Governo Gladson Cameli deixa três meses de atraso no pagamento do transporte escolar em Brasileia, denuncia Edvaldo Magalhães

Ao todo, 104 casas foram demolidas na área de ocupação Terra Prometida – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

Dezenas de famílias que estão acampadas a duas semanas no hall da Assembleia Legislativa do Acre, prometem uma participação constrangedora para o governo do Acre no desfile de 7 de setembro em Rio Branco.

As famílias da ocupação Terra Prometida, que foram retiradas de maneira truculenta e que acusam o governador Gladson Cameli, PP, de ter enganado eles, resistem pelo direito a moradia. Eles alegam que não encontraram ninguém disposto a alugar casa para o governo, porque o mesmo atrasa o repasse e que essa não é uma solução definitiva.

Largados no hall da Assembleia, eles até hoje não foram recebidos pelo secretário de assistência social do estado e vivem de doações e vaquinha feita por eles próprio.

Um ato de manifestação das famílias, foi marcado para acontecer no dia do desfile de 7 de setembro, onde autoridades estarão todas presentes no centro da cidade. Eles prometem desfilar com utensílios, como colchões, panelas e outros, como forma de demonstrar sua indignação contra a negligência do governo.

“Terra Prometida”

Mais de 100 casas foram demolidas na área de invasão no bairro Irineu Serra, em Rio Branco, em dois dias de operação de reintegração de posse.

Ao todo, conforme o boletim do governo Gladson Cameli, 97 famílias foram inseridas no aluguel social e seis atendimentos de saúde realizados em moradores. Uma família está abrigada no Parque de Exposições Wildy Viana e outra família optou por deixar apenas os objetos pessoais e móveis no parque.

O parque foi disponibilizado pelo governo para abrigar os moradores retirados da área de invasão. A área era ocupada irregularmente desde 2021 e já abrigava mais de 300 famílias. Durante a operação, cinco pessoas foram presas pela Polícia Militar.