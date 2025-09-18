Política Destaque
Helicóptero para namorada, ambulância para Raimundão: o descaso do governo Gladson Cameli com a saúde do líder ambientalista
Política Destaque
O caos na saúde do Acre e a omissão de Gladson Cameli diante do drama de Raimundão – Foto: Reprodução/ Instagram
O Acre voltou a presenciar um triste retrato do descaso governamental com a saúde pública. O jornalista Leo Rosas publicou em seu Instagram a foto de Raimundo Barros, o Raimundão, seringueiro de Xapuri e primo do líder ambientalista Chico Mendes, chegando ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave de saúde.
Segundo Rosas, eram 23h15 quando Raimundão precisou ser colocado em uma ambulância para transportar até a capital. Uma cena dura e revoltante. “A imagem não deixa mentir. Eram 23h15 de ontem quando Raimundo Barros, o Raimundão, entrou na ambulância para ser trazido até o Pronto Socorro. Não citarei, mas teve gente no governo que se empenhou”, escreveu o jornalista.
Mas foi a denúncia seguinte que gerou indignação: por que o helicóptero do Estado não foi usado para socorrer Raimundão? Leo Rosas lembrou que a aeronave já foi colocada à disposição até para fins pessoais do governador do Acre. “Vou aproveitar e fazer uma pergunta: por que não mandaram o helicóptero buscar esse líder ambientalista? A aeronave já foi usada até para buscar namorada em Brasiléia”, questionou.
A comparação é inevitável: enquanto o governo tem recursos e disposição para atender caprichos privados, um líder comunitário e ambientalista — símbolo da luta da floresta — foi deixado à mercê da precariedade do sistema de saúde.
A trajetória de Raimundão
Raimundo Barros, conhecido como Raimundão, é mais do que um paciente em sofrimento. É seringueiro, filho da floresta, liderança de Xapuri e primo do mártir Chico Mendes, assassinado em 1988 por sua luta em defesa da Amazônia. Raimundão seguiu os mesmos passos de resistência e sempre foi referência na preservação ambiental e na luta pelos direitos dos trabalhadores da floresta.
Ignorar sua condição e negar-lhe um socorro digno não é apenas uma falha administrativa, mas um ato de indiferença histórica. É desrespeitar não só a trajetória de Raimundão, mas também a memória de Chico Mendes e a luta de todo um povo que segue resistindo para que a floresta e seus guardiões não sejam esquecidos.
Política Destaque
STJ rejeita, por unanimidade, mais uma vez, tentativa do governado Gladson Cameli de fugir do julgamento por corrupção, diz Leo Rosas
Gladson Cameli sofre nova derrota no STJ e pode estar próximo da condenação – Foto: Reproduçao Facebook Gladson Cameli
O jornalista acreano Leo Rosas voltou a usar suas redes sociais para informar a população sobre os desdobramentos do processo criminal que envolve o governador do Acre, Gladson de Lima Cameli (PP/AC). Segundo Rosas, Cameli — conhecido como Odancinha — sofreu mais uma derrota na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desta vez no julgamento de embargos de declaração. (veja o vídeo no Instagram)
A decisão foi unânime e representa, de acordo com o comunicador, a última tentativa do governador de adiar o avanço do processo. “Desde o início da ação penal, em vez de provar sua inocência, Gladson vem tentando anular investigações e protelar o julgamento. Mais uma vez, não conseguiu”, destacou Rosas.
As acusações decorrem de investigações que apontam desvio de recursos públicos e participação em esquemas de corrupção.
Com a negativa ao recurso, o processo segue para a fase decisiva. A relatora, ministra Nancy Andrighi, deve apresentar seu voto, que será encaminhado ao ministro João Otávio Noronha, responsável por levar a ação penal a julgamento. A partir daí, a Corte Especial decidirá se Cameli é culpado ou inocente.
Segundo Leo Rosas, o cenário é desfavorável ao governador:
“Pelo tanto que li, pelo andamento do processo e pelas derrotas que ele já sofreu no STJ, é muito difícil que Gladson prove inocência. Sendo condenado, perde o cargo e fica inelegível.”
A eventual condenação de Gladson Cameli teria repercussão imediata no cenário político do Acre. Além de perder o mandato, o governador ficaria impedido de disputar eleições futuras. Ele próprio já declarou que “não precisa da política para sobreviver”.
“Está chegando a hora dos acreanos saberem se têm um governador corrupto ou honesto. Pelo ritmo do processo, acredito que antes do Papai Noel chegar, Cameli será condenado.”
Enquanto isso, a população segue aguardando o desfecho de um caso que pode redefinir o comando político do Acre.
Os crimes que pesam contra Cameli
O governador é réu por uma série de crimes graves:
- Peculato
- Lavagem de dinheiro
- Fraude à licitação
- Formação de organização criminosa
- Corrupção passiva e ativa
Ptolomeu
A Operação Ptolomeu, deflagrada pela Polícia Federal no Acre, investiga uma organização criminosa instalada dentro do governo estadual, envolvendo supostos crimes de corrupção, peculato, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos que somam centenas de milhões de reais; o governador Gladson Cameli (PP) é réu no processo, já sofreu derrotas no STJ e segue sob medidas cautelares como bloqueio de bens, entrega do passaporte e proibição de contato com outros investigados, em um caso que pode levá-lo à perda do cargo e à inelegibilidade.
Deputada Socorro Neir destaca avanços no PL 2531/2021 sobre piso salarial de profissionais de apoio da educação
Prefeitura e SENAR encerram curso de gastronomia; feirantes apresentarão 23 pratos típicos de milho
Senador Sérgio Petecão garante mais de R$ 3 milhões para a ampliação da Unidade Oncologia em Rio Branco
Mais de 5 mil são esperados na última noite do Cerco de Jericó, no Ginásio do Sesc Bosque
Programação do 121º aniversário de Cruzeiro do Sul tem inaugurações esporte e civismo; veja as datas
POLÍTICA
Projeto cheio de ilegalidades”: vereador André Kamai denuncia manobra do prefeito Bocalom para favorecer a empresa Ricco Transportes
O parlamentar anunciou, ainda, a possibilidade de judicializar o processo que estaria eivado de ilegalidades – Foto: Paulo Murilo/ Foto:...
MP-AC exige exoneração imediata de secretário acusado de assédio e uso indevido de recursos públicos na prefeitura de Acrelândia
Secretário de Educação, Huruey Lima, é investigado pelo Ministério Público – Foto: Reprodução A Prefeitura de Acrelândia tem o prazo...
Crise no Palácio Rio Branco: Diego Lins abandona governo Gladson e denuncia decadência da gestão, declarando apoio a Alan Rick em 2026
Diego Lins, conhecido popularmente como o “Repórter Beijoqueiro”, foi o primeiro a abandonar o barco do governo Gladson Cameli (PP)....
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Gladson Cameli vira réu por corrupção e Bolsonaro é condenado há mais de 27 anos de prisão: a face da impunidade que sufoca o Brasil
-
Geral6 dias atrás
Tribunal de Contas do Estado inicia projeto com inteligência artificial para prever desmatamento
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Senador Sérgio Petecão destina R$ 495 mil para melhorias na infraestrutura em Porto Acre
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Alan Rick garante R$ 19,7 milhões em novas emendas para infraestrutura, esporte, habitação e apoio ao produtor rural