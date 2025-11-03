Governo Gladson Cameli deixa Escola Nossa Senhora da Esperança abandonada e alunos chegam a três semanas sem aulas no ramal Toco Preto

Três semanas sem aulas: comunidade denuncia abandono do governo Gladson Cameli em escola – Foto: José Caminha

A crise na educação rural do Acre volta a expor o despreparo e a falta de prioridade do governo Gladson Cameli. Moradores do ramal Toco Preto, em Bujari, denunciam que a Escola Nossa Senhora da Esperança responsabilidade direta do Estado está há quase três semanas com as atividades completamente paralisadas. O motivo é o mesmo que se repete ano após ano: o transporte escolar simplesmente deixou de funcionar, e nenhuma providência foi tomada.

Segundo relatos e vídeos enviados ao portal 3 de Julho Notícias, o transporte escolar está parado há pelo menos duas semanas, sem qualquer previsão de retorno. Nesse período, dezenas de crianças continuam impedidas de frequentar as aulas, tornando-se vítimas da negligência do governo estadual, que deveria assegurar o serviço básico de deslocamento para os estudantes da zona rural.

A situação, além de vergonhosa, revela também o abandono da estrutura escolar. Imagens feitas por moradores mostram salas vazias, prédio deteriorado e clima de total descaso. “O transporte escolar está parado e ninguém dá uma resposta. As crianças estão em casa, sem aula, e o direito delas está sendo ignorado”, relata um morador indignado.

A unidade é atendida pelo Núcleo de Educação de Bujari, comandado por Rocilda Gomes, esposa do prefeito João Edivaldo Telles, o “Padeiro”. Mesmo com essa ligação direta entre Estado e município, nada tem sido feito para solucionar o problema que prejudica dezenas de famílias da comunidade rural.

Enquanto governo e gestão local permanecem em silêncio, a comunidade cobra urgência e respeito. Para os pais, o mínimo que se espera é que o Estado cumpra seu papel constitucional e garanta que seus filhos tenham acesso às aulas algo que, no Acre de Gladson Cameli, parece ter se tornado um privilégio, não um direito.

Caso o governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, ou o Núcleo de Educação de Bujari, comandado por Rocilda Gomes, queira se manifestar sobre o caso, o espaço permanece aberto para esclarecimentos.

Veja o vídeo: