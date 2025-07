Governo Gladson Cameli gasta 300% a mais com a Expoacre em relação a 2024, e Tribunal de Contas investiga explosão de despesas

O governo Gladson Cameli (PP) voltou a ser alvo de questionamentos por parte do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC). Em meio a uma grave crise social, com aumento da violência, colapso na saúde e problemas na educação, o governo decidiu ampliar em mais de 300% os gastos com a Expoacre 2025 em comparação com o ano anterior, sem garantir qualquer transparência sobre onde e como o dinheiro público está sendo utilizado.

A conselheira Naluh Gouveia, relatora do processo, classificou os indícios como graves e determinou a suspensão imediata de novos repasses da Secretaria de Agricultura (SEAGRI) para a Federação NBHA do Acre e entidades envolvidas na organização do evento. O motivo: um pagamento milionário, de R$ 1,5 milhão, foi efetuado mesmo após recomendação expressa do TCE para que não houvesse novos repasses sem comprovação da legalidade e finalidade pública.

Segundo o TCE, a atitude do governo Cameli representa afronta direta às orientações do órgão e levanta sérias suspeitas de má gestão e possível desvio de finalidade dos recursos. A Corte agora cobra explicações formais da SEAGRI e exigirá documentos detalhados sobre todas as despesas.

Entre as determinações do TCE estão:

1. Suspensão do uso dos recursos repassados pela NBHA;

2. Apresentação imediata de documentos pela SEAGRI;

4. Multa diária em caso de descumprimento;

5. Encaminhamento do caso ao Ministério Público de Contas;

Inclusão do processo na próxima sessão do Plenário para referendo da medida.

O Tribunal também critica o luxo e ostentação empregados na realização das feiras, ignorando o cenário de crise do Acre. Para a Corte, é inconcebível que, enquanto a população enfrenta surtos de doenças como sarampo e falta de investimentos em áreas essenciais, o governo destine cifras milionárias para festas e rodeios sem qualquer transparência.

“É preciso que a sociedade tenha acesso às informações e que o governo explique por que está gastando tanto em eventos enquanto áreas prioritárias estão abandonadas”, aponta a nota do TCE.

O caso será acompanhado de perto e pode resultar em responsabilização do governo Gladson Cameli e de secretários envolvidos, caso seja comprovado abuso ou má aplicação de recursos públicos.