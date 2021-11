Governo vai gastar 2.220 garrafão de água mineral em quatro unidades de saúde em um mês e pagar mais caro para empresa

Enquanto no governo de Gladson Cameli, algumas unidades de saúde recebem um quantitativo de água mineral insuficiente para atender a demanda no local, em outras a situação será bem diferente, pois o governo por meio da Divisão de Almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), vai fazer aquisição de 1.770,00 (mil setecentos e setenta) garrafão de 20 litros de água mineral para atender a demanda de 3 unidades, sendo ela: UPA da Sobral, UPA da Cidade do Povo e UPA do 2º Distrito de Rio Branco.

Cada Unidade de Pronto atendimento desta receberá 590 galões, o que corresponde 19 galões de água por dia, mas o que chama a atenção é que cada galão custou R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos), sendo que no comércio costumamos comprar a R$ 7,00 (sete reais), mas para o governo que compra em grande quantidade a unidade do galão deveria custar menos ainda se caso eles comprassem direto das distribuidoras.

Mas acredita-se que economizar não é uma prática no governo Cameli, pois além da quantidade incomum de aquisição, o governo ainda paga mais caro. Outro ponto que não bate é o fato de a Policlínica do Tucumã receber uma quantidade menos do que uma UPA, pois quem conhece sabe que a movimentação na Policlínica do Tucumã é intensa e mesmo assim receberá menos galão do que as UPAs.

Enquanto as UPAs recebem 590 galões cada uma, a policlínica do Tucumã receberá apenas 450 (quatrocentos e cinquenta) durante o mesmo período de tempo, todos oriundo da empresa Augusto S. de Araújo.

Com essa quantidade de galões de águas nas UPAs, é provável que a cada hs 1:20 min. será trocado o galão, incluindo o período da madrugada, mas será mesmo?

Para buscar mais informações a respeito do assunto, tentamos contato com com a Secretaria de Estado de Saúde através do número de telefone “(68) 3215-27XX” com o intuito de obter respostas, mas até a publicação desta matéria não obtivemos sucesso.

