Governo Gladson Cameli autoriza Controladoria a torrar quase R$ 400 mil em aluguel de apenas dois veículos — dinheiro que compraria quase dois carros zero

Governo prefere contrato de locação em vez de investir em patrimônio para o Estado, enquanto áreas essenciais seguem em abandono.

O governo de Gladson Cameli acaba de autorizar um gasto milionário que expõe a contradição de sua gestão. A Controladoria-Geral do Estado (CGE), órgão que deveria zelar pelo controle dos gastos públicos, homologou contrato no valor de R$ 363.521,52 para alugar apenas dois veículos.

O peso do contrato

Na prática, o gasto significa que o Estado vai pagar R$ 30.293,46 por mês — o equivalente a mais de R$ 15 mil por carro — apenas para manter dois veículos à disposição da Controladoria.

Esse valor mensal é suficiente, por exemplo, para custear a folha salarial de vários servidores da saúde, garantir a compra de medicamentos básicos para hospitais do interior ou até reformar escolas que hoje funcionam em condições precárias. Em vez disso, o dinheiro será consumido em um aluguel temporário que não deixa patrimônio para o Estado.

De acordo com o Termo de Adjudicação e Homologação nº 1/ 2025/ CGE, publicado após o Pregão Eletrônico SRP nº 182/ 2025, a CGE terá à disposição:

Um sedan de luxo, modelo de referência Toyota Corolla ou superior, automático, bancos de couro e seguro total.

Uma caminhonete 4×4 a diesel, modelo de referência Toyota Hilux, Nissan Frontier ou Mitsubishi L200, também com todos os acessórios e seguro total.

Contrato sem lógica

O valor gasto no aluguel é quase suficiente para comprar veículos novos em concessionárias de Rio Branco. Levantamento do portal 3 de Julho Notícias aponta:

Um Toyota Corolla Cross XRX 2.0L custa R$ 191.790,00;

Uma Toyota Hilux tem versões iniciais a partir de R$ 270 mil;

A Nissan Frontier ultrapassa os R$ 300 mil;

Já a Mitsubishi L200 Triton Sport parte de R$ 210 mil.

Ou seja, os R$ 363 mil autorizados pelo governo dariam para comprar pelo menos um dos veículos e quase pagar o outro, garantindo patrimônio ao Estado em vez de desperdiçar com aluguel temporário. Vale ressaltar ainda que não basta ser veículo, no Acre é necessário que seja de luxo, pois a ostentação está no DNA desta gestão.

Mais grave é que o gasto parte justamente da Controladoria-Geral do Estado, instituição que deveria fiscalizar, auditar e racionalizar despesas. Em vez disso, homologa contratos questionáveis que em nada contribuem para o interesse público.

Enquanto isso, setores básicos do Acre — como a saúde pública, hospitais sem climatização, ramais intransitáveis e escolas sem estrutura — sofrem com falta de investimento. A gestão Gladson Cameli, mais uma vez, mostra prioridade em luxo e contratos duvidosos, em vez de atender as necessidades reais da população.