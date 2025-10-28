Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Política Destaque

Governo do Acre prepara nova troca de luxo: jato de R$ 39 milhões deixará Gladson Cameli, mas continuará a serviço de Mailza Assis

Publicados

28 de outubro de 2025

Política Destaque

Jato de R$ 39 milhões deixa Gladson Cameli, mas segue garantindo conforto a Mailza Assis.

O governo de Gladson Cameli (PP), marcado por ostentação, gastos abusivos e pouca transparência, prepara-se para mais um capítulo de luxo bancado pelo contribuinte. O jatinho milionário, que custa R$ 39 milhões em aluguel e serviu por anos aos caprichos do governador, deixará de atendê-lo a partir de abril, mas não devolverá um centavo ao povo. O privilégio apenas mudará de mãos: passará diretamente para a vice-governadora Mailza Assis (PP), que assumirá o comando do estado quando Gladson renunciar para disputar o Senado em 2026.

A transição, porém, não representa economia nem responsabilidade administrativa. Pelo contrário: expõe a continuidade de uma política marcada por extravagâncias enquanto serviços essenciais do Acre seguem à míngua. Enquanto escolas enfrentam falta de merenda e estrutura, hospitais operam no limite e estradas se deterioram, o governo mantém prioridade absoluta para assegurar conforto aéreo aos seus líderes. O jatinho — símbolo máximo do distanciamento entre Palácio Rio Branco e realidade do povo — continuará disponível como se fosse patrimônio pessoal da dupla Cameli-Mailza.

Leia Também:  Submisso a Tião Bocalom, Joabe Lira perde credibilidade e arrasta a Câmara de Rio Branco para a crise mais profunda da atual legislatura

Gladson, que protagonizou uma das gestões mais dispendiosas da história do estado, se despede do cargo deixando uma herança pesada aos cofres públicos. Acostumado a viajar com tudo pago pela população, sentirá falta de bancar com dinheiro alheio o padrão de vida que adotou. Se quiser continuar voando com o mesmo luxo, precisará — pela primeira vez em muito tempo — pagar do próprio bolso. Um contraste gritante para quem passou o mandato usufruindo da máquina pública como se fosse extensão de seus interesses pessoais.

Mailza Assis, por sua vez, assume o governo com a oportunidade de romper essa lógica, mas tudo indica que seguirá o mesmo roteiro. Em vez de devolver o jatinho, revisar contratos ou demonstrar compromisso com austeridade, herdará com naturalidade o privilégio que deveria causar indignação. O Acre segue esperando um governo que priorize saúde, educação e desenvolvimento — e não conforto de quem ocupa o topo da administração. Enquanto isso, o céu continua sendo o limite para quem governa, e a conta segue aterrissando no bolso do cidadão.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Política Destaque

Educação à deriva: Alunos do Colégio Acreano enfrentam merenda sem proteína e abandono total no governo mais desastroso da história do Acre

Publicados

3 horas atrás

em

28 de outubro de 2025

Por

Alunos do Colégio Acreano recebem almoço sem carne – Foto: Reprodução/ Facebook Gladson Cameli

A crise na educação pública do Acre voltou a escancarar a falta de gestão do governo Gladson Cameli. Nesta segunda-feira (27), um vídeo gravado por estudantes do Colégio Acreano, em Rio Branco, mostrou alunos sendo servidos com uma refeição sem nenhum tipo de proteína. A cena, que viralizou rapidamente nas redes sociais, revela uma triste realidade enfrentada pelos alunos da rede estadual: a incerteza diária sobre a qualidade da alimentação escolar.

O episódio levanta questionamentos graves sobre a condução da educação estadual, que parece caminhar à deriva enquanto o governo Gladson insiste em discursos de eficiência que não se confirmam na prática. A população, cada vez mais abandonada, assiste a um sistema que deveria proteger crianças e adolescentes entregar, no lugar disso, descaso e improvisação. Até quando famílias acreanas terão que conviver com serviços essenciais sendo tratados com tão pouca responsabilidade?

Em nota, o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, tentou minimizar a situação, atribuindo a ausência de carne a um “atraso pontual” no sistema de controle de estoque. Segundo ele, o problema teria sido corrigido ainda no mesmo dia, com a reposição da proteína no período da tarde. A justificativa, porém, não responde às denúncias de que a falta de carne acontece com frequência na escola.

Leia Também:  Bocalom mente, tenta enganar o povo e esconde placa do Governo Lula para se promover com obra federal, denuncia vereador André Kamai

Mesmo diante dos relatos dos alunos, o secretário negou que haja semanas inteiras sem o fornecimento de proteína, afirmando que o abastecimento é regular. A resposta, no entanto, não convence e reforça a falta de transparência de um governo que coleciona críticas pela má gestão. Enquanto isso, estudantes seguem submetidos a uma estrutura que falha onde deveria ser mais sólida: garantir dignidade, alimentação adequada e respeito às crianças e adolescentes da rede pública.

Veja a nota de Aberson Carvalho na íntegra:

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), informa que recebeu relato sobre a ausência de carne no cardápio servido na manhã desta segunda-feira, 27, no Colégio Acreano, em Rio Branco. Após apuração, foi identificado um atraso pontual na atualização do sistema de controle de estoque, o que impactou o tempo de reposição do item. A entrega foi realizada no início da manhã de hoje, restabelecendo o fornecimento de proteína ainda no turno da tarde.

Informa-se, também, que não foram encontrados registros de ausência de proteína na unidade de ensino durante o período de uma semana, mantendo-se o fornecimento regular.

Leia Também:  Governo Gladson Cameli afronta a Constituição e impede senador Alan Rick de entrar no ISE — mais um capítulo do autoritarismo no Acre

A secretaria reforça que o estoque da alimentação escolar encontra-se normalizado e que medidas de reforço nos fluxos de monitoramento e comunicação já estão em andamento, a fim de evitar novas intercorrências.

Aberson Carvalho

Secretário de Estado de Educação e Cultura do Acre

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política2 horas atrás

Escândalo na Câmara: Presidência de Joabi Lira Transforma Portal da Transparência em Caixa-Preta e Indigna Vereadores e Sociedade

Portal da Câmara de Rio Branco vira caixa-preta e gestão Joabi Lira é acusada de esconder gastos públicos. O Portal...
Política5 horas atrás

Sérgio Mesquita, vice-prefeito de Epitaciolândia, sofre grave acidente na BR-317 durante retorno de agenda oficial e passa por observação médica

Vice-prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, sofre acidente na BR-317 e está em estado estável. A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio...
Política6 horas atrás

Instituto Socioeducativo do Acre emite nota e condena atitude do governo de Gladson Cameli ao impedir visita do senador Alan Rick

Governo de Gladson Cameli é acusado de afrontar a Constituição ao impedir acesso do senador Alan Rick ao ISE –...

POLÍCIA

Polícia2 dias atrás

Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul

Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Polícia2 dias atrás

Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível

Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
Polícia2 dias atrás

Megaoperação policial no município de Assis Brasil resulta em oito prisões e apreensão de armas e drogas

Armas e drogas são apreendidas em ação no interior do Acre – Foto: Asscom/Polícia Civil Uma grande ação das forças...

EDUCAÇÃO

Educação1 dia atrás

IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia

Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
Educação5 dias atrás

Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Educação2 semanas atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...

CONCURSO

Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 meses atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 meses atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte24 horas atrás

Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil

A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Esporte1 dia atrás

Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul

No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
Esporte3 dias atrás

Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS