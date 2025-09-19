Política Destaque
Humilhados pelo governo de Gladson Cameli, sindicalistas da Saúde apelam a Mailza Assis por soluções que ela não pode oferecer
Gladson Cameli amordaça sindicatos da Saúde com cargos e promessas vazias.
A cena é, no mínimo, constrangedora para os trabalhadores da saúde. Sindicalistas que, em governos anteriores, rugiam feito leões contra qualquer deslize administrativo, hoje se limitam a miar como gatinhos diante do desgoverno de Gladson Cameli (PP).
Pressionado por servidores que exigem aprovação do PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações), melhores condições de trabalho e a realização de concurso público, Gladson Cameli age com a velha tática do “banho-maria”: empurra as negociações com a barriga, promete estudar impactos financeiros, mas não apresenta soluções concretas. Enquanto isso, líderes sindicais são amansados com cargos na máquina pública, estratégia que serve apenas para desmobilizar a categoria.
Funcionários da saúde procuraram o portal 3 de Julho Notícias para denunciar a forma como o governo Gladson Cameli vem silenciando parte da direção sindical da categoria. Segundo os relatos, alguns dirigentes que deveriam estar na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores acabam sendo “amaciados” com cargos no próprio governo, o que explica a passividade diante do descaso com a pauta da saúde. Para os servidores, essa é a razão pela qual o PCCR segue sendo empurrado com a barriga, enquanto a categoria permanece humilhada e sem avanços concretos.
Segundo informações obtidas pelo portal 3 de Julho, ao tentarem ser recebidos pelo “zero 1” do governo Cameli – um dos principais articuladores do Palácio Rio Branco – os dirigentes sindicais acabaram batendo às portas da vice-governadora Mailza Assis. A situação expõe ainda mais o nível de humilhação: recorrem a quem não tem poder algum para decidir sobre pautas estruturais. Mailza pode, no máximo, fazer promessas para um futuro distante, condicionado à possibilidade de chegar ao governo em 2026.
Enquanto isso, o sistema de saúde estadual afunda em crise de gestão. Os chamados mutirões de cirurgia só acontecem porque o governo do presidente Lula envia recursos extras para não deixar a população sem atendimento. Gladson, por sua vez, se beneficia politicamente da situação: sabe que, mesmo ignorando e humilhando a categoria, muitos sindicalistas ainda estarão em sua campanha para o Senado, seja por medo, conveniência ou dependência.
No fim das contas, o que mais chama atenção é o silêncio cúmplice. Aqueles que antes não hesitavam em mobilizar greves e atos públicos, agora aceitam ser tratados com descaso. O resultado é uma categoria fragilizada, que assiste à sua pauta ser empurrada para o futuro indefinido, enquanto a máquina pública segue servindo de cabresto político.
Gladson Cameli aprendeu uma lição antiga: não é preciso atender as demandas dos trabalhadores quando se pode cooptar suas lideranças. E é exatamente isso que explica o tom baixo dos sindicatos e o ecoar de uma pergunta incômoda: até quando a saúde pública do Acre vai sobreviver apenas de promessas?
Helicóptero para namorada, ambulância para Raimundão: o descaso do governo Gladson Cameli com a saúde do líder ambientalista
O caos na saúde do Acre e a omissão de Gladson Cameli diante do drama de Raimundão – Foto: Reprodução/ Instagram
O Acre voltou a presenciar um triste retrato do descaso governamental com a saúde pública. O jornalista Leo Rosas publicou em seu Instagram a foto de Raimundo Barros, o Raimundão, seringueiro de Xapuri e primo do líder ambientalista Chico Mendes, chegando ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave de saúde.
Segundo Rosas, eram 23h15 quando Raimundão precisou ser colocado em uma ambulância para transportar até a capital. Uma cena dura e revoltante. “A imagem não deixa mentir. Eram 23h15 de ontem quando Raimundo Barros, o Raimundão, entrou na ambulância para ser trazido até o Pronto Socorro. Não citarei, mas teve gente no governo que se empenhou”, escreveu o jornalista.
Mas foi a denúncia seguinte que gerou indignação: por que o helicóptero do Estado não foi usado para socorrer Raimundão? Leo Rosas lembrou que a aeronave já foi colocada à disposição até para fins pessoais do governador do Acre. “Vou aproveitar e fazer uma pergunta: por que não mandaram o helicóptero buscar esse líder ambientalista? A aeronave já foi usada até para buscar namorada em Brasiléia”, questionou.
A comparação é inevitável: enquanto o governo tem recursos e disposição para atender caprichos privados, um líder comunitário e ambientalista — símbolo da luta da floresta — foi deixado à mercê da precariedade do sistema de saúde.
A trajetória de Raimundão
Raimundo Barros, conhecido como Raimundão, é mais do que um paciente em sofrimento. É seringueiro, filho da floresta, liderança de Xapuri e primo do mártir Chico Mendes, assassinado em 1988 por sua luta em defesa da Amazônia. Raimundão seguiu os mesmos passos de resistência e sempre foi referência na preservação ambiental e na luta pelos direitos dos trabalhadores da floresta.
Ignorar sua condição e negar-lhe um socorro digno não é apenas uma falha administrativa, mas um ato de indiferença histórica. É desrespeitar não só a trajetória de Raimundão, mas também a memória de Chico Mendes e a luta de todo um povo que segue resistindo para que a floresta e seus guardiões não sejam esquecidos.
