Jornalista Léo Rosas denuncia suposto gasto de R$ 2 milhões em comida e bebida no camarim de Gladson Cameli durante a Expoacre

O desembargador Júnior Alberto, responsável por suspender os efeitos da medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC) que proibia o uso de recursos públicos na Expoacre 2025, tem a esposa nomeada em cargo de confiança no governo de Gladson Cameli, com remuneração mensal de mais de R$ 11 mil.

Documentos oficiais mostram que Leide Daiana da Silva Marques Ribeiro foi nomeada, em janeiro de 2023, para o cargo de chefe de departamento do Gabinete do Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência). A portaria de nomeação foi assinada pelo presidente do órgão, Francisco Alves Filho.

Conexão com o governo

A relação próxima entre o magistrado e o Executivo estadual ficou ainda mais evidente durante a própria Expoacre, quando Júnior Alberto e sua esposa participaram de uma noite de shows e posaram para fotos ao lado do governador Gladson Cameli.

Contexto da decisão

A medida do TCE-AC havia bloqueado os recursos destinados ao evento após apontar irregularidades na prestação de contas de parceria semelhante firmada para a Expoacre Juruá. Relatórios apresentados em 18 de julho identificaram possíveis irregularidades em um pagamento de mais de R$ 688 mil feito pela Secretaria de Agricultura (Seagri) à federação organizadora do rodeio no evento realizado em Cruzeiro do Sul.

Diante das falhas apontadas, a conselheira relatora recomendou que o secretário de Agricultura, José Luiz Schafer, se abstivesse de realizar novos repasses para a Expoacre 2025, em Rio Branco. No entanto, em 23 de julho, o TCE-AC foi informado sobre um novo repasse, desta vez superior a R$ 1,5 milhão, para a mesma entidade.

Argumento do magistrado

Ao conceder a liminar, Júnior Alberto justificou sua decisão destacando que a Expoacre é de “indiscutível relevância pública e interesse coletivo”, por movimentar a economia, gerar empregos e integrar o poder público à iniciativa privada.

“O evento representa um espaço fundamental de valorização da cultura, da inovação e do empreendedorismo, consolidando-se como um marco no calendário socioeconômico do Estado”, escreveu o desembargador em sua decisão.

Nota de exclarecimento – TCE/AC

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), por meio da conselheira relatora Naluh Gouveia, emitiu na sexta-feira, 25, Medida Cautelar determinando a imediata suspensão de quaisquer novos repasses da Secretaria de Estado de Agricultura (SEAGRI) à Federação NBHA do Acre ou a qualquer outra entidade vinculada às atividades da Expoacre Rio Branco 2025.

A decisão decorre da constatação de indícios de irregularidades no uso de recursos públicos, especialmente diante da ausência de comprovação da finalidade pública das despesas realizadas.

A medida foi motivada por pagamento no valor de R$ 1,5 milhão efetuado pela SEAGRI à referida federação, mesmo após recomendação expressa do TCE-AC para que não houvesse novos repasses sem a devida comprovação da legalidade e da finalidade pública dos gastos.

A ação da secretaria contrariou a orientação formal da relatoria, o que alertou esta Corte de Contas sobre possíveis suspeitas de irregularidades e risco iminente de prejuízo ao erário.

Além da suspensão dos repasses, a decisão cautelar determina:

• A notificação da Federação NBHA para que não utilize os recursos recebidos até nova deliberação;

• A apresentação de documentos pela SEAGRI no prazo estipulado;

• A aplicação de multa diária em caso de descumprimento;

• O envio do processo ao Ministério Público de Contas;

• A inclusão do caso na próxima sessão do Plenário do TCE-AC para referendo da medida.

Ademais, diante do agravamento das mazelas sociais, dos altos índices de violência no Estado, de graves problemas em áreas como educação, emergência em saúde pública declarada recentemente pelo Governo do Estado em razão do Sarampo; de emergências climáticas, entre outros problemas, o Tribunal de Contas do Estado do Acre manifesta preocupação com o aumento expressivo do uso de recursos públicos utilizados em eventos com a Expoacre Juruá e a Expoacre em Rio Branco, superior a 300%, na comparação do ano passado para este ano, além da falta de transparência e acesso público às informações de contratações para os referidos eventos.

Diante do exposto, o TCE-AC reforça seu compromisso com a legalidade, a proteção do patrimônio público e o exercício do controle externo, assegurando que todos os atos administrativos estejam em conformidade com os princípios da administração pública.

Tribunal de Contas do Estado do Acre

Rio Branco, 26 de julho de 2025