Jorge Viana abre o Exporta Mais Amazônia no Acre com imersão na floresta, presença de compradores de 18 países e previsão de recorde histórico de exportações
Imersão marca início da programação no Acre, que segue até quarta-feira com rodadas de negócios – Foto: Alemão Monterio
O Seringal Cachoeira, em Xapuri, foi palco neste domingo (28) de uma experiência única para 25 compradores internacionais de 18 países, que participam do Exporta Mais Amazônia, programa realizado pela ApexBrasil em parceria com o Sebrae.
A visita à floresta marcou o início da programação oficial do evento, que seguirá até quarta-feira (1º), em Rio Branco, com rodadas de negócios reunindo 76 empresas da região Norte, sendo 44 do Acre, e compradores estrangeiros interessados em produtos compatíveis com a floresta.
Na imersão, os visitantes conheceram de perto a realidade das comunidades extrativistas e a riqueza da biodiversidade acreana. Eles foram recepcionados pelo seringueiro Francisco Assis Monteiro, por lideranças como Júlio Barbosa, presidente do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), Sebastião Aquino, presidente da Cooperxapuri, e por moradores locais, que compartilharam histórias de resistência e valorização da floresta em pé.
Jorge Viana destaca potencial da floresta e o crescimento das exportações no Acre
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, ressaltou o simbolismo de iniciar a programação dentro da floresta.
“Trouxemos compradores de todas as partes do mundo para conhecer o que há de mais precioso na Amazônia: sua floresta e seu povo. É uma forma de mostrar que é possível gerar negócios sustentáveis, fortalecer comunidades e, ao mesmo tempo, preservar a biodiversidade. Esse é o diferencial que queremos destacar no mundo”.
Ele também destacou a importância do Acre e da Amazônia no cenário das exportações brasileiras.
“Estamos reunindo compradores de 18 países, gente da Índia, China, Rússia, Estados Unidos, Europa, entre outros, para se conectarem com mais de 70 empresas, sendo 30 só do Acre. Estamos falando de cadeias produtivas estratégicas como a castanha, a farinha, o artesanato, o café, o açaí e a carne. Esse é o Brasil que queremos apresentar ao mundo: criativo, sustentável e competitivo. Hoje, já abrimos mais de 440 mercados, e isso tem ajudado o Brasil a enfrentar desafios como o tarifaço, ampliando oportunidades para os nossos produtos”.
Ao comentar os resultados do Acre, Viana lembrou que o Estado vive um momento histórico nas exportações.
“Quando fui governador, saímos do zero e chegamos a US$ 20 milhões por ano em exportações. Depois de muitos anos, esse número dobrou, mas hoje, na Apex, conseguimos dar um salto: no ano passado já passamos de US$ 87 milhões, e só na metade deste ano já alcançamos US$ 70 milhões. Não tenho dúvida de que vamos chegar a US$ 100 milhões em 2025, o maior recorde da história do Acre. Isso significa mais emprego, renda e desenvolvimento para a nossa terra”.
Compradores internacionais no Acre
Entre os importadores convidados estão grandes nomes do varejo e da distribuição global:
- Rússia – Grand Trade (Grupo Magnit): maior rede varejista do país, com 31 mil pontos de venda. Já importa óleo e queijo do Brasil e agora busca açaí, café e castanha.
- Indonésia – FoodHall e Daily Supermarket: mais de 3.800 lojas. Interesse em café robusta, frutas processadas e castanhas.
- China – Mixue: maior rede de sucos e sorvetes do mundo, com mais de 45 mil pontos de venda. Busca açaí e polpas de frutas.
- Moçambique – Discom, Lda.: distribuidora nacional interessada em açaí, café e frutas processadas.
Além destes, participam compradores da África do Sul, Bulgária, Chile, Emirados Árabes Unidos, Índia, Irlanda, Japão, Países Baixos, Peru, Reino Unido, Suíça e Estados Unidos.
Seminário e rodadas de negócios
A programação oficial do Exporta Mais Amazônia terá início nesta segunda-feira (29), com o seminário de abertura no Centro de Convenções da UFAC. Já as rodadas de negócios acontecerão nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, na Biblioteca da UFAC, reunindo empresários brasileiros e compradores estrangeiros. A expectativa é superar os resultados das edições anteriores, que já movimentaram R$ 85 milhões em negócios para a região.
Programação do evento
Exporta Mais Amazônia – 28 de setembro a 1º de outubro de 2025
Rio Branco (AC)
29 de setembro (segunda-feira)
- 09h00 – 12h00: Solenidade de abertura oficial – Seminário Exporta Mais Amazônia (Centro de Convenções da UFAC)
- 12h00 – 14h00: Almoço
- 14h00 – 18h00: Visitas técnicas setoriais
- Cooperacre
- Frisacre e JBS
- Cores da Mata Biojoias
- Cooperlib
30 de setembro (terça-feira)
- 09h30: Saída do hotel
- 10h00 – 13h00: Rodada de Negócios – Biblioteca da UFAC
- 13h00 – 14h30: Almoço
- 14h30 – 17h00: Rodada de Negócios – Biblioteca da UFAC
1º de outubro (quarta-feira)
- 09h30: Saída do hotel
- 10h00 – 13h00: Rodada de Negócios – Biblioteca da UFAC.
O Exporta Mais Amazônia reforça o protagonismo do Acre na bioeconomia e mostra ao mundo que a floresta pode gerar desenvolvimento sustentável.
Alan Rick se fortalece, enquanto Mailza e Bocalom se digladiam em meio ao silêncio do suposto chefe de organização Criminosa Gladson Cameli
O principal episódio político da semana deixou exposta a verdadeira face do grupo que hoje ocupa o Palácio Rio Branco. O rompimento entre a vice-governadora Mailza Assis (PP) e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), não foi apenas mais uma rusga de bastidores. Foi a confirmação de que esse grupo político caminha desorientado, sem comando e sem rumo para 2026.
Enquanto Bocalom abandona a cadeira de prefeito para tentar se reinventar no Juruá, terra do governador Gladson Cameli (PP), e Mailza dispara ataques chamando o colega de ingrato, o povo de Rio Branco e do Acre assistem perplexos a um espetáculo de mesquinharias e disputas pessoais. Gladson, o grande patrocinador desse balaio de gatos, prefere o silêncio cúmplice, deixando sua vice em fogo cruzado e seu prefeito aliado em campanha antecipada.
Bocalom, pela primeira vez, assumiu sem rodeios que será candidato ao governo, mas sua movimentação soa mais como desespero de um gestor que abandonou a capital do Acre à própria sorte. Já Mailza, inconformada, ataca publicamente e expõe a falta de unidade dentro do grupo governista. Se antes o discurso era de parceria, agora a briga por espaço mostra que a única prioridade sempre foi o poder.
Do outro lado, quem observa de forma tranquila e estratégica é o senador Alan Rick (UB). Sem se envolver na guerra de vaidades, liderando as pesquisas e construindo pontes com a sociedade, Alan Rick consolida sua imagem de alternativa séria e responsável. Enquanto seus adversários se engalfinham e mostram ao eleitor que não têm projeto nem para a semana seguinte, muito menos para o futuro do Acre, o senador se mantém firme, reforçando sua atuação em Brasília e se preparando para apresentar ao povo acreano um projeto real de desenvolvimento.
O contraste é gritante: de um lado, um grupo desmoralizado, dividido e refém de suas próprias contradições; de outro, Alan Rick, que surge como a voz de equilíbrio e seriedade em meio ao caos.
A pergunta que fica é: até quando Gladson Cameli continuará calado, vendo sua vice e seu prefeito se devorarem em praça pública? Seja qual for a resposta, uma coisa já é certa: quem sai mais fortalecido desse embate é Alan Rick, justamente por não fazer parte dessa engrenagem política corroída.
Jorge Viana abre o Exporta Mais Amazônia no Acre com imersão na floresta, presença de compradores de 18 países e previsão de recorde histórico de exportações
