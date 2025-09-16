Governo Gladson e Secretaria de Educação deixam trabalhadores da “New Tames” sem salários: irresponsabilidade, descaso e silêncio vergonhoso

O portal 3 de Julho Notícias recebeu diversos áudios de trabalhadores da empresa New Tames, que presta serviço terceirizado para o Governo do Acre, especificamente na área da Secretaria de Educação, e a denúncia é grave: salários atrasados há quase dois meses e vale-alimentação (TIC) também sem pagamento.

Nos áudios, a revolta é clara:

“Nós somos da empresa New Tames, estamos com quase dois meses com salário atrasado, nosso TIC de alimentação também está atrasado. A gente liga na empresa, eles dizem que estão esperando o repasse da Secretaria de Educação, que o governo não pagou. Mas enquanto isso, os trabalhadores ficam sem salário e sem comida na mesa”, desabafou um funcionário.

O jogo de empurra e a falta de respeito com os trabalhadores

De acordo com os relatos, a empresa alega que só não paga porque o governo, através da Secretaria de Educação, não teria feito o repasse. Já o governo, em outras situações, costuma se esquivar e colocar a responsabilidade na própria empresa. O resultado desse jogo de empurra é que quem paga a conta é sempre o trabalhador, que fica sem seus direitos básicos garantidos.

O mais revoltante é que outras empresas terceirizadas, como a Tecnews e a Forte, receberam seus pagamentos normalmente, segundo os funcionários, já no dia 5. Mas a New Tames segue sem recursos para honrar com salários e benefícios. Isso mostra que há falta de transparência e, possivelmente, tratamento desigual entre empresas que prestam serviços semelhantes.

Gladson Cameli e a Secretaria de Educação: omissão criminosa

O governador Gladson Cameli e o secretário de Educação precisam responder: por que os trabalhadores da New Tames estão sendo tratados como cidadãos de segunda categoria? Por que não há explicação pública? Por que o silêncio diante de uma situação tão séria, que envolve pais e mães de família sem salário e sem alimentação garantida?

A omissão e o descaso são inaceitáveis. Um governo que despeja milhões em jatinhos, shows e propaganda para maquiar sua imagem não consiga garantir o básico: salário em dia e dignidade para quem trabalha.

O povo merece respostas

Os trabalhadores querem apenas aquilo que é de direito: salário e alimentação. Enquanto isso, Cameli e sua equipe se escondem atrás de discursos vazios e não assumem a responsabilidade.

O portal 3 de Julho seguirá cobrando respostas e denunciando esse tipo de prática, que não apenas desrespeita a lei, mas também ataca diretamente a dignidade de quem depende desse trabalho para sobreviver.

O portal 3 de Julho Notícias reforça que mantém espaço aberto para que o governador Gladson Cameli, o secretário de Educação e a empresa New Tames possam se manifestar e apresentar suas versões sobre os fatos denunciados. Entendemos que a transparência e o direito de resposta são fundamentais para que a sociedade tenha acesso às informações de forma completa e justa.