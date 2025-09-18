Helicóptero para namorada, ambulância para Raimundão: o descaso do governo Gladson Cameli com a saúde do líder ambientalista

O caos na saúde do Acre e a omissão de Gladson Cameli diante do drama de Raimundão – Foto: Reprodução/ Instagram

O Acre voltou a presenciar um triste retrato do descaso governamental com a saúde pública. O jornalista Leo Rosas publicou em seu Instagram a foto de Raimundo Barros, o Raimundão, seringueiro de Xapuri e primo do líder ambientalista Chico Mendes, chegando ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave de saúde.

Segundo Rosas, eram 23h15 quando Raimundão precisou ser colocado em uma ambulância para transportar até a capital. Uma cena dura e revoltante. “A imagem não deixa mentir. Eram 23h15 de ontem quando Raimundo Barros, o Raimundão, entrou na ambulância para ser trazido até o Pronto Socorro. Não citarei, mas teve gente no governo que se empenhou”, escreveu o jornalista.

Mas foi a denúncia seguinte que gerou indignação: por que o helicóptero do Estado não foi usado para socorrer Raimundão? Leo Rosas lembrou que a aeronave já foi colocada à disposição até para fins pessoais do governador do Acre. “Vou aproveitar e fazer uma pergunta: por que não mandaram o helicóptero buscar esse líder ambientalista? A aeronave já foi usada até para buscar namorada em Brasiléia”, questionou.

A comparação é inevitável: enquanto o governo tem recursos e disposição para atender caprichos privados, um líder comunitário e ambientalista — símbolo da luta da floresta — foi deixado à mercê da precariedade do sistema de saúde.

A trajetória de Raimundão

Raimundo Barros, conhecido como Raimundão, é mais do que um paciente em sofrimento. É seringueiro, filho da floresta, liderança de Xapuri e primo do mártir Chico Mendes, assassinado em 1988 por sua luta em defesa da Amazônia. Raimundão seguiu os mesmos passos de resistência e sempre foi referência na preservação ambiental e na luta pelos direitos dos trabalhadores da floresta.

Ignorar sua condição e negar-lhe um socorro digno não é apenas uma falha administrativa, mas um ato de indiferença histórica. É desrespeitar não só a trajetória de Raimundão, mas também a memória de Chico Mendes e a luta de todo um povo que segue resistindo para que a floresta e seus guardiões não sejam esquecidos.