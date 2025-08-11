Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Política Destaque

Governo Gladson Cameli descumpre acordo firmado e deixa profissionais de saúde expostos à violência

Publicados

11 de agosto de 2025

Política Destaque

O governo do Acre, sob a gestão de Gladson Cameli, descumpriu o acordo firmado para implementar medidas de segurança nas unidades de saúde, deixando médicos e demais profissionais expostos a agressões e ameaças. Em 2024, a administração aceitou proposta do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) para coibir ataques, incluindo a instalação de dispositivos de acionamento rápido da segurança, mas o sistema sequer saiu do papel.

A cobrança ganha força após reportagem revelar estudo que aponta que 80% dos profissionais de saúde no Brasil já foram vítimas de algum tipo de violência, prejudicando diretamente o atendimento à população.

“O estudo demonstra que nossa reivindicação é mais que legítima, ela é necessária para que os médicos possam atuar com tranquilidade e foco no paciente. Nossa reivindicação foi aceita durante a deflagração de uma greve, então é importante que seja respeitada”, afirmou o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici.

Mesmo com a promessa oficial, hospitais como a Fundação Hospitalar (Fundhacre) e diversas unidades no interior permanecem sem o dispositivo que dispara alertas de socorro. O sistema permitiria acionar seguranças de forma imediata e identificar a sala da ocorrência, possibilitando intervenção rápida para evitar agressões.

Enquanto isso, médicos e pacientes seguem expostos a riscos que poderiam ter sido minimizados, caso o governo tivesse cumprido o que prometeu.

Propaganda

Política Destaque

Em meio a crise e falta de serviços básicos, governo Gladson Cameli autoriza gasto de R$ 59 mil em cadeiras para Secretaria da Mulher

Publicados

11 horas atrás

em

11 de agosto de 2025

Por

Governo Gladson Cameli vai gastar mais de R$ 59 mil com cadeiras para Secretaria da Mulher – Foto: Facebook Gladson Cameli

Enquanto o Acre enfrenta graves problemas sociais, o governo de Gladson Cameli autorizou, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, a compra de mobiliário no valor de R$ 59.537,00 dos cofres públicos. O contrato foi firmado com a empresa K. K. D. Batista LTDA, registrada em Rio Branco, para fornecer cadeiras executivas e de direção para a pasta e suas unidades.

A aquisição foi formalizada na Ata de Registro de Preços nº 23/2025, resultado do Pregão Eletrônico nº 219/2025 – ComprasGov nº 90219/2025, com validade de 12 meses.

Entre os itens adquiridos estão:

Cadeira Executiva Giratória com encosto alto, espuma anatômica, braços reguláveis e base giratória — marca Regiani Móveis.

Cadeira Diretor Executiva Giratória com apoio de cabeça, regulagem de altura e base em alumínio ou nylon — marca Flexform/Uni Pro Esp.

O gasto chama atenção em um momento em que o estado sofre com falta de medicamentos, precariedade em escolas e atraso em obras públicas. Movimentos sociais criticam a prioridade dada a mobiliários de alto custo enquanto demandas essenciais ficam sem solução.

O contrato

A empresa vencedora, representada pelo empresário Kevin Kymura Dantas Batista, está sediada na Rua Rio Grande do Sul, bairro Preventório, em Rio Branco. O processo administrativo está registrado no SEI sob o número 0762.017049.00025/2025-11.

Críticas e questionamentos

Para opositores e analistas, o valor gasto levanta questionamentos sobre a real necessidade e urgência da compra. “Não somos contra equipamentos adequados, mas o Acre vive uma crise e o governo precisa dar exemplo de austeridade”, afirmou um servidor que preferiu não se identificar.

O governo Gladson Cameli ainda não se pronunciou oficialmente sobre a aquisição.

