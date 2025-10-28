Política Destaque
Governo Gladson Cameli afronta a Constituição e impede senador Alan Rick de entrar no ISE — mais um capítulo do autoritarismo no Acre
Casa Civil mpede acesso do senador Alan Rick e cria novo episódio no Acre.
O governo de Gladson Cameli protagonizou mais um episódio que reforça o clima de autoritarismo e desrespeito às instituições democráticas no Acre. O senador da República Alan Rick (União Brasil) relatou ter sido impedido de entrar com seu celular e sua equipe de assessores na Unidade Acre do Instituto Socioeducativo (ISE), durante uma visita previamente agendada e comunicada às autoridades competentes.
Segundo o senador, o encontro havia sido solicitado pelo Sindicato dos Agentes Socioeducativos, com o objetivo de tratar das condições de trabalho nas unidades e da PEC 16/2025, da qual Alan Rick é relator no Senado Federal e que trata da valorização e reconhecimento da carreira dos agentes socioeducativos no artigo 144 da Constituição.
No entanto, por determinação da Casa Civil do Estado, sob ordens diretas do governador Gladson Cameli, o acesso foi condicionado à proibição de uso de celulares e à entrada sem assessores — uma restrição sem base legal, que fere o princípio da transparência e viola prerrogativas parlamentares asseguradas pela Constituição Federal (art. 49, X).
Dois pesos e duas medidas
A atitude do governo se torna ainda mais grave diante do fato de que outros parlamentares estaduais e federais já visitaram a mesma unidade e outras do ISE acompanhados de suas equipes, com câmeras e celulares, sem qualquer impedimento. A seletividade da decisão deixa evidente o caráter político e persecutório da medida contra o senador Alan Rick.
Senador reage e denuncia perseguição
Em vídeo gravado na entrada da unidade, Alan Rick classificou o episódio como um “absurdo e uma perseguição inaceitável”.
“Estou aqui a convite da categoria. É inadmissível ser impedido de executar o meu trabalho por conta de uma ordem ilegal, abusiva, desse governo que, ao invés de ajudar a resolver os problemas da população, persegue aqueles a quem elegem como adversários. Nós não vamos nos calar”, afirmou o senador.
Alan informou que registrou denúncia na Polícia Federal e acionou sua assessoria jurídica para adotar as medidas cabíveis, garantindo o direito de exercer plenamente seu mandato e fiscalizar órgãos públicos.
Um governo que teme a transparência
A decisão de Gladson Cameli revela um governo que teme a fiscalização e que tenta calar vozes independentes dentro e fora do Parlamento. Ao impor barreiras à atuação de um senador da República, o governador ultrapassa os limites da legalidade e do bom senso, colocando em xeque o compromisso de sua gestão com a democracia e o respeito institucional.
O episódio expõe um cenário preocupante no Acre: servidores amedrontados, sindicatos desrespeitados e parlamentares constrangidos quando tentam exercer sua função fiscalizadora — um retrato fiel de um governo que parece ter perdido o rumo e o diálogo com a sociedade.
Veja o vídeo:
Submisso a Tião Bocalom, Joabe Lira perde credibilidade e arrasta a Câmara de Rio Branco para a crise mais profunda da atual legislatura
Joabe Lira defende um dos piores prefeitos de Rio Branco – Foto: Reprodução
A Câmara Municipal de Rio Branco vive um dos momentos mais tensos dos últimos anos, e boa parte desse desgaste recai sobre o presidente da Casa, vereador Joabe Lira. Conhecido por ser um dos principais defensores do prefeito Tião Bocalom, considerado por muitos como um dos piores gestores da história recente da capital acreana, Joabe tem perdido apoio até mesmo entre aliados do governo.
O que antes era uma liderança fortalecida pela base de sustentação do prefeito, hoje se transforma em alvo de críticas pela falta de diálogo, centralização de decisões e gestão opaca. Parlamentares, inclusive da base, relatam insatisfação com o modo autoritário e pouco transparente com que o presidente conduz os trabalhos legislativos. Sessões desorganizadas, pautas alteradas sem aviso e decisões tomadas sem consulta ao plenário viraram rotina.
Nos bastidores, o clima é de impaciência. A Câmara, que deveria ser o espaço do debate público e da construção democrática, tornou-se uma extensão da Prefeitura, submetida à vontade do Executivo. A condução de Joabe Lira, marcada pela subserviência a Bocalom, tem sido vista como um obstáculo à independência do Legislativo.
A avaliação predominante entre vereadores é de que a presidência perdeu credibilidade e autoridade moral. Se continuar nesse caminho, Joabe corre o risco de não apenas isolar-se politicamente, mas também de arrastar a imagem da Câmara junto com a impopularidade do prefeito que defende. A população de Rio Branco observa e cobra — e a história tende a não ser generosa com quem escolheu o silêncio diante da má gestão.
