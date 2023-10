Indício de corrupção: “Governo de Gladson Cameli vai pagar R$ 40,00 reais por cada 500 gramas de manjericão desidratado”, diz Leo Rosas

Deputado estadual, Emerson Jarude e o governador Gladson Cameli – Foto: Reprodução Aleac / Secom / Arte Alemão Monteiro

O deputado estadual, Emerson Jarude, fez um pronunciamento inflamado contra o governo de Gladson Cameli, durante a sessão que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC. O parlamentar argumentou sobre o orçamento onde enfatizou que o Acre está vivendo uma quebradeira, não é por falta de recurso e sim por péssima administração e corrupção.

Jarude afirmou que todos os anos o Acre vêm acrescendo a sua receita, mas o governo divulga o oposto, onde diz para a população em geral que a receita está diminuindo a cada ano, recentemente saiu uma notícia onde o governo de Gladson diz que o Acre acumula perda de quase R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) do Fundo de Participação dos Estados (FPE), mas o parlamentar desmentiu tal afirmação.

De acordo com os dados do Tesouro Nacional, o mesmo período do ano anterior com o ano de 2023 mostra que não houve perde e sim um aumento, se fizer uma comparação de janeiro a setembro de 2022 verás que a transferência foi de R$ 3.280.000.000,00 (três bilhões duzentos e oitenta milhões de reais).

Já em 2023, de janeiro a setembro o Acre recebeu R$ 3.389.000.000,00 (três bilhões trezentos e oitenta e nove milhões de reais), ou seja, houve um aumento de R$ 109.000.000,00 (cento e nove milhões de reais) se comparado com o ano anterior.

“A equipe econômica do governo tem que parar de mentir para as pessoas dizendo que o FPE está caindo a cada dia. O que está acontecendo com o nosso estado é péssima administração, é corrupção, os gastos desnecessários, os contratos com empresas de fora, contratos para comprar mais veículos para o gabinete civil e o que é essencial para as pessoas tem sido deixado de lado”, concluiu.

Veja o vídeo: