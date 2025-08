Já tem um quase na “gaiola do pica-pau”: agosto pode ser o mês do desgosto; começou com a prisão domiciliar de Bolsonaro — será que Gladson é o próximo?

O Acre vive um momento decisivo. Enquanto outros estados buscam soluções para crescer e enfrentar os desafios econômicos e sociais, continuamos presos ao velho modelo de sobrevivência: a economia do contracheque e a dependência quase absoluta dos recursos da União. O que mais impressiona, porém, é a inércia do governo estadual diante dessa realidade.

Já são sete anos de gestão Gladson Cameli, do Progressistas, e seus aliados. Nesse período, o que mais marcou o noticiário não foram avanços estruturais ou políticas públicas consistentes, mas sim uma sucessão de escândalos de corrupção que colocaram o Acre nas páginas policiais do país. O próprio governador responde a processos e está prestes a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), situação inédita na história política recente do estado.

Enquanto isso, muitos acreanos fazem as malas e partem em busca de oportunidades em outras regiões, cansados da falta de emprego, de investimentos e de perspectiva. Aqui, o que se vê é um governo que, na contramão do que se espera de um gestor responsável, parece ter como prioridade uma agenda de festas e eventos patrocinados com dinheiro público.

A estratégia usada para bancar essas comemorações é, no mínimo, questionável: milhões de reais são repassados a associações comerciais, que executam os eventos com pouca burocracia e, muitas vezes, com escassa transparência. Essa prática abre brechas para abusos e dificulta a fiscalização do uso do dinheiro que pertence ao povo acreano.

Diante disso, fica a pergunta que ecoa nas ruas e nas redes sociais: como um estado pobre como o Acre suporta bancar tantas festas luxuosas enquanto a população sofre com a falta de saúde digna, educação de qualidade, infraestrutura precária e desemprego?

A situação exige reflexão. É hora de os acreanos despertarem e cobrarem responsabilidade de seus governantes. Se nada mudar, corremos o risco de ver, até o final de 2026, um estado ainda mais depenado e sem rumo.

Alguém precisa lembrar ao governador Gladson Cameli que administrar não é curtir e festejar. É trabalhar, planejar e oferecer soluções para um povo que espera muito mais do que promessas e eventos festivos.