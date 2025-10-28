Governo Gladson Cameli afronta a Constituição e impede senador Alan Rick de entrar no ISE — mais um capítulo do autoritarismo no Acre

Casa Civil mpede acesso do senador Alan Rick e cria novo episódio no Acre.

O governo de Gladson Cameli protagonizou mais um episódio que reforça o clima de autoritarismo e desrespeito às instituições democráticas no Acre. O senador da República Alan Rick (União Brasil) relatou ter sido impedido de entrar com seu celular e sua equipe de assessores na Unidade Acre do Instituto Socioeducativo (ISE), durante uma visita previamente agendada e comunicada às autoridades competentes.

Segundo o senador, o encontro havia sido solicitado pelo Sindicato dos Agentes Socioeducativos, com o objetivo de tratar das condições de trabalho nas unidades e da PEC 16/2025, da qual Alan Rick é relator no Senado Federal e que trata da valorização e reconhecimento da carreira dos agentes socioeducativos no artigo 144 da Constituição.

No entanto, por determinação da Casa Civil do Estado, sob ordens diretas do governador Gladson Cameli, o acesso foi condicionado à proibição de uso de celulares e à entrada sem assessores — uma restrição sem base legal, que fere o princípio da transparência e viola prerrogativas parlamentares asseguradas pela Constituição Federal (art. 49, X).

Dois pesos e duas medidas

A atitude do governo se torna ainda mais grave diante do fato de que outros parlamentares estaduais e federais já visitaram a mesma unidade e outras do ISE acompanhados de suas equipes, com câmeras e celulares, sem qualquer impedimento. A seletividade da decisão deixa evidente o caráter político e persecutório da medida contra o senador Alan Rick.

Senador reage e denuncia perseguição

Em vídeo gravado na entrada da unidade, Alan Rick classificou o episódio como um “absurdo e uma perseguição inaceitável”.

“Estou aqui a convite da categoria. É inadmissível ser impedido de executar o meu trabalho por conta de uma ordem ilegal, abusiva, desse governo que, ao invés de ajudar a resolver os problemas da população, persegue aqueles a quem elegem como adversários. Nós não vamos nos calar”, afirmou o senador.

Alan informou que registrou denúncia na Polícia Federal e acionou sua assessoria jurídica para adotar as medidas cabíveis, garantindo o direito de exercer plenamente seu mandato e fiscalizar órgãos públicos.

Um governo que teme a transparência

A decisão de Gladson Cameli revela um governo que teme a fiscalização e que tenta calar vozes independentes dentro e fora do Parlamento. Ao impor barreiras à atuação de um senador da República, o governador ultrapassa os limites da legalidade e do bom senso, colocando em xeque o compromisso de sua gestão com a democracia e o respeito institucional.

O episódio expõe um cenário preocupante no Acre: servidores amedrontados, sindicatos desrespeitados e parlamentares constrangidos quando tentam exercer sua função fiscalizadora — um retrato fiel de um governo que parece ter perdido o rumo e o diálogo com a sociedade.

Veja o vídeo: