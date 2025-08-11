Política Destaque
Governo Gladson Cameli descumpre acordo firmado e deixa profissionais de saúde expostos à violência
Política Destaque
O governo do Acre, sob a gestão de Gladson Cameli, descumpriu o acordo firmado para implementar medidas de segurança nas unidades de saúde, deixando médicos e demais profissionais expostos a agressões e ameaças. Em 2024, a administração aceitou proposta do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) para coibir ataques, incluindo a instalação de dispositivos de acionamento rápido da segurança, mas o sistema sequer saiu do papel.
A cobrança ganha força após reportagem revelar estudo que aponta que 80% dos profissionais de saúde no Brasil já foram vítimas de algum tipo de violência, prejudicando diretamente o atendimento à população.
“O estudo demonstra que nossa reivindicação é mais que legítima, ela é necessária para que os médicos possam atuar com tranquilidade e foco no paciente. Nossa reivindicação foi aceita durante a deflagração de uma greve, então é importante que seja respeitada”, afirmou o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici.
Mesmo com a promessa oficial, hospitais como a Fundação Hospitalar (Fundhacre) e diversas unidades no interior permanecem sem o dispositivo que dispara alertas de socorro. O sistema permitiria acionar seguranças de forma imediata e identificar a sala da ocorrência, possibilitando intervenção rápida para evitar agressões.
Enquanto isso, médicos e pacientes seguem expostos a riscos que poderiam ter sido minimizados, caso o governo tivesse cumprido o que prometeu.
Política Destaque
Em meio a crise e falta de serviços básicos, governo Gladson Cameli autoriza gasto de R$ 59 mil em cadeiras para Secretaria da Mulher
Governo Gladson Cameli vai gastar mais de R$ 59 mil com cadeiras para Secretaria da Mulher – Foto: Facebook Gladson Cameli
Enquanto o Acre enfrenta graves problemas sociais, o governo de Gladson Cameli autorizou, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, a compra de mobiliário no valor de R$ 59.537,00 dos cofres públicos. O contrato foi firmado com a empresa K. K. D. Batista LTDA, registrada em Rio Branco, para fornecer cadeiras executivas e de direção para a pasta e suas unidades.
A aquisição foi formalizada na Ata de Registro de Preços nº 23/2025, resultado do Pregão Eletrônico nº 219/2025 – ComprasGov nº 90219/2025, com validade de 12 meses.
Entre os itens adquiridos estão:
Cadeira Executiva Giratória com encosto alto, espuma anatômica, braços reguláveis e base giratória — marca Regiani Móveis.
Cadeira Diretor Executiva Giratória com apoio de cabeça, regulagem de altura e base em alumínio ou nylon — marca Flexform/Uni Pro Esp.
O gasto chama atenção em um momento em que o estado sofre com falta de medicamentos, precariedade em escolas e atraso em obras públicas. Movimentos sociais criticam a prioridade dada a mobiliários de alto custo enquanto demandas essenciais ficam sem solução.
O contrato
A empresa vencedora, representada pelo empresário Kevin Kymura Dantas Batista, está sediada na Rua Rio Grande do Sul, bairro Preventório, em Rio Branco. O processo administrativo está registrado no SEI sob o número 0762.017049.00025/2025-11.
Críticas e questionamentos
Para opositores e analistas, o valor gasto levanta questionamentos sobre a real necessidade e urgência da compra. “Não somos contra equipamentos adequados, mas o Acre vive uma crise e o governo precisa dar exemplo de austeridade”, afirmou um servidor que preferiu não se identificar.
O governo Gladson Cameli ainda não se pronunciou oficialmente sobre a aquisição.
Governo Gladson Cameli descumpre acordo firmado e deixa profissionais de saúde expostos à violência
Governo abre consulta pública sobre sustentabilidade do jornalismo ambiental e na Amazônia
Vereador Joabe Lira reforça compromisso com igrejas e elogia Prefeitura por diálogo no Plano Diretor
Prefeito Salatiel segue avançando com a construção da quadra poliesportiva da comunidade Profeta
Em meio a crise e falta de serviços básicos, governo Gladson Cameli autoriza gasto de R$ 59 mil em cadeiras para Secretaria da Mulher
POLÍTICA
Deputado bolsonarista Arlenilson Cunha ataca agenda histórica de Lula no Acre, mas se cala diante do caos no governo Gladson Cameli
Governador Gladson Cameli e Arlenilson Cunha – Foto: Sérgio Vale O deputado estadual Arlenilson Cunha (PL) demonstrou mais uma vez...
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirma que nova licença ambiental não flexibiliza a proteção ambiental
Marina Silva – Foto: Rogério Cassimiro/ MMA A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, garantiu que...
Governo Lula anuncia novas etapas do Luz para Todos no Acre e reforça compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia
Governo reforça que nenhum brasileiro será deixado para trás e destaca ações do Novo PAC voltadas à justiça social e...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
Cruzeiro do Sul inicia II Jornada Pedagógica para educadores da rede municipal de ensino
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, deu início à II Jornada...
CONCURSO
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
Curso sobre Emenda PIX capacita gestores públicos para execução de emendas de transferência especial
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) por meio da Escola de Contas, realiza, nesta sexta-feira, 11 de...
ESPORTE
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
Cruzeiro do Sul homenageia time de futsal de escola rural que vai representar o município na etapa dos Jogos Escolares
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou na manhã desta segunda-feira,28, uma homenagem especial à equipe feminina de futsal da...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Governo de Gladson Cameli vai gastar quase R$ 1 milhão com empresa de refrigeração para atender Secretaria de Comunicação
-
Política Destaque7 dias atrás
Já tem um quase na “gaiola do pica-pau”: agosto pode ser o mês do desgosto; começou com a prisão domiciliar de Bolsonaro — será que Gladson é o próximo?
-
Política Destaque5 dias atrás
Ministra Nancy Andrighi concede cinco dias à defesa de Gladson Cameli; Léo Rosas afirma que julgamento por corrupção não passa de setembro
-
Política6 dias atrás
Vereador André Kamai destaca visita do presidente Lula ao Acre e reafirma compromisso com fortalecimento do PT no estado