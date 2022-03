Insatisfação Geral: Na terça-feira, as ruas de Rio Branco irão ficar lotadas de servidores públicos indignados com Gladson Cameli

Governador Gladson desembarca no Palácio sob os gritos de “mentiroso” e vaias da Polícia Militar – Foto: Reprodução / Assessoria Secom

A desmoralização do governador Gladson Cameli (PP), é visível no Acre, o que demonstra a insatisfação e descontentamento tanto da população, bem como as categorias: saúde, educação, segurança pública e outras que resolveram manifestar em frente setores públicos, inclusive em frente a Casa Civil, Palácio Rio Branco e Assembleia Legislativa.

Nos manifestos Gladson é tido como mentiroso, sendo que até a música mentiroso é tocada corriqueiramente. Mas desta vez vamos falar sobre o vexame no qual o governador passou onde, o chefe do Poder Executivo recebeu uma vaia ao chegar ao Palácio do Governo nesta sexta-feira (11).

Os Policiais Militares e Bombeiros que estão acampados há três dias na frente da Assembleia Legislativa manifestando e pedindo valorização para a categoria, os manifestantes entoaram um coro de “mentiroso”. A categoria que além de cobrar valorização pede também que o governador Gladson cumpra as promessas de campanha de isonomia salarial e a titulação.

A vereadora Neiva Badotti fez um pequeno desabafo a respeito do desgoverno de Gladson Cameli, os inúmeros descasos vão desde a saúde até a educação na região do Alto Acre. A princípio, a parlamentar falou a respeito da irresponsabilidade com o pagamento dos servidores terceirizados que até o momento não receberam nenhum pagamento em 2022, onde na ocasião a empresa joga a culpa para o governo e o governo joga a culpa para a empresa e quem fica prejudicado com reação a sua subsistência, sem alimentação, sem poder honrar os seus compromissos.

