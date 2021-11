Já tá tudo destruído: Cameli gasta R$ 4 milhões com trabalho de péssima qualidade no ramal Nova Cintra, em Rodrigues Alves

Mesmo com a Balsa reformada, governo Cameli continua pagando aluguel feita pela empresa do primo – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

Segundo denúncias da vereadora Terezinha Fernandes (PCdoB), mesmo com um contrato milionário a empresa que é responsável pela travessia de veículos e pedestres, não cumpre as normas definidas em cláusulas definida no referido contrato celebrado entre a empresa do primo do governador Gladson e o Deracre.

“Nós não entendemos é como o estado mandou reformar um Balsa do Deracre e continua mantendo os serviços de locação, uma vez que essa empresa vem nos dando dor de cabeça, não faz a travessia 24 horas como estipulado e tem menor capacidade de que a Balsa Deodato, que estar completamente restaurada. O governo gasta mais de 1 milhão com serviços particular e o serviço é degradante, será que é por ser o proprietário da Balsa primo do governador”? Indagou a vereadora.

O Decreto Estadual n° 049/2019, publicado no D.O.E. n° 12.466 em 08/01/2019, e de outro lado a empresa A. A. M. CAMELI – EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°07.111.525/0001-43 e Inscrição Estadual n. 01.018.286/001-68, estabelecida na Avenida Joaquim Távora, n° 185, 1° Piso, Sala 01, Bairro Centro, CEP 69.980-000, Cruzeiro do Sul/AC, doravante denominada contrato, representada neste ato pelo Sr. Antônio Assem Melo Cameli.

O valor exato do contrato é de: R$ 1.126.200,00 (um milhão, cento e vinte e seis mil e duzentos reais), celebrado entre o governo do Acre e a empresa do primo de Gladson Cameli (Progressista).

Em uma postagem nas redes sociais, a vereadora Terezinha aproveita para falar do silêncio de Gladson Cameli (PP), sobre a promessa da construção da Ponte sobre o rio Juruá, prometida por ele em campanha e que até aqui o mesmo permanece em silêncio.

“Cadê o governador que ia até Marte para construir a ponte de Rodrigues Alves?

Não houve até o momento nenhuma manifestação pública do governador Gladson Cameli a respeito da ponte de Rodrigues Alves. O seu silêncio preocupa porque demonstra falta de atenção, e de respeito também, com a população de Rodrigues Alves, no cumprimento desta que foi uma promessa sua de campanha. Não se trata de ansiedade. O tempo importa porque o prazo para apresentação no orçamento está cada vez mais perto de seu fim e não há qualquer sinalização de que a ponte de Rodrigues Alves seja incluída, justo quando no mesmo orçamento há outras três pontes incluídas. Esperamos que o governador que obteve tantos votos de nosso município, olhe com a atenção e o respeito que sua população merece”, descreveu a parlamentar.

