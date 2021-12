Governo Gladson Cameli contratada empresa do Rio de Janeiro para mamar mais de R$3,4 milhões para fazer decoração natalina

Acre in Foco – O governo Gladson Cameli (PP), via Seinfra, assinou um contrato com a empresa Vacc, no valor de R$ 3,4 milhões para a decoração natalina de 2021. A Vacc é uma empresa de Petrópolis, Rio de Janeiro. O contrato especifica a locação de material, portanto o governo do estado não comprou o material de decoração para ser utilizado em outras ocasiões. Somente contratou a empresa para prestar o serviço de decoração para a festividade incluindo transporte, instalaçao, desinstalaçao, montagem e desmontagem além da manutenção. O governo do estado acordou o pagamento desses mais de R$ 3 milhões através de recursos próprios.

De acordo com o Secretário de Infra Estrutura (Seinfra), Cirleudo Alencar, o pagamento final pode não atingir esse total de R$ 3,4 milhões: “o valor será menor, de acordo com a fiscalização, deverá ser menor”. O Secretário entretanto, não explica se o dinheiro que eventualmente sobrasse seria devolvido aos cofres públicos.

No ano passado o custo da decoração natalina no entorno do Palácio do Governo foi de R$ 1,2 milhão. A Seinfra contratou a empresa Atlas no natal passado.

Em um ano, o preço da decoração natalina do Palácio Rio Branco aumentou em aproximados R$ 2,2 milhões.

O governo do Amazonas, estado muito mais rico que o Acre, vai gastar 1,5 milhão na decoração natalina um gasto considerado excessivamente alto, que motivou um debate na Globo News.

O orçamento do Acre para o exercício de 2022 é de R$ 7,8 bilhões, inferior a arrecadação de ICMS do estado do Amazonas que de janeiro a setembro de 2021 chegou a R$ 8,014 bilhões, ultrapassando portanto o orçamento do Acre para todo o ano de 2022, apenas com o ICMS arrecadado em 8 meses. Mesmo assim, o governo do Acre fechou um contrato para decoração natalina, quase R$ 2 milhões mais caro que o contratado pelo governo do Amazonas.

Ao site oficial do governo, o Secretário de Infra Estrutura declarou: “O governador Gladson Cameli, com muito carinho, cuidado e amor pelas pessoas, faz essa homenagem após dois anos de pandemia, que nos privou de comemorar este momento. Hoje é dia de celebrarmos a paz e o dom da vida”. Com Informações do portal Acre in Foco

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Assembleia Legislativa do Estado do Acre tem se preocupado em proporcionar mais dignidade para a população acreana, aprovou a lei 3.795 de 27 de outubro de 2021 que trata da obrigatoriedade de incluir os absorventes aos itens de higiene das Unidades de ensino e disponibilizar, gratuitamente , nos banheiros das Escolas públicas Estaduais.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo Abaixo: Em consonância com a Lei Nº 3.7757, de 13 de julho de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre traz uma campanha de conscientização “Dezembro Verde”, há toda a população com relação aos animas, principalmente os que estão em situação de rua, pois os pets são o símbolo de amor ao próximo e o melhor amigo do homem, então ame-o!!

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.