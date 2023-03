Internauta denuncia que Bocalom está de malas prontas para ir a Stuttgart, na Alemanha: “Boca vai fazer um tour 0800 com dinheiro pública”

Prefeito de Rio Branco Tião Bocalom – Foto: Reprodução Arte Alemão Monteiro

Tudo indica que o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, não perde a oportunidade de usufruir das regalias que o cargo de prefeito lhe disponibiliza, volta e meia, Bocalom viaja sem que haja uma justificativa plausível e recentemente não foi diferente, Tião está de malas prontas para se mandar para a cidade de Stuttgart, na Alemanha.

Com a educação municipal em decadência e sem valorizar os servidores da pasta, Bocalom inventou que precisa participar o Fórum Internacional que discute Educação técnica na Alemanha para poder extrair algo de bom. O fato de que a gestão de Bocalom é ruim e não tem criatividade para inovar, isso todos já sabem! Mas querer se aproveitar da posição de prefeito para viajar as custas do povo, é demais!

Bocalom sequer teve a ideia de levar consigo a secretária e gestores municipais em educação para adquirirem experiência, o prefeito acha que sua presença e de seu segurança são suficiente para alavancar a educação municipal. Rio Branco cuida da educação básica, não tem nem ensino fundamental II.

Um internauta usou a sua rede social para expor tamanha indignação com o gestão, onde em sua postagem, Francisco Pantyo questiona o oportunismo de Bocalom.

“É impressionante como quando o cara quer fazer um tour 0800 com dinheiro pública a administração de Tião provavelmente inventa roda, pois o Fórum Internacional que discute Educação técnica, vai ajudar em que a Educação na Capital Acreana? O velho Boca, se quiser mesmo um exemplo de desenvolvimento do sistema de Educação básica, mande uma turma passar uma semana ou mais na cidade de Sobral no Ceará, lá sim, tem exemplos enormes a serem seguidos e com condições de serem implementadas aqui na capital”, postou ele.

Sabendo quem Bocalom é de verdade, tenham certeza que esta não é a primeira e nem será a última viajem internacional do mesmo, o atual prefeito de Rio Branco já fez uma viaje 0800 com dinheiro público recebendo diárias as custa do povo para ir à Alemanha, dizendo ter ido buscar ônibus elétricos da Mercedes Benz, mas até hoje os ônibus não chegaram e nem se ouve falar mais sobre o assunto.

Não dar para deixar uma situação dessa passar despercebida enquanto a população da zona rural clama por ramal e a cidade esta entregues as baratas, Boca viaja com destinos internacionais que custam uma verdadeira fortuna para o erário público.

