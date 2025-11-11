Julgamento de Gladson Cameli expõe o colapso moral do governo acusado de comandar o maior esquema de corrupção da história do Acre

Cresce a tensão com julgamento de Gladson Cameli, acusado de liderar o maior esquema de corrupção da história do Acre

A contagem regressiva para o julgamento do governador Gladson Cameli (PP) acirra os ânimos na política acreana. Acusado de comandar o maior esquema de corrupção já identificado no Estado, o chefe do Executivo chega ao dia 19 carregando o peso de uma série de denúncias que dão nome à operação Ptolomeu investigação que expôs um suposto rombo milionário em recursos públicos e se tornou símbolo de um governo marcado por suspeitas, privilégios e blindagens políticas.

Após sucessivas tentativas de anular o processo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) finalmente analisará um dos nove inquéritos que apontam a prática de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e outros crimes atribuídos ao núcleo liderado por Cameli. A expectativa é enorme, e não apenas nos corredores do Judiciário: a classe política observa em silêncio, calculando riscos e reposicionamentos. A possibilidade de condenação, afastamento do cargo e até prisão do governador deixa aliados inquietos e adversários atentos. Em público, poucos se arriscam a defender Cameli; em particular, muitos já torcem para vê-lo fora do jogo.

O julgamento promete ser um divisor de águas, capaz de redefinir o cenário eleitoral e expor a fragilidade de um governo que sempre tentou se vender como moderno, mas que hoje se vê atolado em investigações que lembram velhas práticas da política mais atrasada. A operação Ptolomeu deixou claro que, por trás dos discursos, havia um suposto esquema organizado para desviar dinheiro público enquanto serviços essenciais enfrentavam abandono e falta de investimentos.

O site 3 de Julho Notícias acompanhará cada etapa desse processo decisivo, trazendo informações atualizadas e uma cobertura rigorosa dos desdobramentos. O que acontecer no dia 19 não afetará apenas o futuro político de Gladson Cameli, mas também a credibilidade das instituições e a esperança de um Acre que ainda luta para se livrar da sombra da corrupção.