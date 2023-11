Governo Gladson Cameli exalta pagamento dos efetivos e esquece que terceirizados também precisam de salário em dia

O governador Gladson Cameli (PP), gravou um vídeo onde exalta o pagamento da folha salarial de novembro e mais o prêmio anual de valorização dos trabalhadores em educação a VDP.

Por outro lado, o gestor faz vista grossa quando o assunto é os trabalhadores Terceirizados, que estão comendo o pão que o diabo amassou com seus salários atrasados e sem a certeza de que terão um natal feliz.

O problema no setor está cada dia pior e o que dificulta uma ação prática, seria o envolvimento de parlamentares com algumas sociedades de prestadoras do serviço.

Nós últimos meses os trabalhadores resolveram mesmo sobre ameaça, ir às ruas denunciar o descaso sofrido, mas o governador ignora como se não tivesse nenhuma responsabilidade com esses milhares de pais e mães de famílias.

Certamente no ano que vem, esse público será chamado para apoiar o candidato do governo na disputa da capital, será quando terão a oportunidade de mostrar que são importantes e dá o troco. Será que o governador vai permitir que esses milhares de trabalhadores, passem o natal e a virada de ano sem salário?