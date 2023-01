Governo nomeia esposa do deputado Tadeu Hassem para receber salário de R$ 11 mil, mas vice- governadora Mailza Gomes torna sem efeito

Não é novidade que a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem e seu irmão Tadeu Hassem estão usando o mandato para barganhar cargos no governo do estado, como é o caso da cunhada de Fernanda, esposa de Tadeu, Higia Thaise Justino de Melo Hassem que foi nomeada no último dia 24, com salário de R$ 11 mil reais.

Mas a influência dos irmãos Hassem parece não ter sido suficiente para garantir o cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, de Higia. Isso porquê a governadora em exercício, Mailza Gomes, tornou sem efeito a nomeação de Higia, no dia 27 do mesmo mês.

Não se sabe até o momento os motivos que levaram a revogação do decreto de nomeação, por parte de Mailza, uma vez que foi o governador Gladson Cameli quem nomeou a cunhada da prefeita de Brasileia.

Acredita-se que isso não vai ficar assim, em um futuro muito breve Higia deverá voltar para as tetas do governo com um salário melhor ainda, não duvide!

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O museu do Forte de Copacabana abriga exposições que retratam a história do Rio de Janeiro. A fortaleza de Copacabana é um dos marcos mais conhecidos do Rio de Janeiro. Localizada na extremidade sul da cidade, ao lado da praia de mesmo nome, a fortaleza tem uma longa e rica história. O portal 3 de Julho Brasil 24 Horas fez uma visita ao Forte de Copacabana e vai contar para vocês um pouco da história de épocas passadas. Confira algumas das exposições mais interessantes a seguir.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.