMA A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina...
POLÍCIA
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
EDUCAÇÃO
Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias
A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de...
Prefeitura de Brasiléia constrói nova Escola Luiza Alves Bezerra para atender crianças da zona rural
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, avança na construção da Escola Luiza Alves Bezerra, localizada...
Pedagógico: Prefeitura de Brasiléia realiza 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação do Campo
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu o 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação...
CONCURSO
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
ESPORTE
Rodrigues Alves dá início ao Campeonato Rodriguense de Futsal 2025 com grande festa esportiva
A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio do Departamento de Esportes a grande abertura do Campeonato Rodriguense de Futsal...
Jerry Correia participa da final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, no Seringal Icuriã
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou a grande final do Campeonato Rural na Comunidade...
Assis Brasil dá início ao Campeonato Interescolar 2025 com grande participação estudantil
Prefeitura de Assis Brasil realiza abertura do Campeonato Interescolar 2025. A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal...
