Isso é gestão Gladson Cameli: Casal de comissionados mora em Paris e recebe salários normalmente dos cofres do Acre

O Acre virou terra sem regras quando o assunto é a atual política que comanda o estado e até mesmo alguns municípios, onde gestores sambam na cara das instituições de controle e não acontece nada, é notório no estado do Acre.

Segundo informações de um jornalista local, um casal de comissionados do governo Gladson Cameli, resolveu passear em Paris para visitar familiares que por lá residem.

Até aí tudo bem, poderiam tirar férias e viajar para onde quiser, acontece que ao ficar encantado com as belezas da cidade Luz, os dois decidiram ficar para morar e para a surpresa de muitos, eles não pediram as contas e muito menos foram exonerados dos cargos em comissão no qual foram nomeados.

Irlandio Souza da Silva Cordeiro é nomeado na Secretaria de Indústria, ciência e tecnologia – SEITC, já a esposa Elionete de Jesus Rodrigues Cordeiro, deveria estar prestando seus relevantes serviços no PROCON, onde é nomeada com uma CAS 4 para atuar na sede do órgão em Cruzeiro do Sul. Irlandio é irmão do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro, que também se mudou para Paris, desde o início de 2023.

Esse não é o primeiro caso de denúncia do tipo, pois existem informações não oficiais de que muitos comissionados recebem sem trabalhar e estudam fora do estado e até medicina no Paraguai e a maioria na Bolívia.

Nós tentamos contatos com Irlandio Cordeiro e a esposa Elionete, mas não obtivemos sucesso. O espaço está aberto, para assessoria do governo Gladson se justificar sobre os fatos.