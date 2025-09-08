Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Governo Gladson Cameli autoriza Controladoria a torrar quase R$ 400 mil em aluguel de apenas dois veículos — dinheiro que compraria quase dois carros zero

Valor é quase o equivalente à compra de carros novos em concessionárias de Rio Branco, segundo levantamento do 3 de Julho Notícias

Publicados

8 de setembro de 2025

Governo prefere contrato de locação em vez de investir em patrimônio para o Estado, enquanto áreas essenciais seguem em abandono.

O governo de Gladson Cameli acaba de autorizar um gasto milionário que expõe a contradição de sua gestão. A Controladoria-Geral do Estado (CGE), órgão que deveria zelar pelo controle dos gastos públicos, homologou contrato no valor de R$ 363.521,52 para alugar apenas dois veículos.

O peso do contrato

Na prática, o gasto significa que o Estado vai pagar R$ 30.293,46 por mês — o equivalente a mais de R$ 15 mil por carro — apenas para manter dois veículos à disposição da Controladoria.

Esse valor mensal é suficiente, por exemplo, para custear a folha salarial de vários servidores da saúde, garantir a compra de medicamentos básicos para hospitais do interior ou até reformar escolas que hoje funcionam em condições precárias. Em vez disso, o dinheiro será consumido em um aluguel temporário que não deixa patrimônio para o Estado.

De acordo com o Termo de Adjudicação e Homologação nº 1/ 2025/ CGE, publicado após o Pregão Eletrônico SRP nº 182/ 2025, a CGE terá à disposição:

  • Um sedan de luxo, modelo de referência Toyota Corolla ou superior, automático, bancos de couro e seguro total.
  • Uma caminhonete 4×4 a diesel, modelo de referência Toyota Hilux, Nissan Frontier ou Mitsubishi L200, também com todos os acessórios e seguro total.
Contrato sem lógica

O valor gasto no aluguel é quase suficiente para comprar veículos novos em concessionárias de Rio Branco. Levantamento do portal 3 de Julho Notícias aponta:

  • Um Toyota Corolla Cross XRX 2.0L custa R$ 191.790,00;
  • Uma Toyota Hilux tem versões iniciais a partir de R$ 270 mil;
  • A Nissan Frontier ultrapassa os R$ 300 mil;
  • Já a Mitsubishi L200 Triton Sport parte de R$ 210 mil.

Ou seja, os R$ 363 mil autorizados pelo governo dariam para comprar pelo menos um dos veículos e quase pagar o outro, garantindo patrimônio ao Estado em vez de desperdiçar com aluguel temporário. Vale ressaltar ainda que não basta ser veículo, no Acre é necessário que seja de luxo, pois a ostentação está no DNA desta gestão.

Mais grave é que o gasto parte justamente da Controladoria-Geral do Estado, instituição que deveria fiscalizar, auditar e racionalizar despesas. Em vez disso, homologa contratos questionáveis que em nada contribuem para o interesse público.

Enquanto isso, setores básicos do Acre — como a saúde pública, hospitais sem climatização, ramais intransitáveis e escolas sem estrutura — sofrem com falta de investimento. A gestão Gladson Cameli, mais uma vez, mostra prioridade em luxo e contratos duvidosos, em vez de atender as necessidades reais da população.

Mais um escândalo: Governo Gladson Cameli autoriza contrato milionário de R$ 4,3 milhões para terceirização na Secretaria de Comunicação

Assinado pela secretária Nayara Lessa, contrato prevê contratação de mão de obra exclusiva para cargos administrativos, motoristas e consultores, em mais um exemplo de mau uso do dinheiro público

Publicados

2 dias atrás

em

6 de setembro de 2025

Por

Governo Cameli prioriza contrato milionário na comunicação em vez de investir na saúde e educação – Foto: Secom

A gestão do governador Gladson Cameli (PP) voltou a ser alvo de críticas ao anunciar um novo contrato milionário para a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom). Sob a assinatura da secretária Nayara Maria Pessoa Lessa, foi oficializada a Ata de Registro de Preços nº 11/2025, proveniente do Pregão Eletrônico SRP nº 279/2025, que prevê a contratação da empresa Verticalize Serviços Ltda., CNPJ 12.013.484/0001-92, no valor de R$ 4.334.952,38 (quatro milhões, trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos).

O contrato, assinado em 28 de agosto de 2025, tem vigência inicial de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Os serviços envolvem a disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para atividades de apoio administrativo e operacional na Secom.

Além dos salários, o contrato ainda prevê despesas reembolsáveis, como diárias para servidores dentro do Estado, aumentando ainda mais o custo para os cofres públicos.

Críticas e questionamentos

O gasto de mais de R$ 4,3 milhões apenas com funcionários terceirizados na Secretaria de Comunicação é visto como mais uma afronta da gestão de Gladson Cameli e de sua secretária Nayara Lessa ao povo acreano. Enquanto setores essenciais como saúde, educação e segurança pública estão mergulhados no caos, o governo prioriza contratos milionários que beneficiam apadrinhados políticos e empresas terceirizadas, revelando a completa inversão de prioridades e o descaso com a população.

É inadmissível que a Secom, sob comando de Nayara Lessa, destina recursos públicos em cifras milionárias para manter cargos administrativos, motoristas e consultores. A decisão levanta sérias suspeitas sobre a real finalidade desse contrato e reforça a percepção de que o governo Cameli está mais preocupado em sustentar sua máquina de propaganda do que em atender às necessidades urgentes do povo acreano.

Assinaturas

O documento foi assinado pela secretária de Comunicação, Nayara Lessa, e pelo representante da empresa contratada, Márcio Roberto da Silva Miranda, oficializando a polêmica contratação.

Valor Global do Contrato

R$ 4.334.952,38 (quatro milhões, trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos).

