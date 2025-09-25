Hospital de Sena Madureira expõe o descaso do governo Gladson Cameli: falhas estruturais, falta de médicos e risco de contaminação

O governo de Gladson Cameli volta a ser alvo de críticas, desta vez pela precariedade do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, principal unidade de saúde da regional do Purus. Um relatório do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) expõe problemas graves de estrutura e gestão, que colocam em risco pacientes e profissionais de saúde.

Segundo o levantamento do Sindmed-AC, consultórios improvisados em espaços inadequados, corredores estreitos que dificultam a circulação de macas e cadeiras de rodas, além da ausência de blindagem na sala de radiologia — expondo trabalhadores e pacientes à radiação — são apenas alguns exemplos do caos instalado. A sala de observação, por exemplo, foi montada em espaço reduzido e sem mínima privacidade.

Apesar de investimentos anunciados em mais de R$ 12 milhões desde 2020, as obras de ampliação seguem paralisadas, ignorando até mesmo uma decisão judicial que cobra a conclusão de áreas críticas. O que se vê é um hospital funcionando acima da capacidade e sem condições adequadas de atendimento.

A situação se agrava com a escassez de profissionais. Em muitos plantões, apenas um médico fica responsável por toda a unidade, já que outro precisa acompanhar pacientes em transferências do Samu até Rio Branco — viagens que duram cerca de seis horas.

O diretor do Sindmed-AC, Osvaldo Leal, afirma que a escala médica é insuficiente e cobra a incorporação imediata de pelo menos mais um profissional por plantão. Além disso, faltam medicamentos básicos, como omeprazol injetável, prometazina e tramadol, o que amplia o sofrimento de quem busca atendimento.

Outro alerta do relatório é o risco de contaminação cruzada, já que servidores e visitantes circulam livremente em áreas assistenciais sem controle adequado. Isso expõe pacientes vulneráveis a doenças hospitalares e coloca a saúde pública em risco.

Enquanto isso, a ampliação prometida pelo governo Cameli — que incluiria melhorias em enfermarias, centro cirúrgico, climatização e acessibilidade — segue como obra inacabada.

O Hospital João Câncio Fernandes atende não apenas Sena Madureira, que possui cerca de 41 mil habitantes, mas também cidades vizinhas como Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus. São aproximadamente 5 mil atendimentos e 40 mil exames mensais, números que demonstram a importância da unidade para a população.

No entanto, o que deveria ser prioridade do governo estadual se tornou retrato do descaso: obras paradas, estrutura improvisada, falta de medicamentos e médicos sobrecarregados.

O governador Gladson Cameli, em vez de priorizar a saúde pública, segue acumulando promessas não cumpridas e deixando milhares de acreanos à mercê de um sistema precário. O hospital de Sena Madureira é mais um símbolo da falência da gestão Cameli, que não consegue garantir o básico: atendimento digno e seguro à população.