Governo de quase 1 bilhão: Gladson Cameli completa 4 anos e 100 dias na mesmice de uma administração no improviso e sem planejamento

Durante a sessão que aconteceu na manhã desta terça-feira (11), o deputado estadual Edvaldo Magalhães saiu em defesa dos integrantes da polícia Civil que estão em busca de tomar posse e que estiveram na Assembleia Legislativa se mobilizando.

Em seu pronunciamento, Edvaldo destacou que nesse governo parece que o chicote está sempre afiado para esses jovens, homens e mulheres que buscam pelo o que é deles de direito, e que quando a situação inflama surgem datas de que não se concretizam, e enfatizou que essas datas podem não ser favoráveis para esses integrantes, pois o estado pode dar datas de meses futura, mas o que se precisa é de que seja anunciado para logo a posse daqueles que estão preparados para tomar posse.

“Há informações de que o plano é chamar uma turma miudinha em maio, uns em junho e outros para julho. Imagine isso se for esse calendário, é um calendário que não atende. Ora, o governo disse que tem dinheiro, o governo pediu aqui um empréstimo dizendo que em função da sua boa gestão está dentro dos limites, portanto, tem recursos, tem legalidade, não tem nenhum impedimento administrativo, o quê que falta?”, indagou.

Edvaldo destacou que é necessário ir mais longe, que os parlamentares recebam esses jovem no plenário da ALEAC para juntos buscar solução, ouvir o que eles tem a dizer para repercutir, para que aqueles que estão sentados em cima do processo, levante a bundinha e comece a andar com os procedimentos, para não dar mais uma desculpa daqui uns dias.

Quanto aos embargos feitos no Acre, o deputado Edvaldo também se pronunciou a respeito, o parlamentar afirmou estar ansioso para ouvir o pronunciamento da Secretária de Meio Ambiente do Acre, sobre esses assuntos.

“Eu vou vir com uma curiosidade impas, pois eu ouvi o discursos fácil, o discurso amarrotado, o discurso atrasado do governador Gladson Cameli para os fiscais no Acre, ele dizia: ‘Ao invés de uma caneta, eu vou entregar um terçado, aí passou o tempo e veio a caneta. Dá uma olhada nas multas, é dos fiscal do governador Gladson Cameli. Quando a bancada ontem fez um pedido de agenda a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a versão que começaram a dar nas redes sociais, inclusive, dita nesta casa ontem era de que ela tinha negado a agenda, e não é verdade, o governo federal inteiro embarcou para a China. Olha a contradição, a turma do agro questionando a ministra porque foi para a China; Justamente quem salva os negócios do agro no Brasil é a China! A Maior consumidora, maior compradora, a maior importadora das proteínas animal e vegetal, é a China. Então é preciso ter o mínimo de responsabilidade pra gente trabalhar isso tudo com a verdade”, concluiu.