Governo Gladson Cameli vai gastar quase R$ 1 milhão em móveis planejados para Secretaria de Comunicação comandada por Nayara Lessa

STJ se prepara para julgar Gladson Cameli por corrupção; jornalista aponta gravidade das acusações

O jornalista Léo Rosas afirmou em vídeo em seu Instagram que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) está nos últimos trâmites para levar a julgamento o governador do Acre, Gladson Cameli, por uma série de crimes de corrupção que, segundo ele, expõem um dos maiores escândalos da história política do estado.

Rosas lembra que o processo, que muitos acreditavam que não teria desfecho, está em fase final após despacho da ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, publicado no Diário da Justiça. O documento concede cinco dias para que o Ministério Público Federal e a defesa do governador apresentem suas manifestações finais antes da definição da data de julgamento.

“Meus amigos, não passa de setembro para o governador Gladson Cameli ser julgado. Ele vai responder por corrupção ativa e passiva, formação de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e fraude em licitações. As provas são abundantes e não há como escapar”, disse o jornalista em tom incisivo.

Esquema de corrupção e acusações pesadas

Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, o esquema atribuído a Cameli envolvia desvio de recursos públicos, favorecimento em contratos e manipulação de licitações durante sua gestão. A denúncia aponta para a existência de uma organização criminosa estruturada no alto escalão do governo acreano, usada para enriquecer ilegalmente com dinheiro público.

Rosas não poupa críticas ao governador, que chama de “chefe de organização criminosa”, e afirma que o julgamento será um marco para o Acre:

“Disseram que não daria em nada, que ficaria por isso mesmo. Mas o tempo mostrou que a verdade vem à tona. O Acre precisa se libertar desse ciclo de corrupção que envergonha nosso povo”, completou.

Regimento do STJ e próximos passos

O julgamento seguirá o rito do artigo 228 do Regimento Interno do STJ: após o prazo para manifestação das partes, o relator encaminha o relatório ao revisor, que solicita data para julgamento. O presidente do tribunal intima partes e testemunhas, e a secretaria distribui cópias do relatório aos ministros.

Com a publicação do despacho, o processo entra na reta final e pode ter data de julgamento definida ainda em agosto, com possibilidade de ocorrer em setembro.

Veja o vídeo no Instagram: