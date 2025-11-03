Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
Política Destaque

Governo Gladson Cameli deixa Escola Nossa Senhora da Esperança abandonada e alunos chegam a três semanas sem aulas no ramal Toco Preto

Publicados

3 de novembro de 2025

Política Destaque

Três semanas sem aulas: comunidade denuncia abandono do governo Gladson Cameli em escola – Foto: José Caminha

A crise na educação rural do Acre volta a expor o despreparo e a falta de prioridade do governo Gladson Cameli. Moradores do ramal Toco Preto, em Bujari, denunciam que a Escola Nossa Senhora da Esperança responsabilidade direta do Estado está há quase três semanas com as atividades completamente paralisadas. O motivo é o mesmo que se repete ano após ano: o transporte escolar simplesmente deixou de funcionar, e nenhuma providência foi tomada.

Segundo relatos e vídeos enviados ao portal 3 de Julho Notícias, o transporte escolar está parado há pelo menos duas semanas, sem qualquer previsão de retorno. Nesse período, dezenas de crianças continuam impedidas de frequentar as aulas, tornando-se vítimas da negligência do governo estadual, que deveria assegurar o serviço básico de deslocamento para os estudantes da zona rural.

A situação, além de vergonhosa, revela também o abandono da estrutura escolar. Imagens feitas por moradores mostram salas vazias, prédio deteriorado e clima de total descaso. “O transporte escolar está parado e ninguém dá uma resposta. As crianças estão em casa, sem aula, e o direito delas está sendo ignorado”, relata um morador indignado.

A unidade é atendida pelo Núcleo de Educação de Bujari, comandado por Rocilda Gomes, esposa do prefeito João Edivaldo Telles, o “Padeiro”. Mesmo com essa ligação direta entre Estado e município, nada tem sido feito para solucionar o problema que prejudica dezenas de famílias da comunidade rural.

Enquanto governo e gestão local permanecem em silêncio, a comunidade cobra urgência e respeito. Para os pais, o mínimo que se espera é que o Estado cumpra seu papel constitucional e garanta que seus filhos tenham acesso às aulas algo que, no Acre de Gladson Cameli, parece ter se tornado um privilégio, não um direito.

Caso o governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, ou o Núcleo de Educação de Bujari, comandado por Rocilda Gomes, queira se manifestar sobre o caso, o espaço permanece aberto para esclarecimentos.

Veja o vídeo:

Política Destaque

Escândalo no Governo: Gladson Cameli entrega contrato de R$ 2,1 milhões a empresa de informática da Bahia para fornecer marmitex

Publicados

29 segundos atrás

em

3 de novembro de 2025

Por

DERACRE contrata empresa de informática da Bahia para servir comida – Foto: Reprodução Vídeo do Instagram

O governo de Gladson Cameli volta ao centro das polêmicas. Desta vez, a gestão estadual, por meio do DERACRE, comandado por Orlanilda Ximenes (Sula Ximenes) homologou um contrato milionário para fornecimento de refeições preparadas (marmitex) em favor de uma empresa sediada na Bahia cuja atividade principal não tem qualquer relação com alimentação.

O Termo de Adjudicação e Homologação nº 67/ 2025/ DERACRE, publicado no dia 30 de outubro de 2025, confirma que a empresa Instituto Bim Brasil, inscrita no CNPJ 45.655.239/ 0001-38, foi vencedora do Pregão Eletrônico SRP nº 393/ 2025. O valor: R$ 2.160.000,00 — mais de dois milhões de reais para fornecimento de marmitex ao órgão.

No entanto, dados oficiais do próprio cadastro da empresa levantam uma grave inconsistência: a empresa, fundada em Salvador em 2021, possui como atividade principal Treinamento em Informática (CNAE P-8599-6/ 03), não constando em sua lista de atividades econômicas nenhum registro relacionado à preparação, manipulação ou fornecimento de alimentos.

Leia Também:  Gladson Cameli Será Julgado no Dia 19 de Novembro pelo STJ por Acusações de Corrupção, Lavagem de Dinheiro e Fraudes Milionárias

Em outras palavras, o DERACRE contratou uma empresa de informática para fornecer comida. Escolha inexplicável levanta sérios questionamentos sobre a gestão do DERACRE

A decisão da presidente do órgão, Orlanilda Ximenes, causa perplexidade. Como justificar que um contrato de mais de dois milhões de reais para alimentação seja entregue a uma empresa totalmente alheia ao ramo gastronômico? O que explica ignorar empresas locais e regionais que tradicionalmente atuam no setor de refeições preparadas?

A falta de coerência entre o objeto contratado e a natureza empresarial da contratada aponta, no mínimo, para falhas graves de gestão e ausência de rigor na análise documental, responsabilidades diretas da presidência do DERACRE e, consequentemente, do governo Gladson Cameli.

O caso reforça um padrão recorrente na administração Cameli: licitações polêmicas, contratações sem clareza e questionamentos constantes sobre a qualidade do gasto público. Em vez de priorizar empresas locais especializadas, o governo opta por uma empresa de outro estado, com atuação incompatível com o serviço contratado.

Para um governo que deveria fomentar a economia acreana, a decisão soa como um desrespeito ao setor produtivo local e ao dinheiro público.

Leia Também:  Governo Gladson Cameli afronta a Constituição e impede senador Alan Rick de entrar no ISE — mais um capítulo do autoritarismo no Acre

Diante do documento oficial e da incompatibilidade evidente entre o serviço contratado e a natureza da empresa vencedora, o Governo do Acre e o DERACRE têm o dever de explicar:

  • Como uma empresa de informática foi habilitada para fornecer alimentação?
  • Quem analisou a documentação e autorizou essa contratação?
  • Por que empresas do Acre, com experiência comprovada em alimentação, foram preteridas?
  • Quais critérios técnicos justificam um contrato de R$ 2,1 milhões com uma contratada que não atua no setor?

Enquanto o governo se cala, cresce a percepção de fragilidade administrativa, falta de transparência e descompromisso com o uso responsável do dinheiro público.

