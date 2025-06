Irritados com a pressão de trabalhadores em educação, gestão Bocalom e Gladson caem em campo e apoiam Marcia Lima na eleição do Sinteac

Assim como aconteceu na eleição da OAB – Ordem dos advogados do Brasil no Acre, os gestores públicos saíram da política de gestão e adotaram lado na disputa pelo comando do Sindicato dos trabalhadores em Educação do Acre, que por sinal é o maior do estado.

Pressionados pela categoria, que busca o cumprimento das promessas, diretores da educação municipal da gestão Bocalom e da estadual de Gladson Cameli resolveram cair em campo e apoiar a chapa de Marcia Lima, que disputa a presidência com Rosana Nascimento.

Apoiadores e membros da chapa de Márcia, tentaram esconder até onde deu, mas os indícios de que a mesma é apoiada pelo patrão não durou muito e tem desgastado a campanha, já que ambos gestores andam castigando a categoria.

A eleição do Sinteac acontecerá na sexta-feira, dia 6, mas pelo visto, a máquina caiu em campo e em nível de desespero, pois a ordem é colocar o exército de comissionados para compartilhar nas redes sociais.

Independente de ser ou não da educação, a militância comissionada atua em grupos de WhatsApp e os dirigentes dos núcleos da SEE nos municípios estão intimados a caírem em campo, mesmo encontrando muita resistência para conquistar apoio.

Rosana fez uma composição forte, trouxe para ser vice o presidente do Sinteac de Cruzeiro do Sul, além de ter apoio das lideranças do sindicato de Tarauacá e Feijó e da maioria dos municípios acreanos.

Servidores da educação estão revoltados com tratamento que o governo Gladson Cameli e na capital Bocalom estão dando para a categoria, por isso o apoio a chapa de Márcia Lima, pelo visto foi um tiro no pé.