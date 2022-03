Irmã de Socorro Néri diz que professores “não sabem que letra vem antes ou depois de K ou W e nem as 4 operações

Acreinfoco – José Uchoa postou um desabafo em sua página no Facebook (Meta), criticando a posição adotada por defensores do governo Gladson Cameli (PP) que segundo ele atacam a credibilidade a justeza da greve da Educação. Foi o suficiente para a irmã da Secretária de Educação, Socorro Néri se manifestar, contestando com veemencia a postagem que traz Gladson e Socorro como “inimigos da Educação”

“Inimigos da educação, são “professores” que não sabem quais letras vêm antes ou depois de K e W. Não sabem as quatro operações matemáticas, não conhecem as capitais do Brasil. que deixam os alunos passarem de ano sem serem alfabetizados. Não sabem nem se “nois” vai, ou se “nois” vem…Esses sim, são inimigos da educação. Se respeite para ser respeitada! Inveja mata!!!”.

Uchoa destacou o fato da categoria estar há cinco anos sem reajuste e que no geral recebe os piores salários do estado vivendo uma situação de penúria, E disse que “se Socorro Néri tivesse o mínimo de dignidade e compromisso com a Educação, devolveria o cargo ao governador e não aceitaria entrar para a história como a secretária que operou a destruição da carreira do magistério acreano”.

As postagens de Uchoa afirmam que os defensores do governo atacam a credibilidade e a justeza da greve da Educação , alegando que trata-se de um movimento com motivações políticas eleitorais. Ele lembra que os servidores da Educação estão há 5 anos sem reajuste e em situação de penúria.

“Nenhuma pessoa que está no movimento e que tem por ventura a intenção de participar do processo eleitoral tira os justos e nescessarios motivos de nosso movimento , nossa greve é uma questão vital , estamos enfrentando um governo ardiloso e dissimulado , que se elegeu com apoio massivo da educação e prometendo uma valorização sem precedentes e ao final de seu mandato apresenta uma proposta que além de não recuperar as nossas perdas salariais destrói a estrutura do nosso PCCR e liquida a nossa carreira. Se tudo isso não são motivos justos pra justificar o nosso movimento eu não sei então o que seria”.