Governo Gladson e Secretaria de Educação deixam trabalhadores da “New Tames” sem salários: irresponsabilidade, descaso e silêncio vergonhoso
O portal 3 de Julho Notícias recebeu diversos áudios de trabalhadores da empresa New Tames, que presta serviço terceirizado para o Governo do Acre, especificamente na área da Secretaria de Educação, e a denúncia é grave: salários atrasados há quase dois meses e vale-alimentação (TIC) também sem pagamento.
Nos áudios, a revolta é clara:
“Nós somos da empresa New Tames, estamos com quase dois meses com salário atrasado, nosso TIC de alimentação também está atrasado. A gente liga na empresa, eles dizem que estão esperando o repasse da Secretaria de Educação, que o governo não pagou. Mas enquanto isso, os trabalhadores ficam sem salário e sem comida na mesa”, desabafou um funcionário.
O jogo de empurra e a falta de respeito com os trabalhadores
De acordo com os relatos, a empresa alega que só não paga porque o governo, através da Secretaria de Educação, não teria feito o repasse. Já o governo, em outras situações, costuma se esquivar e colocar a responsabilidade na própria empresa. O resultado desse jogo de empurra é que quem paga a conta é sempre o trabalhador, que fica sem seus direitos básicos garantidos.
O mais revoltante é que outras empresas terceirizadas, como a Tecnews e a Forte, receberam seus pagamentos normalmente, segundo os funcionários, já no dia 5. Mas a New Tames segue sem recursos para honrar com salários e benefícios. Isso mostra que há falta de transparência e, possivelmente, tratamento desigual entre empresas que prestam serviços semelhantes.
Gladson Cameli e a Secretaria de Educação: omissão criminosa
O governador Gladson Cameli e o secretário de Educação precisam responder: por que os trabalhadores da New Tames estão sendo tratados como cidadãos de segunda categoria? Por que não há explicação pública? Por que o silêncio diante de uma situação tão séria, que envolve pais e mães de família sem salário e sem alimentação garantida?
A omissão e o descaso são inaceitáveis. Um governo que despeja milhões em jatinhos, shows e propaganda para maquiar sua imagem não consiga garantir o básico: salário em dia e dignidade para quem trabalha.
O povo merece respostas
Os trabalhadores querem apenas aquilo que é de direito: salário e alimentação. Enquanto isso, Cameli e sua equipe se escondem atrás de discursos vazios e não assumem a responsabilidade.
O portal 3 de Julho seguirá cobrando respostas e denunciando esse tipo de prática, que não apenas desrespeita a lei, mas também ataca diretamente a dignidade de quem depende desse trabalho para sobreviver.
O portal 3 de Julho Notícias reforça que mantém espaço aberto para que o governador Gladson Cameli, o secretário de Educação e a empresa New Tames possam se manifestar e apresentar suas versões sobre os fatos denunciados. Entendemos que a transparência e o direito de resposta são fundamentais para que a sociedade tenha acesso às informações de forma completa e justa.
Missão de luxo: no governo Gladson Cameli, Seagri vai gastar R$ 1 milhão em viagem à Itália enquanto agricultores enfrentam dificuldades
José Luís Schafer (Tchê) e o Governador Gladson Cameli – Foto: Reprodução
O Portal 3 de Julho Notícias recebeu denúncias de produtores rurais indignados com a forma como o governador Gladson Cameli e o secretário de Agricultura, Luiz Tchê, vêm conduzindo a pasta responsável pelo setor que alimenta o Acre. Segundo os relatos, enquanto os agricultores enfrentam falta de apoio, seca, estradas precárias e ausência de políticas públicas, o governo prefere investir em viagens internacionais milionárias.
No próximo dia 20 de setembro, uma comitiva de cerca de 20 pessoas da Secretaria de Agricultura embarca para a Itália em uma “missão oficial”. O custo da viagem, estimado em R$ 1 milhão, será pago com dinheiro público, via emenda parlamentar do deputado Marcus Cavalcante — justamente o herdeiro da cadeira de Luiz Tchê na Assembleia Legislativa. A previsão é que o grupo só retorne em outubro.
“Eles viajam e nós ficamos esquecidos”
Produtores ouvidos pela reportagem relatam frustração com a gestão:
“Enquanto eles estão gastando dinheiro público em hotéis e passagens, nós aqui precisamos de sementes, máquinas e apoio técnico. Mas nada disso chega. Só vemos eles na televisão e no Instagram”, desabafou um agricultor do interior, pedindo para não ser identificado.
Outro produtor foi ainda mais duro:
“A maior safra dessa secretaria não é de arroz, milho ou feijão. É de milhas aéreas. Quem trabalha na roça não vê nenhum benefício dessas viagens.”
A Secretaria Vazia e o Turismo Oficial
De acordo com as denúncias, encontrar Luiz Tchê ou sua equipe no gabinete se tornou tarefa impossível. O secretário e o adjunto, Edivan, sempre viajam juntos, deixando a pasta sem comando. A esposa de Tchê, Temilis, também exerce funções administrativas, mesmo sem respaldo legal.
Para completar, o ex-candidato a vereador Richard Brilhante, próximo ao secretário, ganhou espaço privilegiado na gestão. Segundo produtores, sua distribuidora de bebidas forneceu refrigerantes e água na última Expoacre, garantindo sua vaga na “caravana internacional”.
Os agricultores denunciam que o governador Gladson Cameli se omite diante da farra com o dinheiro público:
“Se o governador tivesse compromisso com a agricultura, não permitiria esse tipo de escândalo. A gente precisa de apoio, mas ele banca turismo de luxo para secretários e apadrinhados políticos.”
Enquanto o campo padece, a gestão Cameli/Tchê colhe outra coisa: fotos em eventos internacionais, diárias polpudas e likes nas redes sociais. Para os produtores, é uma afronta ver tanto recurso público destinado a viagens, enquanto a produção local agoniza sem assistência.
No fim, o que resta é a pergunta feita pelos próprios agricultores ao procurarem o Portal 3 de Julho:
“Quem planta viagem, colhe o quê?”
O Portal 3 de Julho Notícias ressalta que o espaço segue aberto para que o governador Gladson Cameli, o secretário de Agricultura Luiz Tchê ou qualquer integrante da comitiva citada possa se manifestar, caso queiram apresentar esclarecimentos sobre a viagem e os custos apontados.
