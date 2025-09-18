Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Política Destaque

Helicóptero para namorada, ambulância para Raimundão: o descaso do governo Gladson Cameli com a saúde do líder ambientalista

Publicados

18 de setembro de 2025

Política Destaque

O caos na saúde do Acre e a omissão de Gladson Cameli diante do drama de Raimundão – Foto: Reprodução/ Instagram

O Acre voltou a presenciar um triste retrato do descaso governamental com a saúde pública. O jornalista Leo Rosas publicou em seu Instagram a foto de Raimundo Barros, o Raimundão, seringueiro de Xapuri e primo do líder ambientalista Chico Mendes, chegando ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave de saúde.

Segundo Rosas, eram 23h15 quando Raimundão precisou ser colocado em uma ambulância para transportar até a capital. Uma cena dura e revoltante. “A imagem não deixa mentir. Eram 23h15 de ontem quando Raimundo Barros, o Raimundão, entrou na ambulância para ser trazido até o Pronto Socorro. Não citarei, mas teve gente no governo que se empenhou”, escreveu o jornalista.

Mas foi a denúncia seguinte que gerou indignação: por que o helicóptero do Estado não foi usado para socorrer Raimundão? Leo Rosas lembrou que a aeronave já foi colocada à disposição até para fins pessoais do governador do Acre. “Vou aproveitar e fazer uma pergunta: por que não mandaram o helicóptero buscar esse líder ambientalista? A aeronave já foi usada até para buscar namorada em Brasiléia”, questionou.

Leia Também:  O que Gladson Cameli fez com os R$ 6,1 milhões que recebeu de propina da empresas Murano? Será que usou para comprar apartamento e carro de luxo?

A comparação é inevitável: enquanto o governo tem recursos e disposição para atender caprichos privados, um líder comunitário e ambientalista — símbolo da luta da floresta — foi deixado à mercê da precariedade do sistema de saúde.

A trajetória de Raimundão

Raimundo Barros, conhecido como Raimundão, é mais do que um paciente em sofrimento. É seringueiro, filho da floresta, liderança de Xapuri e primo do mártir Chico Mendes, assassinado em 1988 por sua luta em defesa da Amazônia. Raimundão seguiu os mesmos passos de resistência e sempre foi referência na preservação ambiental e na luta pelos direitos dos trabalhadores da floresta.

Ignorar sua condição e negar-lhe um socorro digno não é apenas uma falha administrativa, mas um ato de indiferença histórica. É desrespeitar não só a trajetória de Raimundão, mas também a memória de Chico Mendes e a luta de todo um povo que segue resistindo para que a floresta e seus guardiões não sejam esquecidos.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Política Destaque

STJ rejeita, por unanimidade, mais uma vez, tentativa do governado Gladson Cameli de fugir do julgamento por corrupção, diz Leo Rosas

Publicados

7 horas atrás

em

18 de setembro de 2025

Por

Gladson Cameli sofre nova derrota no STJ e pode estar próximo da condenação – Foto: Reproduçao Facebook Gladson Cameli

O jornalista acreano Leo Rosas voltou a usar suas redes sociais para informar a população sobre os desdobramentos do processo criminal que envolve o governador do Acre, Gladson de Lima Cameli (PP/AC). Segundo Rosas, Cameli — conhecido como Odancinha — sofreu mais uma derrota na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desta vez no julgamento de embargos de declaração. (veja o vídeo no Instagram)

A decisão foi unânime e representa, de acordo com o comunicador, a última tentativa do governador de adiar o avanço do processo. “Desde o início da ação penal, em vez de provar sua inocência, Gladson vem tentando anular investigações e protelar o julgamento. Mais uma vez, não conseguiu”, destacou Rosas.

As acusações decorrem de investigações que apontam desvio de recursos públicos e participação em esquemas de corrupção.

Com a negativa ao recurso, o processo segue para a fase decisiva. A relatora, ministra Nancy Andrighi, deve apresentar seu voto, que será encaminhado ao ministro João Otávio Noronha, responsável por levar a ação penal a julgamento. A partir daí, a Corte Especial decidirá se Cameli é culpado ou inocente.

Leia Também:  Trabalhadores da saúde convocam grande manifestação contra os desmandos do governo Gladson Cameli

Segundo Leo Rosas, o cenário é desfavorável ao governador:

“Pelo tanto que li, pelo andamento do processo e pelas derrotas que ele já sofreu no STJ, é muito difícil que Gladson prove inocência. Sendo condenado, perde o cargo e fica inelegível.”

A eventual condenação de Gladson Cameli teria repercussão imediata no cenário político do Acre. Além de perder o mandato, o governador ficaria impedido de disputar eleições futuras. Ele próprio já declarou que “não precisa da política para sobreviver”.

“Está chegando a hora dos acreanos saberem se têm um governador corrupto ou honesto. Pelo ritmo do processo, acredito que antes do Papai Noel chegar, Cameli será condenado.”

Enquanto isso, a população segue aguardando o desfecho de um caso que pode redefinir o comando político do Acre.

Os crimes que pesam contra Cameli

O governador é réu por uma série de crimes graves:

  • Peculato
  • Lavagem de dinheiro
  • Fraude à licitação
  • Formação de organização criminosa
  • Corrupção passiva e ativa

Ptolomeu

A Operação Ptolomeu, deflagrada pela Polícia Federal no Acre, investiga uma organização criminosa instalada dentro do governo estadual, envolvendo supostos crimes de corrupção, peculato, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos que somam centenas de milhões de reais; o governador Gladson Cameli (PP) é réu no processo, já sofreu derrotas no STJ e segue sob medidas cautelares como bloqueio de bens, entrega do passaporte e proibição de contato com outros investigados, em um caso que pode levá-lo à perda do cargo e à inelegibilidade.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política2 horas atrás

Projeto cheio de ilegalidades”: vereador André Kamai denuncia manobra do prefeito Bocalom para favorecer a empresa Ricco Transportes

O parlamentar anunciou, ainda, a possibilidade de judicializar o processo que estaria eivado de ilegalidades – Foto: Paulo Murilo/ Foto:...
Política2 horas atrás

MP-AC exige exoneração imediata de secretário acusado de assédio e uso indevido de recursos públicos na prefeitura de Acrelândia

Secretário de Educação, Huruey Lima, é investigado pelo Ministério Público – Foto: Reprodução A Prefeitura de Acrelândia tem o prazo...
Política19 horas atrás

Crise no Palácio Rio Branco: Diego Lins abandona governo Gladson e denuncia decadência da gestão, declarando apoio a Alan Rick em 2026

Diego Lins, conhecido popularmente como o “Repórter Beijoqueiro”, foi o primeiro a abandonar o barco do governo Gladson Cameli (PP)....

POLÍCIA

Polícia3 dias atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia4 dias atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia4 dias atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação1 dia atrás

Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Educação1 semana atrás

Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Educação1 semana atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista

Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade

CONCURSO

Concurso1 semana atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 semanas atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 semanas atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte3 dias atrás

Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal

Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
Esporte4 dias atrás

UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá

(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Esporte4 dias atrás

Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima

Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS