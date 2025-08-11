Governo Gladson Cameli descumpre acordo firmado e deixa profissionais de saúde expostos à violência

O governo do Acre, sob a gestão de Gladson Cameli, descumpriu o acordo firmado para implementar medidas de segurança nas unidades de saúde, deixando médicos e demais profissionais expostos a agressões e ameaças. Em 2024, a administração aceitou proposta do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) para coibir ataques, incluindo a instalação de dispositivos de acionamento rápido da segurança, mas o sistema sequer saiu do papel.

A cobrança ganha força após reportagem revelar estudo que aponta que 80% dos profissionais de saúde no Brasil já foram vítimas de algum tipo de violência, prejudicando diretamente o atendimento à população.

“O estudo demonstra que nossa reivindicação é mais que legítima, ela é necessária para que os médicos possam atuar com tranquilidade e foco no paciente. Nossa reivindicação foi aceita durante a deflagração de uma greve, então é importante que seja respeitada”, afirmou o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici.

Mesmo com a promessa oficial, hospitais como a Fundação Hospitalar (Fundhacre) e diversas unidades no interior permanecem sem o dispositivo que dispara alertas de socorro. O sistema permitiria acionar seguranças de forma imediata e identificar a sala da ocorrência, possibilitando intervenção rápida para evitar agressões.

Enquanto isso, médicos e pacientes seguem expostos a riscos que poderiam ter sido minimizados, caso o governo tivesse cumprido o que prometeu.