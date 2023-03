Inquéritos divulgados pela Polícia Federal, tornam a situação do governador Gladson Cameli quase insustentável

Parece questão de tempo o afastamento do governador Gladson Cameli; PP e a prisão de empresários e lobista que faziam captações de propinas nas obras do governo do Acre.

Caiu como uma bomba a divulgação de milhares de páginas dos inquéritos da investigação PTolomeu, que apura possíveis desvios em quase todas as áreas da construção civil do governo do Acre.

Os detalhes da investigação assustam pelos teor da ousadia dos operadores que em nome do governador Gladson Cameli, promoviam um verdadeiro festival de captação de propina nas obras em andamento no estado.

A imprensa local especula poucas situações da gravidade dos fatos relatados no inquérito da polícia federal, mas o fato é que os indícios apontam para um possível afastamento só chefe do executivo.

A vice-governadora Mailza Gomes já é tratada como alguém que comandará o governo, ao menos até que a justiça decida se, terá ou não outra eleição.

A movimentação nos bastidores do entorno do governo Gladson é grande, pois tem os que acreditam na morosidade da justiça e há quem leu os autos e está convencido que, a situação do governador é insustentável.

A situação é de cunho jurídico e cabe a nós aguardar, mas a tempestade é tremenda.