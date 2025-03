“Isso mostra o tamanho do descaso na gestão Bocalom”: Kamai denuncia erro da Prefeitura na convocação de educadores concursados

O senador Alan Rick, do União Brasil (UB), visitou a sede do MDB no Acre para apresentar seu projeto de governo visando a eleição de 2026. O encontro, que foi solicitado por Alan ao presidente do MDB, Vagner Sales, marca um momento importante de diálogo entre os pré-candidatos ao governo do estado. Vagner Sales, durante a reunião, enfatizou a abertura do MDB para ouvir todos os possíveis candidatos, demonstrando a disposição do partido em se engajar nas discussões políticas que antecedem as próximas eleições.

A reunião contou com a presença dos “Cabeças Brancas” da sigla, que tiveram a oportunidade de ouvir as propostas de Alan Rick. O senador estava acompanhado do deputado federal Roberto Duarte, que, embora ex-filiado ao MDB, mantém relações amistosas com os membros do partido. Essa reunião é vista como um passo inicial na busca do apoio do MDB, que, nas eleições municipais passadas, conquistou mais de 110 mil votos, demonstrando sua relevância no cenário político acreano.

Vagner Sales também anunciou que em breve haverá uma reunião com a vice-governadora Mailza Assis, reforçando a intenção do MDB de dialogar com os diversos atores políticos que desejam concorrer nas próximas eleições. O entrelaçamento de ideias e propostas neste encontro pode definir as alianças estratégicas que moldarão o futuro político do estado do Acre, com a perspectiva de fortalecer as candidaturas que buscam o apoio de uma das siglas mais tradicionais e influentes do estado. (Amazo Notícias)